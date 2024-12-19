Крокодиловым слезам не поверили: провал армянских лоббистов в Конгрессе США

Армянский народ, на протяжении многих лет известный своей позицией вечной обиды, продолжает обращаться к миру с постоянными требованиями "справедливости". Убеждение в том, что "все им что-то должны", стало неотъемлемой частью национального менталитета, пе

Армянский народ, известный своей позицией считать себя "вечно обиженным и страдающим", продолжает обращаться к миру с требованиями о "справедливости". Это стало неотъемлемой частью национального менталитета, передаваясь из поколения в поколение, что, надо сказать, вредит самим армянам и мешает им строить лучшее будущее. Независимо от места пребывания - будь ты во Франции, США, Африке или любой другой точке земного шара, представители нации считают это основой своего единства и составляющей идентичности.

Одним из наиболее активных и известных инструментов такого давления является Армянский национальный комитет Америки (ANCA). Организация тратит очень большие средства на лоббистскую деятельность, и, конечно, это не ее личные деньги.

Руководство этой и ей подобных организаций занимается "промыванием мозгов" богатых и не очень армян по всему миру, привлекая миллионные пожертвования и обещая добиться этой самой пресловутой "справедливости".

Однако попытки со стороны ANCA продвижения односторонней интерпретации исторических событий, формирования общественного мнения в США и оказания влияния на принятие решений в конгрессе США и других государственных органах страны зачастую оказываются неудачными. Но перед армянскими донорами надо отчитаться и показать, как очень эффективно тратятся их пожертвования на продвижение "общенациональной цели".

Вот и возникают заявления, подобные нынешнему, когда председатель ANCA Раффи Хампарян сетует, что "несмотря на постоянные усилия конгресса законодательно запретить военную помощь США Азербайджану, Закон о национальной обороне на 2025 финансовый год" (NDAA), принятый сенатом и направленный на подписание президенту Байдену", не включил множество положений против страны.

Откуда обывателю знать, что бюджет Пентагона и не может ничего такого включать в себя? Но продолжайте платить братья-армяне, ANCA трудится не покладая рук и тратит ваши деньги по назначению...

Неважно, что несмотря на "на сильную двухпартийную поддержку, комитет по регламенту палаты представителей отклонил все предложенные проармянские и антиазербайджанские поправки.

В конце концов парочка конгрессменов и сенаторов, которая "радеет" исключительно за армянские интересы, не может противостоять большинству, исходящему все же из американских.

Так, прикупленный сенатор Гэри Питерс (демократ от штата Мичиган), обеспечил включение в сенатскую версию NDAA положения по расширению взаимодействие с Арменией, включая учения и прочее сотрудничество в сфере безопасности.

Однако оно было исключено из окончательной версии законопроекта, разочарованно указывает ANCA. При этом "она остается приверженной работе с конгрессом и администрацией для продвижения американо-армянской политики, которая отдает приоритет стратегическому партнерству и обеспечивает безопасность границ Армении".

Так что продолжайте страдать и лить слезы, но самое главное, платите, ведь ANCA и ей подобные должны на что-то жить.....