Кризис в Грузии: Давление со стороны ЕС и попытка цветной революции

В последние недели Грузия оказалась в центре политического кризиса, который многие эксперты связывают с чрезмерным давлением со стороны Европейского Союза и попытками внешних сил организовать цветную революцию. На фоне протестов и недовольства населения п

В последние недели Грузия оказалась в центре политического кризиса, который многие эксперты связывают с чрезмерным давлением со стороны Европейского Союза и попытками внешних сил организовать цветную революцию. На фоне протестов и недовольства населения правительство страны сталкивается с вызовами, которые ставят под угрозу его стабильность и независимость.

Внутренний конфликт интересов

Политический раскол в Грузии в основном обусловлен отличными взглядами двух лагерей на внешнеполитический курс страны.

Бывший премьер-министр и нынешний председатель правящей партии Грузии Ираклий Гарибашвили неоднократно заявлял, что его страна будет исходить из национальных интересов и не собирается присоединяться к западным санкциям против России, поскольку это может нанести ущерб экономике самой Грузии. Позиция правительства вызвала резкую критику со стороны Киева и грузинской оппозиции.

В свою очередь президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляла, что ее страна поддерживает международные финансовые санкции против России и участвует "во всех международных резолюциях, которые создаются для поддержки Украины". 31 марта 2023 года, выступая с ежегодным докладом в парламенте Грузии, Зурабишвили подвергла критике правительство, обвинив его в смене внешнеполитического курса в сторону России вместо стремления в Евросоюз.

Другим камнем преткновения в отношениях парламента и главы государства стали несогласованные зарубежные визиты Зурабишвили в ряд стран Европы.

Давление со стороны ЕС и США

Главным же катализатором обострения политического кризиса стал закон «О прозрачности иностранного влияния», принятый в Грузии в мае 2024 года и спровоцировавший со стороны ЕС угрозы приостановки евроинтеграции страны, отмену финансовой поддержки в рамках ряда программ со стороны ЕС и США, что воспринимается как вмешательство во внутренние дела страны.

Спикер парламент Шалва Папуашвили в свою очередь заявлял, что Грузия не является отсталой страной, находящейся на дотации другого государства.

"Важно отметить, что нашему обществу говорили, что кто-то где-то прекратил нас финансировать и это будет катастрофой. У этих денег нет ничего общего с бюджетом. Насколько мне известно, в том бюджете, который парламент Грузии утвердил, таких денег не существовало", - сказал Папуашвили.

В конце ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ответ на внешнее давление объявил о заморозке начала переговоров о вступлении страны в ЕС до конца 2028 года, что вызвало бурю недовольства среди оппозиции.

При этом он особо подчеркнул, что Грузия предана европейскому курсу, однако, "мы не допустим шантажа, касающегося якобы финансирования Грузии Евросоюзом бюджетными грантами". По его словам, правящая парти также оптимистично настроена на улучшение отношений с США и европейскими странами в будущем.

Протесты и попытка цветной революции

Заявление Кобахидзе стало поводом для массовых акций протеста в Тбилиси, начавшихся 28 ноября. Нельзя игнорировать тот факт, что эти протесты напоминают предпосылки к цветной революции. Оппозиционные силы, поддерживаемые западными НКО и политическими организациями, активно используют недовольство населения для дестабилизации правительства.

В свете этих событий премьер Кобахидзе заявил, что акции в Тбилиси не имеют ничего общего с политическим протестом и являются сценарием насильственной смены власти, поддерживаемым из-за рубежа.

"События развиваются точно так, как показано в известном отчете "Института Маккейна". В нем говорится, что если оппозиция победит, ЕС и США поддержат мирную передачу власти", - заявил премьер.

Многие грузины чувствуют, что их правительство вынуждено подстраиваться под требования западных партнеров, что создает ощущение утраты суверенитета. Подобное давление напоминает ситуацию в Украине, где стремление к евроинтеграции также сопровождалось значительными внутренними конфликтами и политической нестабильностью.

Параллели с событиями в Украине, где протесты на Майдане стали катализатором смены власти, очевидны. Кобахидзе в своем заявлении подчеркнул, что сценарий украинского "майдана" не сможет повториться в Грузии.

"Радикалы и их зарубежные патроны всякий раз пытаются придумать повод для попытки беспорядков в стране и украинизации Грузии. Они еще не осознали, что, в отличие от Украины 2013 года, Грузия является независимым государством с сильными институтами, и, что самое главное, с опытным и мудрым народом, чью твердость никто не пошатнет. В Грузии не сможет осуществиться сценарий "майдана". Грузия - это государство, а этого государство, конечно, не допустит", - заявил грузинский премьер.

Отметим, что оппозиция в Грузии, подобно украинским активистам, активно манипулирует общественным мнением, подчеркивая необходимость евроинтеграции и обвиняя власти в предательстве. Это создает атмосферу для возможного насильственного свержения существующего режима.

Таким образом, нынешний политический кризис в Грузии является результатом не только внутренней борьбы за власть, но и внешнего давления со стороны ЕС и других западных стран. Попытки организовать цветную революцию, аналогичную украинской, подрывают стабильность государства и ставят под угрозу его независимость. Важно, чтобы грузинское общество осознавало риски, связанные с чрезмерной зависимостью от внешних игроков, и стремилось к стабильному развитию на основе собственных национальных интересов.