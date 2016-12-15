Крупнейшие природные катастрофы, потрясшие мир в 2016 году

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Подходит к концу 2016-ый год, который был богат на различные события. К сожалению, не только позитивные, но и природно-техногенные катастрофы и происшествия, повлекшие за собой смерть большого количества людей.

Только лишь природные катастрофы в мире - о т землетрясений в Японии до лесных пожаров в Канаде – в первой половине 2016 года обошлись мировой экономике в 71 млрд. долларов США.

Report представляет выборку наиболее крупных подобных катастроф, потрясших мир в этом году.

1 апреля в результате обрушения недостроенной автомобильной эстакады в индийском городе Колката (ранее назывался Калькутта) большое число людей остались под завалами. В результате происшествия 23 человека погибли, более 150 получили ранения.

10 апреля в индийском штате Керала в храме Путтингал произошел крупный пожар. Один из горящих фейерверков упал на крышу пристройки, где хранился запас таких же изделий, в результате чего произошёл их взрыв и начался пожар. В результате трагедии погибли 111 человек, более 350 человек получили ранения.

В середине июня на юге Китая начались сильные дожди, вызвавшие смертоносные наводнения. В июле ситуация ещё более усугубилась. Больше всего пострадали населённые пункты, расположенные вдоль Янцзы и Хуанхэ. В результате наводнений пострадало 32 миллиона человек, убытки понесли 26 китайских провинций, погибло 186 человек.

Крупное наводнение затронуло в этом году и Европу. Поднятие уровня воды в конце мая и начале июня в результате продолжительных сильных дождей, главным образом в Германии и Франции, но также в Австрии, Бельгии, Румынии, Молдове, Нидерландах и Соединённом Королевстве, привели к гибели по меньшей мере 20 человек.

24 августа в Центральной Италии вблизи города Норча произошло мощное землетрясение. По данным Геологической службы США, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км, а магнитуда составила 6,2-6,4 по шкале Рихтера. В результате стихийного бедствия погибли 295 человек, более трех тысяч лишились крыши над головой. Это землетрясение стало крупнейшей катастрофой в истории страны с 2009 года.

28 октября один человек погиб и трое получили ранения в результате обвала эстакады в Италии. Инцидент произошел рядом с городом Бранца (под Миланом) на севере Италии. В момент ЧП на мосту находился грузовик, который упал на дорожное полотно под эстакадой и раздавил легковой автомобиль.

В октябре мощный ураган "Мэтью" прошел над Карибским морем. Ураган унес жизни не менее 102 человек, главным образом на Гаити, и нанес большой ущерб. Ураган "Мэтью" метеорологи назвали самым мощным за десятилетия.

В ноябре на буровой платформе Statoil в Норвежском море начался пожар. Пожар возник сначала в машинном зале, а затем пламя начало распространяться.

К сожалению, в этом году природные катаклизмы не прошли стороной Азербайджан. 15 декабря примерно в 05:00 порывистый ветер в Каспийском море силой до 41 м/c снес в море часть эстакады. В результате сильного урагана эстакада с находящейся на ней жилой будкой обрушилась в море. В результате происшествия без вести пропали 10 человек.

Отметим, что днем ранее, в связи с порывистым ветром Государственная нефтяная компания Азербайджана предприняла необходимые меры на морских платформах, дала соответствующие инструкции, на морских платформах было установлено дежурство, к которому привлечены и руководящие работники компании.