Макрону не стоит ждать приятных подарков на день рождения

Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует 21 декабря отметить свой 47-й день рождения. Несмотря на то, что до дня рождения еще есть три недели, Макрон уже получает подарки. Причем количество подарков, включая и из-за рубежа нарастает, как снежный ком.

Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует 21 декабря отметить свой 47-й день рождения. Несмотря на то, что до дня рождения еще есть три недели, Макрон уже получает подарки. Причем количество подарков, включая и из-за рубежа нарастает, как снежный ком. Однако, можно предположить, что эти подарки вряд ли радуют Макрона и французскому президенту предстоит отмечать день рождение на фоне роста к нему апатии, как внутри страны, так и за рубежом.

Дела домашние

Тучи вокруг ближнего круга Макрона продолжают сгущаться. Его ставленнику – Мишелю Барнье за короткий период, что он возглавляет правительство Франции, не удалось стать премьером, способным разрулить экономические проблемы страны и политический кризис. Барнье с первого дня своего назначения сталкивается с прессингом парламентской оппозиции и ситуация для него становится все более плачевной.

Теперь Барнье досталось за проект бюджета на 2025 год.

План Барнье включал экономию в следующем году 60 млрд евро: 40 млрд за счет урезания расходов по отдельным статьям бюджета и 20 млрд – за счет повышения налогов.

Против такого плана выступает парламентская оппозиция, которая грозит Барнье и его команде вотумом недоверия. Премьеру, вероятнее всего, придется воспользоваться статьей 49 Конституции Франции, которая позволяет правительству принимать законы без согласования с парламентом. Однако, депутаты также имеют право отреагировать на данный шаг, выдвинув вотум недоверия. Более того, оппозиция открыто заявляет, что сделает это в случае, если Барнье примет бюджет в обход парламента. При этом оппозиция готова утянуть в пропасть вместе с Барнье и Макрона. Между прочим, большинство населения Франции солидарно с оппозицией. В частности, согласно опросам за отставку Макрона, в случае вынесения вотума недоверия правительству, высказались 63% французов, и 53% населения считает, что он несет ответственность за провальное правительство. Так что подарок от большинства французов и оппозиции, воодушевленной очередными провальными инициативами Макрона, вряд ли обрадует Эмманюэля.

Надо добавить, что Макрон пользуется доверием очень небольшой части французского населения. Октябрьские опросы показали, что Макрон бьет антирекорды по популярности – его поддерживает лишь 17% населения, что является самым низким уровнем поддержки главы государства со времен его избрания на должность.

Но вернемся к бюджетным проблемам и его последствиям. Проблемы высокого долга и расходов приведут к тому, что дефицит в бюджете Франции может составить 6.1% от ВВП страны. Вот за это, подарок Макрону может прислать Еврокомиссия в виде рекомендаций в рамках процедуры чрезмерного дефицита, поскольку максимально допустимый показатель для стран еврозоны всего 3%, что в два раза ниже, чем прогнозируется у Франции.

Разумеется, такой расклад не очень устраивает Макрона, но возможней для маневра у него не так и много.

Дела африканские

Африка давно уже стала головной болью для Макрона и поэтому ему наивно рассчитывать на хорошие подарки из этого региона. Тем более сами африканские страны готовят для Макрона все новые и новые сюрпризы.

Бывшие африканские друзья, теперь предлагают Макрону собрать вещи и пойти куда глаза глядят. В мире постоянной милитаризации некоторые африканские страны из зоны влияния Франции любезно предложили Макрону вывести войска из своих государств, и свернуть военные базы. Тем самым они хотят помочь Макрону, страдающему от дефицита бюджета, тратить меньше средств на содержание армии за рубежом.

Регулярные репутационные потери среди бывших колоний, которые Париж, справедливости ради, продолжает эксплуатировать, явно не играют на пользу имиджу Макрона.

Знаменитый Иностранный легион, до сих пор ведущий активную деятельность в Африке под эгидой «защиты национальных интересов Франции за ее пределами» явно нуждается в местах постоянной дислокации. Учитывая это, разрыв отношений об оборонном сотрудничестве, который инициировал Чад, едва-ли играет на пользу французским наёмникам. За Чадом, наверное скоро и последует Сенегал, который открыто заявляет о своих планах по сворачиванию военных баз бывших колонистов.

Общее сокращение французского воинского контингента недвусмысленно намекает на неспособность президента Макрона поддерживать дружеские отношения метрополии с бывшими колониями. Очевидно, африканские страны устали от постоянного вмешательства в суверенитет со стороны Франции, равно как не видят никаких бенефиций от присутствия иностранных войск.

Такая ситуация не сложилась внезапно: за последние несколько лет президент Макрон успел испортить отношения с Гвинеей, Мали, Буркина-Фасо, Нигером, и даже устроить дипломатический скандал с конфликтующими между собой Марокко и Алжиром. Пока что, все это выглядит, как очень тусклый закат французского влияния на бывшие колонии.

Не будем также забывать о делах заморских. Проблемы Макрона на заморских территориях никуда не делись.

Таким образом, предстоящий тройной праздник (день рождения, Рождество и Новый год) обещает быть не самым радостным для Макрона. Подарков он получает много, а радости они ему приносят мало. Ему придется выбирать между спасением бюджета страны от последующего экономического кризиса, или сохранением правительства, удержания своего ставленника на посту премьер-министра, а как следствие и сохранение президентского кресла. Любые решения могут повлечь за собой тяжелые последствия лично для Макрона, находящегося в жестком цейтноте. Как бы он не разрулил эту ситуацию, уже сейчас можно сказать точно: Эмманюэль Макрон определенно войдет в историю как самый слабый президент современной Франции, приведший некогда сильную страну к экономическому и политическому упадку.