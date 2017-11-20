Лавров приехал, поговорил, уехал - что потом? - КОММЕНТАРИЙ

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Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня исполняется 26 лет со дня крушения сбитого над селом Гаракенд Ходжавендского района Азербайджана вертолета "МИ-8", на борту которого находились и официальные лица страны.

В результате этого события все пассажиры вертолета – видные государственные деятели Азербайджана, журналисты, а также члены российско-казахстанской миротворческой миссии погибли. Однако несмотря на минувшие с события 26 лет, ряд вопросов в связи с этим остались без ответа.

На самом деле причины, суть совершения террора, покрывавшие его государства известны. Однако в этих государствах не обнаруживается ответственное за это преступление лицо или лица. В итоге уголовное дело открыто вот уже 26 лет. Трагедия в Гаракенде считается делом из ряда международных преступлений. Если так пойдет и дальше, то оно останется в истории еще одним нераскрытым, оставшимся неясным делом. Интересно почему трагедия в Гаракенде не раскрыта? Потому что это уголовное дело тесно связано с освобождением Карабаха от оккупации. После освобождения Азербайджаном земель от оккупации раскроется и узел гаракендской трагедии. Возможно, тогда совершивших преступление не будет в живых, но это будет считаться торжеством исторической справедливости.

В настоящее время Нагорный Карабах и несколько прилегающих районов оккупированы, и международные посредники продолжают переговоры по их освобождению. В ноябре визиты, встречи и переговоры по урегулированию конфликта стали интенсивнее. 16 ноября министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров провел в Москве переговоры по урегулированию конфликта с международными посредниками в лице сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Эндрю Шофера (США) И Стефана Висконти (Франция). 14 ноября сопредседатели встречались с главой МИД Армении Эдвардом Налбалдяном. Официальный Баку дал согласие на встречу министров 6-7 декабря в Вене.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 19 ноября прибыл в Баку для обсуждения нагорно-карабахского вопроса. Президент Ильхам Алиев на встрече с ним еще раз высказал позицию азербайджанского государства по урегулированию конфликта: "Также, конечно, сегодня поговорим и о вопросах, связанных с урегулированием армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Азербайджан крайне заинтересован в скорейшем урегулировании этого вопроса".

За пять дней до этой встречи на собрании по случаю 25-летия со дня создания партии "Ени Азербайджан" глава государства коснулся вопроса урегулирования конфликта: "В деле урегулирования нагорно-карабахского конфликта в нашей принципиальной позиции никаких изменений не произойдет. Армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности нашей страны. Иного пути нет. Мы никогда не позволим, чтобы на наших исторических землях было создано второе армянское государство. Полностью должны быть применены нормы международного права, резолюции Совета Безопасности ООН должны быть полностью выполнены, суверенитет и территориальная целостность Азербайджана должны быть восстановлены. Это принципиальная позиция. Она основана на истории и международном праве. Потому что Нагорный Карабах является нашей исторической, исконной землей, потому что весь мир, все страны признают и уважают территориальную целостность Азербайджана. Нагорный Карабах – неотъемлемая часть Азербайджана".

Значит, официальная позиция Азербайджана известна. Что же говорят международные посредники? Один из них - Россия. Сергей Лавров же на встрече с президентом Ильхамом Алиевым отметил, что Россия как сопредседатель Минской группы ОБСЕ заинтересована в поиске путей выхода из конфликта и его урегулировании.

Безусловно, из сожаления и изумления вытекает вопрос: и все? По-моему, ждать чего-то большего - наивно. Потому что международные посредники как правило говорят о прекращении огня, снижении напряженности и выступают с традиционными протокольными заявлениями, не помогающими в должной мере урегулировать конфликт. Об освобождении земель от оккупации, известных 4 резолюциях Совбеза ООН, обеспечении территориальной целостности Азербайджана, восстановлении нарушенных статей международного права даже не заикаются. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ, официальные лица представляемых ими государств до сих пор не сказали Азербайджану ничего вразумительного по урегулированию конфликта, освобождению Нагорного Карабаха.

События, произошедшие после встречи 16 октября в Женеве президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы Армении Сержа Саргсяна, свидетельствуют об истинной сути посредников и официального Еревана. Серж Саргсян на встрече с армянской диаспорой в Женеве заявил, что конфликт может быть решен после придания Нагорному Карабаху статуса вне состава Азербайджана: "Я хочу, чтобы все были уверены в одном: для нас невозможно решение, которое в том или ином значении может нарушить безопасность Карабаха. Для нас единственное решение, чтобы Карабах был вне пределов Азербайджана. Никогда ни один армянский руководитель не может принять и осуществить такое решение, и с этой целью мы сделаем все возможное, в то же время будем развивать Армению, усиливать ее с экономической точки зрения".

Сергей Лавров или сопредседатели в Москве осудили ли это заявление Саргсяна? Или порицали его? Ответ на каждый из вопросов: нет.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом России Владимиром Путиным в Сочи 13 ноября. Турецкий лидер до встречи заявил, что обсудит с российским коллегой нагорно-карабахский вопрос. Он, сдержав слово, еще раз напомнил Путину о конфликте. Р.Т.Эрдоган, вернувшись из Кувейта и Катара, куда отбыл сразу после России, заявил журналистам в анкаринском аэропорту следующее: "Я ему сообщил о достижении положительных результатов по освобождению пяти районов. Хотя Путин положительно отнесся к вопросу, я увидел отсутствие у него надежды. Он не уверен в позициях сторон. В связи с этим вопросом есть резолюции Совбеза ООН, но армяне не освободили данные территории. Если эти территории будут освобождены, естественно, владельцы земель вернутся и поселятся на своей родине. Мы поговорили обо всем этом, но я увидел в нем безнадежность в связи с этим".

Интересно, что лишает президента России надежды? Какое государство создало и регулирует нагорно-карабахскую проблему? Какое государство назначает президентов в Армении, размещает армию, военные базы для контролирования государств на Ближнем и Среднем Востоке, а также Южном Кавказе и Турции? Какой стране принадлежит роль в создании государства под названием Армения и изгнании из родных земель местных жителей этой страны – азербайджанских тюрков? Сейчас это государство опасается сказать Армении "прекрати оккупацию"? Или международные посредники не могут помочь в этом? Ответы на эти вопросы настолько очевидны, что у нас нет нужны даже писать их. Поэтому в продолжение слов Эрдогана можно предположить, что Сергей Лавров приехал в Баку с предложением "приготовьте для армян пакет уступок, потому что пять районов освобождаются от оккупации". Можно предположить, что огорчает Путина то, что Азербайджан не идет "на уступки".

В высказываниях Эльмара Мамедъярова на пресс-конференции после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым ощущалось недовольство деятельностью международных посредников в урегулировании конфликта: "Все старые и новые идеи на столе переговоров. Из этих идей мы должны создать единый документ, приемлемый для всех сторон. В обсуждениях мы вспомнили и про апрельские бои. Ситуация нестабильна и продолжает оставаться напряженной. Мы неоднократно отмечали, что должны предпринять шаг, требующий политической воли. Все знают, какие шаги мы должны предпринять. Просто скорость движения медленная. Азербайджан требует соблюдения резолюций. Усилия по урегулированию конфликта следует трехкратно увеличить ".

Э.Мамедъяров, говоря о "трехкратном увеличении усилий" дипломатично намекает на три страны-сопредседателя Минской группы – США, Францию и Россию и просит, чтобы Вашингтон, Париж и Москва прикладывали одинаковые усилия по урегулированию конфликта. Из сказанного министром следует, что деятельность сопредседателей неудовлевторительна, либо между ними существует серьезный раскол во мнениях. Возможно, какая-то из стран-сопредседателей из-за своих интересов препятствует разрешению конфликта. Глава МИД Азербайджана посчитал уместным упомянуть об этом при российском коллеге Сергее Лаврове.

Год подходит к концу. До декабря в двери Азербайджана по этому вопросу еще много будут стучаться. Позиционирующие себя посредниками в урегулировании конфликта и представляемые ими структуры должны отчитываться и перед соответствующими структурами своих стран. Среди них и финансовый отчет. Не исключено, что у посредников требуют отчета о деньгах, потраченных на переговоры, в результате которых даже миллиметр азербайджанской земли не был освобожден от оккупации. Поэтому в конце каждого года международные посредники начинают суетиться. Стараются организовать встречу либо президентов, либо министров. Международные посредники впустую тратят финансовые средства из бюджетов своих стран. Потому что ни командировки, ни посредники не имеют никакого значения в урегулировании конфликта. Поэтому ни Карабах не будет освобожден от оккупации, не развяжется узел в связи с гаракендской трагедией.