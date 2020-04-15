Ложь во время чумы: Как армяне "не просили" гумпомощи у Турции - КОММЕНТАРИЙ

Только вчера армянские СМИ пестрели заголовками о "троянском коне" президента Турции Реджеба Тайипа Эрдогана, "замаскированном благими целями во имя борьбы против пандемии коронавируса", о гордом отказе Еревана Анкаре в оказании гуманитарной помощи, и что армяне вовсе не просили никакой помощи у турков, назвав это угрозой для Армении.

Ну а сегодня истерию армянских СМИ на этот счет опровергают данные FlightRadar, где четко указан маршрут гражданского грузового самолета Ан-26B, который вылетел из международного аэропорта Еревана и, вуаля, приземлился со второй попытки в международном аэропорту Стамбула Ататюрк. Как говорится, приехали.

Yesterday an #Antonov An-26B civilian cargo aircraft departed from #Armenia #Zvartnots International Airport and landed #Ä°stanbul #AtatÃ¼rk International Airport at second attempt.This flight has taken place after Armenian and Israeli request for #COVID19 assistance from #Turkey pic.twitter.com/e5rPCqkbws — DefenceGEO (@DefenceGeo) April 14, 2020

Видимо помощь армянам от своего кровного, как они считают, врага все-таки понадобилась. Ведь ситуация в Армении с распространением COVID-19 сложилась непростая. По положению на 14 апреля, в Армении зафиксировано 1 067 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из них 16 - с летальным исходом. В связи с этим 13-го апреля правительство Армении продлило объявленный ранее режим ЧП еще на месяц - до 14 мая включительно.

Для армянских коллег, экспертам и госпоже Анне Нагдалян, которая в очередной раз захочет "ограничить сотрудничество с турецкой стороной лишь вопросом возвращения граждан Армении на родину", стоит вновь отметить, что согласно данным радаров, которые к большому сожалению армянской стороны не дают возможности скрыть "нежелаемые" для всеобщего обозрения полеты, самолет прилетевший в Стамбул из Еревана грузовой, не пассажирский.

И тут уже соседям бросаться аргументами налево и направо в корне не имеет смысла. Ясно одно, Армения, даже если и не просила помощи у Турции, принимает ее охотно. Но в Ереване, видимо, готовы носить турецкие медицинские маски, выдавая населению их за условно армянские, с одним условием: продолжая обливать грязью тех, кто им готов помочь в столь критический период. Ну а что, понять и простить можно, в противном случае плевок с лица придется смывать самим власть имущим.

В целом, такое поведение официального Еревана не удивляет. Промышлять подобным в Ереване не брезгуют вовсе, даже с теми, кто является гарантом существования самой Армении. Под горой ведь еще не забыли как до и после прихода в Армении к власти "бархатников" на улицах бушевали толпы с антироссийскими лозунгами о "газовой и военной оккупации" Армении Россией. Вкратце об этом, Еревану и ракеты подавай и русофобию раздавай...

В СМИ несколько раз писали о запросе Ереваном у Турции помочь с медикаментами, на что ответ армянской стороны был приблизительно таким "не просили и не станем". Интересно, и что теперь вы на это скажете?