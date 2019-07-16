​Крупнейший немецкий банк начал "расшатываться" - АНАЛИТИКА

Крупнейший немецкий Deutsche Bank 7 июля объявил о плане реструктуризации. Банк планирует уволить 18-20 тыс. сотрудников, сократить инвестиционную деятельность и продать большую часть своих активов. Таким образом, банк завершит 30-летнюю стратегию быстрого развития.

Финансовые рынки давно наблюдают серьезные недочеты в деятельности Deutsche Bank. Банк не смог оправиться от сильного удара после мирового финансового кризиса 2008 года. По этой причине акционеры и инвесторы при имеющейся структуре и стратегии Deutsche Bank не верят в его будущее. Акции банка, которые в 2007 году стоили около 150 долларов США, сейчас торгуются примерно по 7 долларов.

Источник: Yahoo Finance

Deutsche Bank был основан в 1870 году в Берлине и продолжал расти, приобретая небольшие региональные банки. Банк отличался своей высокой адаптивностью. Во времена фашистской Германии руководство банка сотрудничало с правительством, поэтому вынудило евреев в правлении уйти в отставку, банк также финансировал строительство концентрационных лагерей. Deutsche Bank активно участвовал и в региональных проектах, превратившись с политической и экономической точки зрения в мощного банка, а в послевоенные годы способствовал восстановлению Германии. Начиная с 1958 года, банк начал расширять свое присутствие как в западных странах, так и в странах советского блока. После объединения Германии банк выкупил инвестиционные банки в Великобритании, Франции, Испании и США. С 2001 года акции Deutsche Bank были включены в листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже. Объем активов ставшего глобальным гигантом банка в 2008 году составлял 90% ВВП Германии. Однако экономический кризис нанес серьезный удар по банку.

Deutsche Bank по объему операций и активов на рынке сравнивают с инвестиционным банком Lehman Brothers, который обанкротился в 2008 году, и называют системно значимым банком. Его связи настолько сложны, что крах банка поставит под удар всю финансовую систему. Утеря платежеспособности одного из наиболее значимых банков может спровоцировать эффект домино, который окажет серьезное влияние на другие связанные с ним банки. В отчете Международного валютного фонда (МВФ) отмечается, что текущее состояние банка является самой большой угрозой для мировой экономики. Как видно из инфографики, Deutsche Bank тесно связан практически со всеми другими системно значимыми банками, которые несут его риски. Доходность банка, активы которого оцениваются в триллион долларов, довольно низкая.

С другой стороны, статус системно значимого банка вызывает уверенность у инвесторов. Они полагают, что в случае серьезной угрозы ЕЦБ спасет Deutsche Bank от банкротства. Пока банк пытается решить проблему своими силами, сократив работников, снизив активность на мировом рынке и продав некоторые прибыльные активы. Следует учитывать, что механизмы воздействия ЕЦБ значительно снизились по сравнению с 2008 годом, и остается неясным, кто поддержит финансового гиганта Германии, если европейский регулятор не сможет решить его проблемы.

Нариман Ягубов