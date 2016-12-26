Крушение самолета в России - неучтенная версия теракта - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Очень жаль, что 2016 год начался и завершается фактами массовой гибели людей.

В результате теракта 12 января этого года на стамбульской Площади Султанахмет погибли 11 человек, 15 получили ранения. Было установлено, что теракт был совершен родившимся в 1988 в Саудовской Аравии Набилем Фадли. Его отца зовут Абдульатиф, а мать – Брижит. Она является армянкой, родившейся в одной из сирийских сел.

В результате крушения за неделю до конца 2016 года, 25 декабря, принадлежащего минобороны РФ самолета "Ту-154", погибли 92 человека. Следовавший из российского города Сочи в Сирию самолет "Ту-154" потерпел крушение в 6 км от черноморского побережья. В момент аварии на борту самолета находились 8 членов экипажа, 9 сотрудников российских телеканалов, 64 члена ансамбля песни и пляски имени Александрова министерства обороны РФ, 8 военнослужащих, 2 чиновника федерального правительства, руководитель Благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка. Следственный комитет РФ возбудил по факту уголовное дело. До сих пор из воды поднято 12 тел. По словам официальных лиц, самолет был исправным и был пригоден для полетов. Наряду с этим, российские СМИ пишут, что самолет был произведен и передан в эксплуатацию 33 года назад - в 1983 году. Капитальный ремонт лайнера производился в декабре 2014 года, и в 2016 году был произведен плановый ремонт.

Официальные источники исключают версию теракта. Однако тот факт, что самолет летел в сирийский регион Лазкия, где располагается российская военная база, указывает на необходимость более серьезного подхода к вопросу. Так как и при авиакатастрофе российского самолета в Египте 31 октября 2015 года также исключалась версия теракта. Однако затем ИГ заявил, что сбил самолет и взял ответственность на себя. Спустя некоторое время стало известно, что в самолет пронесли взрывное устройства.

осуществил 18 лет назад – 9 мая

Отметим, что в то время на северо-востоке полуострова Синай произошло крушение самолета "Аэробус-321" перевозчика "Метроджет" (бывшая компания "Когалымавиа"), выполнявшего рейс Шарм-эль-Шейх - Санкт-Петербург. На борту были 224 человека - семеро членов экипажа и 217 пассажиров, 17 из которых были детьми. Первый полет принадлежащий "Когалымавиа" самолет "А-321"1997 года. В апреле 2012 года ранее эксплуатируемый ливанской авиакомпанией MEA, затем турецкой "Onur Air" и "Saudi Arabian Airlines" Саудовской Аравии самолет перешел на баланс "Когалымавиа".

Отмечается о высоком профессионализме пилотов потерпевшего крушение "Ту-154". Опытными были также командир и второй пилот принадлежащего "Когалымавиа" лайнера "A-321".

Кроме того, вначале крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области (Украина) принадлежащего авиакомпании "Malaysia Airlines" самолета "Boeing 777-200" связывали с техническими неполадками. Самолет совершал рейс из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия). В результате авиакатастрофы погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Тогда на проведенном брифинге факт крушения самолета "Malaysia Airlines" на территории Украины президент США Барак Обама назвал "беспрецедентным безобразием". Он отметил, что следовавший рейсом MH17 воздушный лайнер был сбит ракетой, установленной на управляемой пророссийскими мятежниками территории. В ходе расследования международной комиссии, в которую входили специалисты, было установлено, что самолет был подбит пророссийскими мятежниками с помощью зенитно-ракетного комплекса "Бук".

По словам генпрокурора Голландии Фреда Вестербеке, самолет был подбит зенитно-ракетным комплексом "Бук" с контролируемого сепаратистами города Первомайск, который затем вернули на территорию России. Кроме того, территория, куда упало воздушное судно, также находилась под контролем пророссийских сепаратистов. Правда, Россия опровергла данный результат, заявив, что не имеет отношения к крушению самолета.

В целом, на протяжении истории встречалось немало фактов, связанных с подбитием самолетов.

Доводим до внимания читателей некоторые из них: 21 февраля 1973 года принадлежащий ливийским авиалиниям и следовавший из Бенгази в Каир "Boeing 727" по ошибке пересек контролируемое Израилем воздушное пространство и был сбит израильской армией. Из 113-ти находившихся в самолете людей в живых остались лишь 5.

2 сентября 1983 года советская армия сбила близ острова Сахалин принадлежащий южно-корейским авиалиниям "Boeing 747". Погибли все 269 находившихся на авиалайнере человек, в том числе американский конгрессмен Ларри Макдональд.

3 июля 1988 года американцы сбили следовавший из Бендер-Аббаса в Дубай иранский самолет. В результате погибли 290 человек.

17 марта 1994 года армянские вооруженные подразделения сбили над Ханденди военно-транспортный самолет "Геркулес С-130", на борту которого находились сотрудники посольства Исламской Республики Иран в России. В результате погибли 19 человек, в том числе 9 детей, а также 13 членов экипажа.

4 октября 2001 года во время военных учений украинской армии по ошибке был сбит следовавший из Тель-Авива в Новосибирск самолет "Tу-154" авиакомпании "Siberian Airlines". Сбитый недалеко от Крыма самолет упал в Черное море. В результате погибли 66 пассажиров и 12 членов экипажа.

Хотя после всех аналогичных инцидентов звучат требования найти и наказать виновных, этого добиваются в редких случаях.

Не исключается, что причиной крушения российского самолета была не техническая неисправность. Правда, по рейтингу безопасных полетов Россия считается страной с худшим показателем.

Согласно информации, статистика крушения самолетов, принадлежащих Российским авиакомпаниям, в три раза превышает средний мировой показатель. Основываясь на данный факт, можно предположить, что основными причинами крушения "Tу-154" могли стать техническое состояние самолета или же ошибка пилота.

По словам министра транспорта России, руководителя созданной в связи с потерпевшим крушение самолетом правительственной комиссии Максима Соколова, в числе приоритетов нет версии совершения теракта в потерпевшем в Сочи крушение "Tу-154". Министр также подчеркнул, что цель правительственной комиссии заключается не в расследовании причин катастрофы, и подчеркнул, что данным вопросом занимается следственная и особая техническая комиссия при министерстве обороны.

Хотелось бы уделить внимание еще одному вопросу: 15 декабря распространилась информация об освобождении с помощью России и Ирана оппозиционными к режиму Башара Асада силами сирийского города Алеппо. Спустя 4 дня в Анкаре был застрелен посол России в Турции Андрей Карлов. В тот же день министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о переходе Алеппо под контроль сил Башара Асада. А 23 декабря жители города устроили фейерверк в связи с освобождением Алеппо от боевиков.

Через 2 дня терпит крушение российский самолет "Tу-154". В очередной раз хотелось бы отметить, что находившие на борту самолета летели в Сирию, чтобы выступить перед российскими военнослужащими с новогодним концертом.

В любом случае, можно предположить, что между перечисленными нами инцидентами может быть определенная связь. Хотелось бы отметить, что в случае подтверждения факта террора, это может нанести серьезный ущерб вопросам безопасности и военной сфере России. Таким образом, в случае подтверждения одной из двух версий, будь то технические неполадки, или же теракт, это отрицательно скажется на имидже России.