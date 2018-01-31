"Кремлевский доклад" - друзья Путина "враги" США - КОММЕНТАРИЙ

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Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Начавшееся в середине прошлого века противоречие между Белым домом и Кремлем продолжается. После Второй мировой войны эта ситуация оценивалась как "холодная война". Как ни назови, это война двух мировых полюсов. Хоть они и не оккупировали земли друг друга, но свое противостояние ведут на земле других стран и народов.

Стали известны некоторые подробности документа под названием "Кремлевский доклад", который был представлен 30 января министерством финансов США Конгрессу. В список входят 114 российских высокопоставленных чиновников, руководителей государственных компаний и 96 олигархов. Если документ будет принят в Конгрессе, в отношении этих лиц применят санкции.

Из членов правительства в список вошли премьер-министр Дмитрий Медведев, его заместители Игорь Шувалов, Сергей Приходько, Александр Хлопин, Виталий Мутко, Аркадий Дворкович, Ольга Голодец, Дмитрий Козак, Дмитрий Рогозин, министр обороны Сергей Шойгу, министр экономического развития Максим Орешкин, министр культуры Владимир Мединский, министр связи Николай Никифоров, министр сельского хозяйства Александр Ткачев, министр энергетики Александр Новак, министр финансов Антон Силуанов, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, руководитель Администрации президента России Антон Вайно, директор Главного разведывательного управления Игорь Коробов, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, помощник президента Владислав Сурков, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, секретарь Совбеза России Николай Патрушев, начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов, мэр Москвы Сергей Собянин, генпрокурор Юрий Чайка, председатель ОАО Российские железные дороги Олег Белозеров, глава "Ростех" Сергей Чемезов, директор "Росатом" Алексей Лихачев, а также глава "Транснефть" Николай Токарев, председатель "Газпромбанк" Андрей Акимов, директор "Аэрофлота" Виталий Савельев, руководитель "Башнефть" Андрей Шишкин, руководитель "Татнефть" Наиль Маганов. Естественно, в списке отмечены и российские миллиардеры азербайджанского происхождения. Среди них присутствуют Араз Агаларов, Фархад Ахмедов, Год Нисанов, Зарах Илиев и Вахид Алекперов. В список попал и компаньон Ахмедова, Леонид Федун. В список включены сыновья бывшего президента Татарстана Минтамира Шаймиева Айрат и Радик, друзья Путина Аркадий и Борис Роттенберги, Геннадий Тимченко. В “Кремлевском докладе” есть имена трех российских олигархов армянского происхождения – президент группы компаний “Ташир” Самвел Карапетян, руководитель группы компаний “Росгосстрах” Данил Хачатуров и владелец сети супермаркетов “Магнит”, президент футбольного клуба “Краснодар” Сергей Галицкий.

Комментируя документ, спикер Российской Государственной Думы Вячеслав Володин заявил: “Новые санкции США нанесут ущерб интересам европейского бизнеса. Введение новых санкций - очередная попытка заокеанских коллег повлиять на российскую внутреннюю политику, однако, когда речь идет о санкциях, необходимо принимать во внимание их влияние и на граждан США”.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что "Кремлевский доклад" можно комментировать после его тщательного анализа. Он отметил, что издание такого списка потенциально может наносить ущерб имиджу названных бизнесменов и политиков. Д.Песков назвал подход к списку "обобщенным" и объяснил свою мысль тем, что там отмечено все руководство России. Владимир Путин же ответил на этот документ поговоркой: “Собака лает, караван идет”. России надо заниматься внутренними вопросами”.

В любом случае, предполагается, что ни к одному из людей из списка не будут применены санкции. Он оценивается как следование Белым домом закону "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), принятому в июле 2017 года. Несмотря на то, что на основе данного документа не ожидается наложения ограничений на людей из списка, это в будущем может создать для них препятствия в различных местах. Иными словами, названных в списке можно назвать и "врагами" США. Согласно CAATSA, санкциям США подвергнутся соответствующие структуры и компании третьих лиц, которые в большом объеме сотрудничают с российскими компаниями, а также приобретают из этой страны оружие за счет больших денежных средств. Кстати, 29 января в отношении 33 российских компаний начнутся ограничительные меры. Большинство этих компаний относится к комплексу военно-оборонной промышленности России. Их наименования были обнародованы 26 октября. Как видно из списка в "Кремлевском докладе", члены команды президента России Владимира Путина и имеющиеся с ним нормальные отношения бизнесмены – "враги" для США. Документ был распространен за 57 дней до президентских выборов в России. Это можно назвать своеобразной сенсацией или "предвыборным подарком" Вашингтона Москве. Потому что до сих пор продолжается расследование по вмешательству России в президентские выборы в США в 2017 году.

В последнее время Россия выглядит очень активизированной на рынке оружия. В этом направлении было подписано несколько контрактов с Саудовской Аравией, Катаром, Турцией, Индией. Этот документ создает правовую базу для применения в перспективе санкций против этих стран. Например, между Турцией и Россией подписан контракт о приобретении ракетно-зенитного оборонного комплекса “S-400”. США может применить санкции против Турции. Если даже такой шаг не будет принят, то все равно закон даст основание для оказания на Анкару давления. Этот документ можно оценивать с точки зрения международного сообщества. Поэтому можно сказать, что США продолжит увеличивать давление на Россию. По документу, Белый дом считает своим "врагом" и тех, кто сотрудничает с Россией. Было время, когда США применяли санкции против Ирана. Те, кто не следовал санкциям и сотрудничал с Тегераном, подвергались давлению со стороны Вашингтона. На перспективу "Кремлевского доклада" можно смотреть и так.

Названные в списке три армянских миллиардера осуществляют различные проекты в Армении и в оккупированном азербайджанском регионе Нагорный Карабах. Проживающий в России владелец компании "Ташир" Самвел Карапетян перевел телемарафону "Плодотворный Карабах" 2,5 млн. долларов. Эта компания планирует вложить 1 млрд.долларов инвестиций в энергетику Армении. Тогда получается, что Армения и армянские сепаратисты в оккупированном Нагорном Карабахе лишатся помощи такой компании, как "Ташир"? Вряд ли. Потому что санкции США в едином порядке обходят стороной Армению и армян в оккупированном азербайджанском регионе. Мы стали свидетелями этого при применении санкций к Ирану. Значит, Вашингтон будет использовать исходящие из этого документа санкции против друзей России, которые уже мешают, либо помешают США. Документ пока не принят. Не исключено, что это будет тянуться некоторое время. Его применение же так скоро вряд ли будет возможно. В любом случае, США получат еще одну возможность давить на выступающие против них государства, особенно Россию. Исходя из "Кремлевского доклада можно" говорить, что друзья Владимира Путина – "враги" США.