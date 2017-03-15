Курс наличного доллара в Азербайджане может снизиться до 1,60 маната

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Официальный курс доллара в Азербайджане в первой половине года может упасть ниже отметки 1,65 AZN/USD.

Аналитическая группа Report отмечает, что спрос на доллар уменьшится вследствие обеспечения стабилизации платежного баланса и сжатия денежной массы в соответствии с текущей конъюнктурой на фоне роста нефтяных цен на мировом рынке и начала сокращения импорта в страну. В рамках операций Центробанка Азербайджана (ЦБА) по стерилизации предотвращены спекуляции с иностранной валютой.

Аналитики Report прогнозируют постепенный переход населения к манату в результате финансовой стабильности и снижение долларизации до 50% с 80% на первоначальном этапе. В 2017 году ожидается рост нефтяных цен до 65-70 долларов за баррель, что ускорит процесс удешевления доллара. Другим положительным фактором для укрепления маната станет увеличение потока туристов в страну в летние месяцы. Благодаря росту долларового предложения в этом сезоне наличный курс доллара может снизиться до 1,60 AZN/USD.

Отметим, что ранее аналитики Report прогнозировали формирование курса в пределах 1,65 AZN/USD.

Эксперты агентства полагают, что до первого квартала 2018 года отрицательных тенденций в мировой экономике, нефтяных ценах и фондовых индексах не ожидается: "Это приведет к краткосрочной финансовой стабильности развивающихся стран".