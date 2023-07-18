Президент Франции Макрон: Слова не вяжутся с делами

Президент Франции Эммануэль Макрон продолжает утверждать одно, а делать совсем другое. Мировая общественность все больше начинает сомневаться в искренности его намерений, когда дело доходит до все еще колониальных территорий Франции, которые преимуществен

Президент Франции Эммануэль Макрон утверждает на словах одно, а делает совсем другое. Поэтому неудивительно, что возникает все больше сомнений в его искренности, когда дело доходит до так называемых "заморских территорий Франции". Это преимущественно африканские страны, обитатели которых продолжают воспринимать их, как и прежде, колониями.

В марте этого года Макрон отправился в четырехдневное турне по Африке, где он заявил об окончании "эпохи французской Африки", добавив, что официальный Париж будет выступать в роли "нейтрального собеседника" на материке. Но было ли это искренне?

Несмотря на все предыдущие и нынешние заявления, напряженность среди местного населения в заморских территориях Франции продолжает расти. Так, на полях прошедшей Баку министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения принимали участие и представители ряда указанных территорий, подконтрольных Франции. И все они в один голос сказали "нет" колониальной политике метрополии, которая продолжается с прошлого века и не думает заканчиваться.

Скорее всего, эти заявления и решительная речь президента Азербайджана Ильхама Алиева на открытии саммита министров о жестокой неоколониальной политике Франции привели к беспокойству во французском истеблишменте.

Президент Франции Эмманюэль Макрон решил посетить другие свои "владения" - Новую Каледонию, Вануату и другие острова 24-29 июля, чтобы постараться нейтрализовать серьезное недовольство, нарастающее на этих территориях. СМИ утверждают, что Макрон использует этот вояж, чтобы реализовать свою стратегию в Индо-Тихоокеанском регионе - "повторное присоединение" Франции к нему. Почему Франция так сильно держится за них?

В случае с Новой Каледонией – это большие запасы природных ресурсов. По данным Австралийской комиссии по торговле и инвестициям, помимо одного из самых высоких средних доходов на душу населения в регионе, Новая Каледония богата ресурсами, в том числе является обладателем до 10% мировых запасов никеля. Исходя из политико-административного устройства Новой Каледонии, в стране достаточно широко представлена власть самой Франции: во главе территориального образования стоит верховный комиссар, назначаемый самим президентом Франции. В этой ситуации ясно, что тот, кто диктует правила в Новой Каледонии, тот и распоряжается ее природными ресурсами.

Кроме того, на своих заморских территориях Франция "любит" проводить ядерные "эксперименты", играя жизнями тысячи людей, живущих на близлежащих островах. Франция, проводя свои ядерные испытания в Тихом океане с 1960-х по 1990-е годы, скорее всего, понимала, что мир не собирается закрывать глаза на их разрушительные последствия. Так, например, в результате ядерных испытаний более 110 000 человек во Французской Полинезии пострадали от радиоактивных осадков. Эта французская территория, состоящая из сотен островов и атоллов, включая Таити, была местом проведения десятков ядерных испытаний за 30 лет.

Все это еще раз говорит о том, что Макрон продолжает колониальную политику своих предшественников, показывая приверженность их империалистическим идеям. Хотя дух колониализма во внешнеполитическом видении Франции наблюдался еще в 16 веке. Принятый во Франции в 1685 году документ под названием "Черный Кодекс" является ярким показателем жестокой политики Франции в отношении своих колоний. Закон был направлен на облегчение перехода африканцев от рабства к свободе через католицизм, то есть через принуждение принятия чуждой религии.

Народы, пережившие жестокое обращение от рук французских властей, все больше обращаются к мировой общественности с тем, чтобы их голоса были услышаны. В Азербайджане, знакомом с болью оккупации и пережившим ужасы войны и геноцида, была создана Бакинская инициативная группа против неоколониальной практики Франции. Она займется сохранением на повестке ООН и других влиятельных международных организаций данного вопроса, усилением борьбы, чтобы добиться полного освобождения этих народов, искоренением колониализма и формированием нового подхода в международных отношениях.

Может быть, это заставит французские власти делать так, чтобы их слова не расходились с делами. И направлять свои усилия на решение проблем своих заморских территорий, а не на поддержку сепаратизма в регионе Южного Кавказа. Тогда и мирный процесс между Арменией и Азербайджаном, и реинтеграция карабахских армян в азербайджанское общество будут проходить спокойнее и быстрее. Ведь не будет "французского покровителя" обещающего то, что на самом деле он не может выполнить.