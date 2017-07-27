Курс евро поднялся до 30-месячного максимума

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Курс доллара по отношению к евро снизился до 30-месячного минимума и достиг 1,1777 USD/EUR. Report сообщает, что это связано с итогами вчерашнего заседания Федеральной резервной системы США (ФРС), на котором не определились конкретные даты повышения учетной ставки и начала сокращения баланса.

Отметим, что очередное заседание Федрезерва пройдет 19-20 сентября. До этого главы мировых центральных банков 24-26 августа соберутся на саммите в американском курортном городке Джексон Холл, где, возможно, будут сделаны важные заявления касательно ужесточения монетарной политики.

Аналитическая группа Report прогнозирует, что процесс роста доллара начнется в первых числах августа: "Однако рост будет кратковременным. Ослабление доллара имеет положительное влияние на экономику США, в связи с чем процесс, скорее всего, продолжится, и в течение ближайших 6-9 месяцев курс будет колебаться в в диапазоне 1,15-1,20 USD/EUR. С первого квартала 2018 года ожидается усиление экономики США и достижение целевого уровня инфляции в 2%, что значительно укрепит позиции доллара".

"Начиная с будущего года, ФРС предположительно ускорит процесс повышения учетной ставки и сокращения баланса. До середины 2019 года прогнозируется повышение ставки до 3-3,5%", - отмечают аналитики агентства.