Кыргызско-таджикское противостояние – предвестник распрей за водные ресурсы

На границе Кыргызстана и Таджикистана не утихают бои, стороны сообщают о погибших и раненых.

На границе Кыргызстана и Таджикистана не утихают бои, стороны сообщают о погибших и раненых.

Министры иностранных дел Кыргызстана и Таджикистана так и не пришли к консенсусу, но отметили важность урегулирования конфликта мирным путем. Проблема никак не найдет своего решения. "Таджикистан не уступит свои земли", - категорично заявил глава внешнеполитического ведомства Таджикистана Сироджаддин Мухриддин после телефонного разговора с кыргызским коллегой. Стороны договорились о создании рабочей группы по решению проблемы.

Напомним, что вечером 28 апреля в районе водораспределительного пункта “Головной”, расположенного в верхнем течении реки Исфара, на границе вспыхнула драка между местными жителями. А 29 апреля произошла перестрелка на пограничных постах. Кыргызская сторона заявила о гибели 13 и ранении порядка 100 граждан, противоположная сторона сообщает о трех погибших и 31 раненом.

Исфара — река бассейна Сырдарьи (в настоящее время не доходит до неё) в Баткенской области Кыргызстана, Согдийской области Таджикистана и Ферганской области Узбекистана. В настоящее время уровень реки снизился на 50 см. В соответствии с соглашением, достигнутым в 1960 году, был установлен лимит на использование 37% воды в реке, однако нехватка воды порождает конфликты между сторонами.

Так, в августе 2015 года жители кыргызского села Кукташ преградили путь к каналу жителям таджикского Чоркуха. В ответ таджики перекрыли дорогу на кыргызское кладбище. В результате конфликта пострадали 13 человек. Следует отметить, что на этой территории не было государства под названием Таджикистан. Это были земли Туркестана. В 1924 году большевики создали в этом регионе республику под названием Таджикистан со столицей в Душанбе. В октябре 1929 года Исфара в составе Ходжентского уезда была включена в состав Таджикской ССР.

Таким образом, истоки конфликта между Таджикистаном и Кыргызстаном берут свое начало с советских времен. После распада империи, таджики в Туркестане начали выступать с территориальными притязаниями. Отметим, что протяженность границы между Таджикистаном и Кыргызской Республикой составляет 970 км, демаркированы 507 км, остается более 70 спорных участков. Таджикистан хочет, чтобы граница между двумя государствами была определена по карте 1924-1939 годов, а Кыргызстан - по карте 1958-1959 годов.

По мнению экспертов, в XXI веке вспыхнут распри за водные ресурсы. С этой точки зрения конфликт между Узбекистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном можно считать предвестником этих противостояний.

Имеет ли нынешняя проблема геополитический характер? Конфликт с Таджикистаном в перспективе может быть использован для предотвращения или воспрепятствования интеграции тюркских стран в Центральной Азии. Как известно, в 1992-1997 годах в Таджикистане шла гражданская война. В ту пору Таджикистан считался базой для боевиков в Афганистане.

29 апреля в Душанбе состоялось заседание секретарей советов безопасности стран-членов ОДКБ. Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан являются членами этого военного блока. Возникновение очага конфликта между членами ОДКБ ставит под сомнение будущность альянса. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил о том, что конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана должен быть разрешен мирным путем в кратчайшие сроки. А значит, ОДКБ не имеет планов выхода из возникшей ситуации, равно как и плана примирения сторон.

Империи рушатся, а отголоски исторических перипетий доносятся до сих пор. Как говорил ныне покойный премьер-министр Турции Бюлент Эджевит о территориальном споре между Палестиной и Израилем: “Эти земли принадлежали Османскому государству. У нас есть карта, на которой четко обозначены территориальные владения. Мы можем предоставить эту карту сторонам”.

Мирное урегулирование конфликта между Кыргызстаном и Таджикистаном позволит в будущем избежать жертв и потоков беженцев. Но пока это видится несколько проблематичным. Видимо, Центральной Азии предстоят потрясения…