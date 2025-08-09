Магия 8-го числа: От большой победы к большому миру

111

8 ноября 2020 года. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявляет об освобождении жемчужины Карабаха – города Шуша. Некоторое время спустя именно этот день стал Днем Победы Азербайджана в Отечественной войне. Именно в этот день Азербайджан своими силами вернул себе честь и гордость, попранную при молчаливом бездействии мирового сообщества на протяжении 30 лет.

Казалось бы эта победа должна была стать отрезвляющим душем, в первую очередь, для Армении, да и для других стран, претендующих на роль акторов в регионе Южного Кавказа. Но у тех же стран, закрывавших в течение 30 лет газа на оккупацию азербайджанских земель, вдруг прорезался голос, но отнюдь не голос справедливости и мира, а реванша, необоснованных обвинений в адрес Азербайджана. Но все эти "поборники правды" не учли, что Азербайджан изменился, он обеспечил себе победу на земле и планомерно готовил почву для победы в дипломатии. Жесткий и необратимый курс политики президента Ильхама Алиева, направленный на полное обеспечение суверенитета и территориальной целостности страны, планомерно продвигал нас к миру. Причем к миру на условиях страны-победителя. И как бы ни старались другие опять завести мирный процесс между Азербайджаном и Арменией на путь бесконечных переговоров, оспорить сложившиеся новые реалии, соответствующие, кстати абсолютно всем международным нормам, Азербайджан ни на йоту не отступил от своих условий.

8 августа 2025 года. В Вашингтоне президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Армении Никол Пашинян подписывают историческое заявление, которое по значимости нисколько не уступает мирному договору между двумя странами. Данное заявление не просто подтверждает парафирование часом ранее текст будущего мирного соглашения, но и охватывает решение значительного круга вопросов, которые не позволяли сдвинуть мирный процесс с мертвой точки. Здесь и роспуск Минской группы ОБСЕ (одно из условий Азербайджана для подписания мирного договора), и обязательство ни в коем случае не пересматривать в будущем намечающийся процесс построения добрососедских отношений, закрытие главы вражды между двумя народами и исключение попыток реванша в будущем. Тут и обязательство ускорить заключение мирного договора и последующую ратификацию документа. А для этого как раз и необходимо изменение Конституции Армении с ликвидацией пунктов о территориальных претензиях к Азербайджану (второе условие Баку).

А еще в этом же заявлении Армения берет на себя обязательство по "обеспечению беспрепятственной связи между основной частью Азербайджанской Республики и ее Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Республики Армения". То есть речь идет об открытии Зангезурского коридора, кстати еще одного обязательства Армении, от которого оно открещивалось. Если в первой раз у нее это получилось, то теперь вряд ли это у Еревана получится. Причем в дальнейшем этот коридор будет интегрирован в проект "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) по обеспечению транспортных связей на территории Армении.

И в качестве гаранта исполнения всех этих договоренностей выступает президент США Дональд Трамп, который выразил готовность до конца поддерживать процесс.

"Вы же знаете, всегда появляются какие-то мелкие проблемы, правда? Большие, гигантские проблемы решены. Но по этому конфликту они оба (президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян - ред.) знают, что, если что, позвонят мне, и мы все уладим", - сказал президент США после церемонии подписания трехсторонней декларации.

Трамп – человек слова – сказал, значит сделает. Так же, как он уладил вопрос с пресловутой 907-ой поправкой. Устранение этой несправедливости, которая вот уже 33 года ограничивает возможности сотрудничества США с Азербайджаном, стало одним из важных результатов вашингтонской встречи двух лидеров.

Не зря президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал 8 августа "историческим днем в наших межгосударственных отношениях, который будет иметь очень положительные последствия для всего региона". Ему же вторит и премьер Армении Никол Пашинян: "Поистине это исторический день и успех для наших стран и для нашего региона. Весь мир также выиграет от этого, поскольку это означает более справедливый мир в регионе".

Единодушие, позитивный настрой лидеров трех стран однозначно позволяют рассчитывать на достижение долгосрочного и прочного мира в регионе. И никакие сторонние силы этому не смогут помешать, как бы к этому не стремились. А стремление помешать и навредить обязательно будет, как мы это видели уже на протяжении последних пяти лет, да и раньше тоже.

Но политическая воля президента Азербайджана Ильхама Алиева, стабильная поддержка мирному процессу со стороны Трампа позволяет с высокой вероятностью говорить уже о формировании нового миропорядка в регионе Южного Кавказа, построенном на добрососедстве, реализации новых региональных проектов, экономическо-логистической интеграции.