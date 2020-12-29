Кусок "медного пирога" для Азербайджана

Освобожденный от армянской оккупации Карабах также богат месторождениями цветных и драгоценных металлов

2020-ый год, несмотря на все сложности, стал удачным для отдельных сфер. Много говорилось уже о цифровых услугах, различных онлайн-сервисах. Выиграли и некоторые активы, вроде золота, биткоина и меди. На последнем активе хочется остановиться подробнее.

В этом году медь побила 7-летний рекорд, превысив отметку в 8 000 долларов США за тонну. Сейчас ее стоимость на Лондонской бирже цветных металлов ((LME)) чуть ниже - 7 787,5 доллара США за тонну, но прогнозы обещают дальнейшее подорожание меди.

Например, Goldman Sachs ожидает, что к 2022 году медь будет стоит больше 10 тысяч долларов США за тонну.

Стоимость меди в 2020 году Источник: Лондонская биржа цветных металлов

Главные причины подорожания меди

Цены на медь в этом году подстегивались несколькими факторами. Во-первых, достаточно быстрое восстановление экономики Китая, который является одним из главнейших потребителей меди. Поднебесная импортирует огромные объемы меди - только за 9 месяцев этого года в страну ввезено 4,99 миллионов тонн меди, что на 41% больше, чем годом ранее. При этом за весь 2019 год Китай импортировал меди на 4,98 миллиона тонн.

Медь, возможно, самый популярный недрагоценный металл. Он стоит дешево и является отличным проводником электричества. Кроме того, медь устойчива к коррозии и ее удобно использовать в различных сплавах. Поэтому спрос на нее в промышленности огромен.

Вот и неудивительно, что Китай, будучи одним из крупнейших мировых производственных центров, потребляет столько меди. Экономика страны, по данным Международного валютного фонда (МВФ), будет единственной среди крупнейших держав, где в этом году наблюдается рост. Во втором и третьем кварталах ВВП страны вырос на 3,2% и 4,9% соответственно. Недавно Fitch Ratings улучшил свой прогноз по росту китайской экономики в 2021 году с 7,7% до 8%.

Масло в огонь подливала и ситуация в Чили. Эта страна является крупнейшим экспортером меди. Однако в этом году в Чили прошли крупные забастовки рабочих, которые ставили под вопрос сохранение прежних объемов добычи.

Ну и, конечно же, электромобили. Достаточно молодой и активно развивающийся рынок электрокаров требует много меди. Она используется в изготовлении аккумуляторных батарей и моторов электромобилей, а также ряда других деталей и комплектующих. В принципе медь используется в производстве и обычных автомобилей, но для электромобилей ее нужно на 80% больше, подсчитали в UBS Evidence Lab. К 2030 году на рынок электромобилей будет приходиться почти 10% мирового потребления меди (сейчас этот показатель на уровне 2,4%).

Не говоря уже о стимулирующей монетарной политике США, которая создает предпосылки для ослабления доллара. Получается, что все карты ложатся в пользу меди.

Хотя не все так гладко. Медь обычно служит бенчмарком состояния глобальной экономики. Когда все плохо, то спрос на нее падает, падает и цена. Текущий рост некоторые аналитики считают показателем восстановления экономики. Но тут есть один нюанс – уж слишком сильно пандемия коронавируса ударила по глобальной экономике. В марте стоимость меди упала до 4,45 тысяч долларов США за тонну. Поэтому, скорее всего, сейчас наблюдается отскок цен, которые подстегивают вышеуказанные факторы.

Но ожидаемое в 2021 году восстановление мировой экономики поддержит этот рост. Не зря ведь, Goldman Sachs и Blackrock недавно оповестили о начале сырьевого цикла и долгосрочного «бычьего» тренда.

Азербайджан может отломить свой кусок «медного пирога»

Выиграют от этой ситуации, в первую очередь, производители и экспортеры меди. У Азербайджана есть хорошие для этого возможности.

Добычей меди в Азербайджане занимаются государственная компания AzerGold и частная Anglo Asian Mining (в рамках соглашения о разделе добычи с правительством Азербайджана).

По данным Государственного комитета по статистике, в январе-ноябре 2020 года производство медной руды в стране составило 2 443,5 тонны, что на 21,7% больше, чем годом ранее. Если посмотреть ежемесячную статистику, то можно увидеть, что такие высокие темпы роста добычи медной руды сохранялись весь год.

Экспорт также растет. За три квартала этого года было поставлено 11,2 миллиона килограммов медной руды на сумму 12,6 миллиона долларов США. Прошлогодние показатели составляют 7,7 миллиона килограммов медной руды на сумму в 10,9 миллиона долларов США. Стоило бы заметить, что в этом году главным покупателем меди у Азербайджана была Швейцария. В 2019 году медь также активно поставлялась в Узбекистан.

Хотя статистика по продажам внутри страны отсутствует, но можно предположить, что спрос в Азербайджане на медь также немалый с учетом производства медных фиттингов, кабелей, профилей, арматур, плит, фольги, труб и другой медной продукции. Не говоря уже об автомобилях и многих других промышленных товаров, где используется медь. Эта продукция также экспортируется, хотя в не столь больших объемах.

И вот здесь, кстати, проявляется еще одна сторона медали. Если производители меди в выигрыше и смогут больше зарабатывать, то для компаний, которые из меди производят, например, кабели, растет себестоимость товара. Здесь, либо медная продукция должна подорожать, либо компании-производители будут считать убытки. Ну или как минимум недосчитаются части прибыли.

Согласно данным министерства экологии и природных ресурсов, медь в Азербайджане в основном находится в Балакано-Загатальском, Гедабекском, Гарадагском и Ордубадском рудных районах. При этом на Гарадагское медно-порфировое месторождение приходится около 4,7% всех рудных запасов страны.

Недавно освобожденный от армянской оккупации Карабах также богат месторождениями цветных и драгоценных металлов. По данным Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, в Карабахе есть два крупных месторождения меди. Она же есть и на других полиметаллических месторождениях. Например, на месторождении Веджнали наравне с золотом, есть и 3 тысячи тонн меди. Все это предварительные оценки, с разминированием в Нагорном Карабахе и приходом экспертов будут проводиться новые исследования и данные о потенциале земель будут более полными.

Азербайджан задействовал далеко не весь потенциал (это относится не только к меди, но и другим металлам), но активно его наращивает. Компания AzerGold, с созданием которой можно связать ренессанс азербайджанской ненефтяной добывающей промышленности, активно работает в этом направлении: проводится постоянная разведка месторождений, изучается их потенциал, совершенствуется работа на текущих месторождениях, расширяется экспорт драгоценных и цветных металлов и пр.

Например, одно из крупнейших в Европе полиметаллических месторождений "Филизчай" усилиями компании будет сдан в эксплуатацию на 2 года раньше в 2025 году, также в 2026 году в эксплуатацию будут сданы 3 медных месторождения в Шамкире и Гедабеке - "Гарадаг", "Хар-хар" и "Джаирчай".

В середине 2010-х любили часто говорить, что медь - это новое золото. Под этим подразумевалось очень многое. Медная бижутерия стала в тренде, аксессуары для дома из меди стали столь же модными среди состоятельных людей, как и золотые. Но самое главное - инвесторы стали рассматривать медь в качестве инвестиционного металла почти на таком же уровне, что и золото. Конечно, тут есть свои нюансы и их немало, но то, что роль меди растет - это неоспоримо. Но этот "медный пирог" откусить смогут не все. В отличие от других трендов глобальной экономики, таких как криптовалюта, его нельзя создать с нуля. Медь - это сокровище, богатство, доступное не каждому, и Азербайджану очень повезло войти в число тех, кто им обладает.

Азад Гасанли, финансовый эксперт