Кто больше потеряет в нефтегазовом “конфликте” между Россией и Европой?

Согласно указу президента России, подписанному накануне, с 1 апреля оплата российского трубопроводного газа, поставляемого "недружественным" странам, должна осуществляться исключительно в российских рублях. Поставки газа прекратятся, если эти страны откаж

Согласно указу президента России, подписанному накануне, с 1 апреля оплата российского трубопроводного газа, поставляемого "недружественным" странам, должна осуществляться исключительно в российских рублях. Поставки газа прекратятся, если эти страны откажутся платить по новым правилам.

Ранее Еврокомиссия заявила, что не допустит рублевых платежей за российский газ. Страны "Большой семерки" заявили, что не будут этого делать. Во всех странах оплата производится в долларах США или евро, и невозможно в одностороннем порядке перейти на другую валюту. Таким образом, валюта расчета является важным условием газового контракта. В сложившейся ситуации “Газпром" или его контрагенты могут обратиться в Стокгольмский арбитражный суд. Подобные разбирательства занимают годы. В течение этого периода Европа будет покупать газ, а платежи будут производиться в валюте, указанной в договоре. То есть фактически новый платежный механизм работать не будет.

Но не исключено, что Россия пойдет на радикальные шаги. Пресс-секретарь Кремля заявил, что без оплаты не будет и газа. Европа начала мобилизовать все возможности перед угрозой прекращения поставок российского газа. Германия, которая больше всего зависит от российского газа в Европе, запустила план действий в чрезвычайных ситуациях для обеспечения энергетической безопасности. Так, в случае прекращения поставок природного газа в Европу под угрозой остановки окажутся сталелитейные заводы, предприятия по производству удобрений, химии, кирпича. Природный газ будет заменен мазутом и углем.

В противоположность ранее заявленным планам, атомная энергия будет использоваться более активно. Более крупными темпами будет расширяться инфраструктура альтернативных источников энергии (ветер и солнце). Поставки сжиженного природного газа (СПГ) будут значительно увеличены. Так, из США дополнительно предполагается закупить 15 млрд кубометров СПГ. Это эквивалентно 10% природного газа, ежегодно поставляемого из России в ЕС. Ожидается, что со следующего года объемы дополнительных поставок СПГ вырастут еще на 35 млрд кубометров и достигнут 50 млрд кубометров в год. Следует иметь в виду, что в настоящее время отопительный сезон в Европе близится к завершению. В ближайшие 6 месяцев спрос на природный газ резко сократится. По крайней мере, до августа Европа может обойтись без российского газа. Потому что сегодня перед лицом российской угрозы в Европе экономические факторы отошли на второй план, уступив место морально-этическим. Хотя Россия утверждает, что никогда не использовала энергоносители в качестве инструмента шантажа, ее действия говорят об обратном. Вот почему Европа так полна решимости избавиться от этой зависимости раз и навсегда.

Сегодня 40% потребностей Евросоюза в “голубом топливе” покрывается за счет России. То есть европейская экономика может выдержать отсутствие российского газа в течение нескольких месяцев, чего нельзя сказать об экономике России. Россия ежемесячно экспортирует в Европу около 10 млрд кубометров природного газа. Речь идет о 140 миллиардах кубометров в год. Если поставки газа в Европу прекратятся, то перенаправить этот объем на другие рынки будет невозможно. Ни Китай, ни пространство СНГ не могут заменить Европу по коммерческой эффективности. Как бы Россия ни надеялась на Китай, даже технически обеспечить такие крупномасштабные поставки очень сложно.

По магистральному газопроводу “Сила Сибири”, который снабжает природным газом потребителей Дальнего Востока и Китая, в прошлом году было прокачано 10,4 млрд кубометров газа. "Сила Сибири-2" будет построена не раньше 2028 года. Самое главное, что Китай предпочитает больше закупать СПГ и развивать собственную добычу сланцевого газа. Сегодня Китай никак не может заменить Европу в плане поставок нефти. Из России в Китай ежегодно экспортируется 80 млн тонн нефти. Все транспортные пути ограничены этим объемом, и невозможно направить больше по этим каналам.

Дело в том, что Россия рискует потерять европейский рынок природного газа, а также столкнуться с нефтяным эмбарго. США уже ввели запрет на импорт нефти из России. Британия прекратит поставки нефти и нефтепродуктов из России к концу 2022 года. Британская BP, британско-нидерландская Shell, французская TotalEnergies, австралийские Viva Energy и Ampol заявили, что не будут покупать сырую нефть из России. По словам вице-премьера России Александра Новака, цена барреля “черного золота” может превысить 300 долларов США, если против российской нефти будет введено эмбарго.

Решение ОПЕК не продавать нефть западным странам в 73-74 годах прошлого века привело к тому, что за короткий промежуток времени “черное золото” подорожало более чем в два раза, а ко времени окончания эмбарго - в 4 раза. Это произошло в результате того, что на долю организации в то время приходилась половина поставляемой на мировой рынок нефти. Учитывая, что на долю российской нефти приходится всего 1/10 мировых поставок нефти, утверждение о том, что цена на “черное золото” может превысить 300 и даже 200 долларов США, не кажется убедительным. ЕС не может достичь консенсуса в этом вопросе из-за позиции стран, которые зависят от российского газа и, в некотором смысле, не хотят раздражать Россию. Но после прекращения поставок газа Европа неизбежно присоединится к нефтяному эмбарго.

Следует учитывать, что в России 36% доходов бюджета обеспечено именно за счет нефтегазового сектора. Лишение нефтегазовых доходов на фоне замораживания почти половины золотовалютных резервов Банка России, изоляции финансового сектора страны, усиленных темпов инфляции, обнуления инвестиционной привлекательности страны приведут к катастрофическим для страны последствиям. Нефтегазовое эмбарго будет своего рода объявлением экономической войны против России, а для Украины - открытием “второго фронта".