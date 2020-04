Ложь во время чумы: Как армяне "не просили" гумпомощи у Турции - КОММЕНТАРИЙ

Только вчера армянские СМИ пестрели заголовками о "троянском коне" президента Турции Реджеба Тайипа Эрдогана, "замаскированном благими целями во имя борьбы против пандемии коронавируса", о гордом отказе Еревана Анкаре в оказании гуманитарной помощи, и что армяне вовсе не просили никакой помощи у турков, назвав это угрозой для Армении.

Ну а сегодня истерию армянских СМИ на этот счет опровергают данные FlightRadar, где четко указан маршрут гражданского грузового самолета Ан-26B, который вылетел из международного аэропорта Еревана и, вуаля, приземлился со второй попытки в международном аэропорту Стамбула Ататюрк. Как говорится, приехали.

Yesterday an #Antonov An-26B civilian cargo aircraft departed from #Armenia #Zvartnots International Airport and landed #İstanbul #Atatürk International Airport at second attempt.This flight has taken place after Armenian and Israeli request for #COVID19 assistance from #Turkey pic.twitter.com/e5rPCqkbws