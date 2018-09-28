Лихая циничная ложь Пашиняна в ООН - неизменная сущность оккупанта - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Помнится, у знаменитого персонажа Карло Коллоди – Пиноккио удлинялся нос, едва он говорил неправду. Как жаль, что такое возможно лишь в сказках, иначе бы нос Никола Пашиняна протянулся бы из Нью-Йорка аж до самого Еревана.

Выступая перед президентами, главами правительств и официальными лицами 192 государств на 73-й сессии Генассамблеи ООН, он без зазрения совести трубил неправду. А те аплодировали пашиняновой лжи. Наверное, будь это в мультфильме или в сказке, у них выросли бы уши, разостлавшись от навешанной на них лжи до Нагорного Карабаха и Нахчывана…

В Уставе ООН четко прописан принцип защиты и уважения территориальной целостности государств. Кроме того, Совбез ООН принял четыре резолюции о незамедлительном и безоговорочном выводе армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана. Для тех, у кого память коротка, напомним:

Резолюция №822 была принята 30 апреля 1993 года после оккупации Кельбаджара. В ней содержится требование прекратить военные действия в регионе, вывести армянские войска из Кельбаджара и других оккупированных территорий Азербайджана.

Резолюция №853 была принята 29 июля 1993 года. В ней, наряду с прекращением военных действий в регионе, содержится требование о выводе армянских войск из Агдама и других оккупированных территорий, а также требование выполнить резолюцию №822.

Резолюция №874 была принята 14 октября 1993 года. В ней содержится требование заключить режим прекращения огня, а Армении – прекратить военные операции и вывести войска из оккупированных Физулинского (23 августа 1993 г.), Джебраильского (26 августа 1993 г.), Губадлинского (30 сентября 1993 г.) районов и других оккупированных территорий Азербайджана. В документе также отражено требование об исполнении ранее принятых резолюций №822 и № 853.

Резолюция №884 была принята 12 ноября 1993 года. В ней содержится требование вывести армянские войска из оккупированного Зангиланского района и других захваченных территорий Азербайджана, а также отражено требование об исполнении ранее принятых резолюций № 822, 853, 874.

Несмотря на эти общеизвестные и имеющие силу резолюции ООН, считающейся крупнейшей и самой авторитетной организацией в мире, Никол Пашинян "обвинил" Азербайджан в неурегулированности нагорно-карабахского конфликта с трибуны этой самой организации: "Власти Азербайджана намерены очистить Нагорный Карабах от армян, как это было и в Нахчыване".

О том, как обстоит ситуация на самом деле, прекрасно известно 15 членам Совбеза ООН, в том числе 5 постоянным его членам. Три из них – США, Франция и Россия являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Армянский премьер нагло лжет в присутствии международных посредников.

На следующий день после выступления Пашиняна в Нью-Йорке при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении – Эльмара Мамедъярова и Зохраба Мнацаканяна.

Глава внешнеполитического ведомства Азербайджана заявил, что встреча была интересной: "В целом, переговоры длились более трех часов. Состоялся интересный и важный обмен мнениями об урегулировании конфликта и действиях, необходимых для установления стабильного мира в регионе. Мы договорились продолжить переговоры в следующем месяце, в том числе в ходе предстоящего визита сопредседателей в регион".

По информации, посредники прибудут в регион уже в октябре.

Выступление Н.Пашиняна говорит о незаинтересованности в скорой развязке нагорно-карабахского конфликта, поскольку политика в стране-оккупанте выстроена на армянских измышлениях и мифах о Нагорном Карабахе. Как бы нелепо и прискорбно ни было, но международные посредники нагорно-карабахского урегулирования, пусть и не открыто, но опосредованно в своих позициях по решению конфликта поддерживают "больное воображение" армян.

Выступив с нелепыми заявлениями за пару часов до встречи между главами МИД Азербайджана и Армении в Нью-Йорке, Пашинян тем самым дал понять, что возглавляемое им правительство не готово к переговорам. Как и его предшественники, Пашинян проигнорировал резолюции Совбеза ООН.

Проведение "майскими революционерами", всячески выдающими себя за демократов, военных учений на оккупированных территориях Азербайджана с привлечением военной авиации, раскрывает их личину оккупанта.

Происходящее дает основание говорить о том, что у новой политической элиты Армении нет какой-либо здравомыслящей идеи о решении нагорно-карабахского конфликта. А потому Николу Пашиняну не остается ничего иного, как запускать старую шарманку, изливая ложь и изъеденные молью заявления, заискивая тем самым перед общественностью своей страны.

Не устранив политический риск, правительство Армении не может привлечь в страну новые инвестиции, как и не в состоянии исполнить обещания об улучшении благосостояния граждан. Считающиеся главными зачинщиками событий 1 марта 2008 года экс-президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян, все еще на свободе. Более того, Кочарян подал в суд на Н.Пашиняна, обвинив его в оскорблении чести и достоинства. Все это вновь подтверждает тот факт, что в Армении царит внутриполитический хаос, вызванный влиянием извне.

Возглавляющий армянское правительство Никол Пашинян, не спешит с решением стоящих перед страной коренных проблем, пускаясь в авантюрные заявления, видя в них свое спасение и избавление. Говоря о неизменности внешнеполитического курса, он стремится провести Россию, в то время как армянское лобби втихаря из кожи лезет вон, стараясь организовать встречу армянского премьера с президентом США. Откладывание официального визита президента России Владимира Путина в Ереван на неопределенный срок повышает степень риска для Армении.

Некоторые считают пашинянцев демократами. Однако основными показателями демократии является справедливость и правдивость. Демократы придерживаются верховенства закона, не зарятся на чужое и т.д. Ни при каком раскладе Азербайджан не может назвать Пашиняна и его приспешников демократами. В первую очередь потому, что армянский премьер, неоднократно побывав на оккупированных землях Азербайджана, проводя там учения, преступил международное право. Тем самым он швырнул верховенство закона на растоптание и поругание, явив личину захватчика. Говоря неправду с трибуны Генассамблеи ООН, Пашинян показал полное отсутствие уважения к международной общественности и каждой отдельно взятой стране.

Первому и последнему президенту СССР Михаилу Горбачеву присвоили Нобелевскую премию мира. Однако именно он повинен в создании почвы для совершения событий 20 января и развязывания нагорно-карабахского конфликта. Для Азербайджана Горбачев, руки которого обагрены кровью ни в чем не повинных азербайджанцев, является палачом. Он содействовал совершению Ходжалинского геноцида. Он – убийца невинных людей во время кровавого 20 января 90-го в Баку, а также женщин, детей и стариков в Карабахе.

Хотелось бы коснуться еще вот какого вопроса. Участники 73-й сессии Генассамблеи ООН усмехнулись при упоминании о том, что в течение двух лет Дональду Трампу удалось достичь того, чего не удавалось его предшественникам. Все прекрасно понимали, что деятельность нынешнего хозяина Белого Дома, мягко говоря, преувеличена. Пашинян же в своем выступлении ничего не раздувал, он даже не привирал, а лихо и цинично врал, - наглым и бесстыжим образом. Знай собравшиеся, насколько дурит их армянский премьер и не уважает, закидали бы его туфлями…

Азербайджан не только заинтересован в приходе к власти в Армении здравомыслящих политических сил, далеких от больного армянского мировоззрения, но и желает этого. Пашинян же за 5 месяцев доказал противное, и стало очевидно, что для Азербайджана между ним и Горбачевым нет особой разницы. В какую бы одежду он ни вырядился, подол-то торчит. У лжи ноги коротки, не обойти ей мир в истертых калошах.