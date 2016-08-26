Курс доллара достигнет 1,80 AZN/USD - экономика получит второе дыхание - АНАЛИТИКА

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Официальный курс доллара в Азербайджане к концу года может превысить отметку 1,80 AZN/USD. Аналитическая группа Report считает, что при сохранении текущей ситуации на валютном рынке мягкая девальвация продолжится.

Отметим, что до конца года осталось примерно 18 недель. Опыт последних месяцев показывает, что Центробанк Азербайджана (ЦБА) еженедельно повышает курс доллара на 0,01 маната. Это говорит о том, что если до конца года в политике ЦБА не произойдет изменений на фоне серьезной волатильности глобального рынка, официальный курс повысится как минимум до 1,80 AZN/USD. В этом случае, курс продажи наличного доллара коммерческими банками может достичь 1,87 AZN/USD (с учетом 4%-ной маржи).

Напомним, что после того как 8 января этого года курс доллара в обменных пунктах достиг 1,87 AZN/USD, ЦБА ввел 4%-ную маржу при купле-продаже валюты (ранее 2%).

Аналитики Report отмечают, что удешевление маната положительно скажется на экспорте и туризме, однако приведет к повышению цен на ввозимые товары. С другой стороны, это станет дополнительным стимулом для местного производства. После того как курс пары манат/доллар достигнет рыночного баланса, валютный рынок в среднесрочной перспективе стабилизируется, что приведет к устранению дефицита. Для этого необходимо сократить отрицательное сальдо платежного баланса и привести в соответствие объем трансфертов в бюджет со внешней торговлей. Мягкая девальвация маната обеспечит адаптацию населения к новым глобальным экономическим реалиям.

Аналитическая группа Report прогнозирует продолжение процесса мягкой девальвации маната и в следующем году. Отметим, что национальные валюты соседних России и Турции за последние 18 лет обесценились по отношению к доллару в 11 раз. К девальвации в этих странах привели неоднократные тяжелые финансовые кризисы.

"Для обеспечения глобального экономического роста, в том числе устойчивого экономического развития в Азербайджане, спад экономик должен достичь дна, национальные валюты стабилизироваться и только после этого возможно добиться экономического развития в новых экономических условиях. Этот процесс предположительно растянется на 3-5 лет", - отмечают аналитики Report.