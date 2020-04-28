Кто кого в борьбе за власть в Северной Корее - КОММЕНТАРИЙ

После избавления от японского владычества Корейский полуостров был разделен на два противоборствующих государства. Полуостров и поныне раздирают противоречия. После Второй мировой войны корейцы совершили братоубийство. С той поры корейский народ разделен на два полярных лагеря - Северную (Корейскую Народную Демократическую Республику) и Южную (Республику Корея). Вражда между ними не утихает на протяжении 75 лет.

Южная Корея - прозападного курса, там царит демократия и сведения о власть имущих не замалчиваются. В демократических странах не принято скрывать информацию о состоянии здоровья главы государства.

В Северной Корее, порожденной столкновением геополитических интересов, все обстоит совсем иначе. Вот уже 72 года, как народу доподлинно неизвестно о дате рождения своего лидера, его здоровье и даже кончине - тайна за семью печатями.

В последние месяцы ходят различные кривотолки о состоянии здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Он перестал появляться на публике и даже отсутствовал на мероприятиях по случаю дня рождения деда - Ким Ир Сена, хотя подобные мероприятия носят идеологический характер и составляют основу общественно-политической идеологии страны. Его отсутствие на столь важной церемонии породило различные слухи.

Официальное издание Пхеньяна - "Nodon sinmun" после продолжительной тишины, наконец, сообщило, что Ким Чен Ын работает над документами. Отмечалось, что он направил благодарственное письмо строителям туристической зоны на восточном побережье Вонсан-Кальма. Однако ничего не говорится о том, когда это письмо было послано. "Nodon sinmun" не публикует свежие фотографии Ким Чен Ына.

Пресс-секретарь Министерства по делам национального единства соседней Южной Кореи - Чо Хе Сил также отметил отсутствие каких-либо признаков, подтверждающих слухи о здоровье Ким Чен Ына: "Как уже было заявлено на заседании президиума Совета национальной безопасности Северной Кореи, не наблюдалось никаких необычных тенденций, подтверждающих слухи о здоровье председателя Государственного Совета Северной Кореи Ким Чен Ына".

Поскольку позиция соседнего государства зиждется на новостях из Пхеньяна, можно сказать, что официальный Сеул весьма избирателен и осторожен в высказываниях.

Китай тоже заподозрил неладное с информацией о состоянии здоровья Ким Чен Ына. Официальный Пекин даже направил в Пхеньян делегацию врачей.

По информации японского издания "İomiuri", Ким Чен Ын умер, а его преемницей будет сестра лидера - Ким Ё Чжон.

"The New York Post" сообщила накануне, что северокорейский лидер впал в кому после операции, однако официальной информации по этому поводу по-прежнему нет.

Госсекретарь США Майк Помпео подчеркнул, что его страна пристально следит за событиями в Северной Корее: "Независимо от того, кто придет к власти в Северной Корее, цели США останутся неизменными".

Майк Помпео заявил, что США продолжат деятельность по разоружению Северной Кореи.

Между тем, сенатор-республиканец США Линдси Грэм в интервью Fox News признался, что был бы "шокирован", если бы Ким Чен Ын на поверку оказался жив и здоров. Он заявил, что, будь северокорейский лидер жив, наверняка уже выступил бы с публичным заявлением и развеял слухи. "Там закрытое общество и никто не позволит ходить подобным слухам. Кто бы ни оказался преемником Ким Чен Ына, я надеюсь, что этот человек будет сотрудничать с президентом США Дональдом Трампом".

Судя по распространённой информации, - состояние Ким Чен Ына отнюдь не удовлетворительное. Либо его нет в живых, либо он очень болен. В противном случае публикация подобных новостей, не целесообразных с точки зрения безопасности, давно уже была бы пресечена.

Так почему до сих пор не последовало информации о северокорейском лидере? Отчего молчит Китай, считающийся спонсором своего соседа. Почему молчит Пекин? Неужели американская разведка не заполучила данные о состоянии Ким Чен Ына?

Предположительно, с состоянием здоровья северокорейского лидера действительно что-то не так. Вполне вероятно также, что заинтересованные игроки - США, Япония, Южная Корея, Россия и Китай затрудняются прийти к единому мнению относительно будущего правителя, либо же имеются разногласия в верхнем эшелоне власти самой Северной Кореи.

Сведения о возрасте Ким Чен Ына противоречивы, по некоторым данным он родился в 1983 году, в других источниках упоминается 1984 год. Он пришел к власти в конце 2011 года. Ким Чен Ын - младший сын Ким Чен Ира, рожденный в браке с его третьей женой - Ко Йон Хин.

До прихода к власти Ким Чен Ына аналитики склонялись в пользу его сводного брата Ким Чен Нама и родного брата Ким Чен Чола.

Приход к власти Ким Чен Ына был обусловлен болезнью его отца. В январе 2009 года поползли различные слухи о том, кто же станет преемником прежнего главы государства. Вскоре южнокорейское новостное агентство Yonhap сообщило, что Ким Чен Ир назначил своим преемником Ким Чен Ына. Еще при жизни отца Ким Чен Ын стал членом Комиссии по национальной обороне Северной Кореи, что отчасти подтвердило слухи о его приходе к власти. Спустя некоторое время в его честь сочинили песню "Шаги", а портреты Ким Чен Ына красовались на плакатах наряду с портретами его деда и отца.

"Серым кардиналом" Ким Чен Ына считался его свояк Чан Сонг Тек, возглавляющий административный департамент северокорейской Рабочей партии. Поговаривают, что именно он негласно правил государством до тех пор, пока новый глава страны не вошел в курс дела.

О самом Ким Чен Ыне почти ничего неизвестно. Отмечается, что его мать была любимой женой Ким Чен Ира и именно она во многом способствовала продвижению сына.

Среди преемников Ким Чен Ына упоминают главным образом его сестру Ким Ё Чжон. Средний сын Ким Чен Ира - Ким Чен Чхол тоже считается потенциальным кандидатом, но поговаривают, что он не интересуется политикой. Отец даже уподоблял его нрав женскому.

Одним из потенциальных кандидатов на пост главы государства мог бы стать старший брат Ким Чен Ына - Ким Чен Нам, однако в феврале 2017 года он был смертельно отравлен сотрудниками северокорейских спецслужб.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Нам планировал тайную встречу в китайском городе Макао с одним из известных японских политиков, экс-главой комиссии по делам общественной безопасности Хадзиме Исией. По словам Исии, на повестке встречи были вопросы о будущности отношений между Японией и Северной Кореей, а также возможные перспективы развития ситуации в самой Северной Корее.

Согласно бытующей информации, руководство Северной Кореи было обеспокоено отношениями Ким Чен Нама с зарубежными политическими кругами. Его семья находится под покровительством китайских властей - жена и сын живут в Пекине, а другой сын - в городе Макао.

Аналогичная трагедия постигла и дядю Ким Чен Ына. В 2013 году 67-летний Чан Сон Тхек был расстрелян по обвинению в "измене Родине". А другой его дядя - 65-летний Ким Пхен Ир долгие годы занимался дипломатической деятельностью в Европе, поэтому был далек от внутриполитических событий. В ноябре 2019 года он вернулся на Родину, но не считается весомой силой в политической борьбе.

Формально главой страны считается председатель президиума Верховного Народного Собрания Северной Кореи - 70-летний Чхве Рен Хе, но ввиду долгого и покорного служения правящей династии его не относят к разряду конкурентов. К тому же второй его сын -Чхве Сон приходится мужем младшей сестре Ким Чен Ына - Ким Ё Чжон.

Все вышеприведенные факторы повышают шансы Ким Ё Чжон в борьбе за власть в стране. Иными словами, не исключено, что представитель прежних властей и по совместительству свёкор поддержит кандидатуру своей невестки.

32-летняя Ким Ё Чжон впервые появилась на публике 9 лет назад – в 2011 году на похоронах отца. Спустя два года она заняла высокий пост в Центральном комитете правящей Трудовой партии. Она занимает пост первого заместителя директора Отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи.

В 2017 году была избрана депутатом Верховного Народного Собрания. В последующие годы Ким Ё Чжон сопровождала брата на важных государственных мероприятиях и встречах. Она была ключевой фигурой на переговорах между США и Северной Кореей, участвовала во всех встречах между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом.

Именно она ратовала за объединение с Южной Кореей на переговорах в апреле 2018 года.

А значит, является, в том числе, сторонницей сотрудничества с Америкой. Ее имя не упоминается в кровавых событиях, учиненных властями страны. Поддержка свекра, молодость, принадлежность к правящей династии и иные качества в разы увеличивают ее шансы на пост главы государства. Вполне вероятно, что китайская делегация обсуждала вопрос наследования. Так или иначе, фигура Ким Ё Чжон - довольна значима и весома на небосклоне власти в Северной Корее.