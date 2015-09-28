Кто и почему вынуждает Саргсяна говорить - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Я не верю, что в мире другой этнос, помимо тюрков и русских, может так хорошо знать армян.

На всех этапах истории и при различных обстоятельствах мы по-разному называли армян, и по мере истечения времени своим поведением они доказывали нашу правоту.

Сейчас нам бы не хотелось давать оценку этому и называть армян в той форме.

Было бы к месту вспомнить фразу из поэмы великого русского поэта А.С.Пушкина "Тазит": "Ты трус, ты раб, ты армянин".

Данная фраза полностью характеризует нынешнего президента страны Сержа Саргсяна.

Если бы не сказанные им в конце прошлой недели слова "Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Армении", мы бы не вспомнили эту фразу.

Ответ пресс-секретаря министерства иностранных дел Азербайджана Хикмета Гаджиева был следующим: "Подобное заявление руководства Армении в то время, как при посредничестве 70-й сессии Генассамблеи ООН и Минской группы ОБСЕ в Нью-Йорке приступили к переговорному процессу на пути урегулирования конфликта, нарушение суверенитета Азербайджана и подобные безответственные заявления касательно присоединения территорий являются нарушением международного права, неуважением Устава ООН, соответствующих резолюций Совбеза ООН и переговорного процесса. Это образец неуважения международной общественности, произвола и безнаказанности. Данное заявление содержит в себе международно-правовую и политическую ответственность".

Интересно, что в тот день между главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном и его азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым прошли переговоры по урегулированию конфликта в нагорно-карабахском регионе.

За день до этого неуместного заявления С.Саргсяна, на проведенной 24 сентября в Ереване пресс-конференции, депутат армянского парламента Гагик Меликян обратился к Всевышнему с просьбой, чтобы встреча между президентами Азербайджана и Армении состоялась: "В этом случае в процессе урегулирования конфликта будут некоторые продвижения".

Отношение армянских властей к конфликту немного расплывчатое. Иными словами, указанное заявление олицетворяет нынешнюю общественно-политическую и экономическую обстановку в Армении.

Отметим, что уже несколько месяцев в стране проводятся акции в знак протеста подорожанию электричества. На акциях митингующие также требуют отставки С.Саргсяна. Следует учесть, что требования участников акции до сих пор не выполнены и подобные митинги периодически повторяются.

С другой стороны, основной темой на сегодняшний день являются конституционные реформы в стране. В 2016 году в Армении ожидаются парламентские выборы.

Всем известно, что С.Саргсян является представителем партии "войны", с помощью покровителей которой был оккупирован нагорно-карабахский регион.

По всей вероятности, проводимые в последнее время Россией переговоры с азербайджанской и турецкой сторонами на пути урегулирования конфликта, разговоры о размещении в регионе миротворцев и пр. являются попыткой успокоить недовольную аудиторию внутри страны и объединить вокруг себя население и карабахский клан.

Можно также предположить, что подобным путем Саргсян заигрывает с Москвой, угрожая нарушить ее планы. Так как армяне Нагорного Карабаха также с трудом выдерживают этот нудный процесс. Можно также предположить, что указанное заявление сделано для того, чтобы их успокоить.

Нарушающее международные правовые нормы и доказывающее оккупационную политику Армении выступление можно считать одним из факторов, указывающих на тяжелое положение, в котором находится правительство Саргсяна. Шантажируя Москву, он также направил большую часть давлений на Кремль, так как подобные заявления делать самостоятельно он не в силах.

Просто, ни нынешнее, ни прежнее руководство Армении не могло и не может делать самостоятельных заявлений. Из этого можно прийти к заключению, что Москва не заинтересована в решении конфликта, хотя на деле она заявляет обратное. С этой точки зрения, "заявление" можно считать составной частью нового давления Саргсяна на Азербайджан посредством Кремля.

Аналогичные разговоры Саргсяна в США по поводу азербайджанских территорий можно также расценивать как схожий с кремлевскими заявлениями месседж в адрес заинтересованных в регионе сил.

Таким образом, приведенная выше фраза "Ты трус, ты раб, ты армянин" в очередной раз подтвердилась поведением Саргсяна. Это доказывает, что он по-прежнему играет роль послушного раба.