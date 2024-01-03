Ложь главы МИД Ирана о Мецаморе - "халяльная" сделка между Тегераном и Ереваном

Эксплуатация Мецаморской атомной электростанции (АЭС) в Армении негативно влияет на экологию региона. Об этом неоднократно заявляли специалисты из Азербайджана, Турции, Ирана и Грузии.

Эксплуатация Мецаморской атомной электростанции (АЭС) в Армении негативно влияет на экологию региона. Об этом неоднократно заявляли специалисты из Азербайджана, Турции, Ирана и Грузии.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, выступая в качестве эксперта по атомной физике и вопросам экологии, заявил, что информация о радиоактивном загрязнении реки Араз отходами Мецаморской АЭС якобы не соответствует действительности. "На основании технического и ознакомительного отчета Организации по атомной энергии Ирана, наличие какого-либо загрязнения, вызванного Мецаморской АЭС в Армении, исключено", - сказал Абдоллахиян, отвечая на вопрос депутата Вали Исмаила в парламенте страны.

Какова причина подобных заявлений? Следует отметить, что международные организации не считают удовлетворительной работу Организации по атомной энергии Ирана. Международное агентство по атомной энергии уже много лет заявляет о непрозрачной ядерной деятельности Ирана. По этим и иным причинам Организация по атомной энергии Ирана не может считаться надежным источником, и назвать ее отчет по таким вопросам приемлемым для региона также невозможно.

Как правило, Иран защищает Армению в вопросах экологии. Ранее сообщалось, что грязные воды с Зангезурского медно-молибденового комбината сбрасываются в реку Араз через его притоки. Даже тогда Тегеран скрыл это экологическое преступление.

Дело в том, что Иран рассматривает возможность создания в Зангезуре завода по переработке катодной меди. В связи с этим состоялась встреча замминистра экономики Армении Нарека Терьяна с председателем совета иранской компании Alvand Mining and Mineral Industries Мохаммадом Резой Мирзой.

Проправительственные эксперты Ирана пытаются скрыть экологическую катастрофу необоснованными заявлениями о том, что расстояние между станцией и рекой Араз слишком велико. Хотя речь не идет о прямом сбросе радиоактивных отходов в Араз. По этой территории протекает 40-километровая река Гарасу (арменизированное название Севджур – ред.), левый приток Араза. Поэтому слова иранских "экспертов" о том, что Мецаморская АЭС не может загрязнить Араз, являются ложью.

Также нельзя считать достоверной предоставляемую общественности информацию о месте утилизации радиоактивных отходов этой АЭС.

Можно привести многочисленные факты, доказывающие вредоносность деятельности Мецамора. Но главный вопрос заключается в том, почему Хосейн Амир Абдоллахиян тиражирует ложь Организации по атомной энергии Ирана? Можно предположить, что иранский министр имеет политические мотивы, например, пытается получить поддержку региональной страны в вопросе ядерной деятельности Ирана.

Одной из главных причин является также обмен природным газом и электроэнергией между Ираном и Арменией. Иными словами, Тегеран обеспечивает "голубым топливом" Армению, которая, в свою очередь, поставляет электроэнергию в Иран. В конце прошлого года стороны заявили, что намерены утроить объем этого обмена.

Поэтому становится ясно, что заявление министра, основанное на фейковом отчете официального ведомства, сделано с целью оправдать эту "торговлю". Иранские власти в обмен на "халяльный газ" получают "халяльный свет", не принимая во внимание экологическую катастрофу в регионе. На фоне этой "халяльной" сделки здоровье около 30 миллионов человек для иранского режима не имеет никакого значения.