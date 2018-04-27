Корейский полуостров - регион самых позитивных эмоций в беспокойном мире - КОММЕНТАРИЙ

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Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ 27 апреля 1918 года впишется в мировую историю хорошим событием. Состоялась встреча лидеров единого народа, разделенного из-за усиления противоречий мировых сил – президента Южной Кореи Муна Чжэ Ина и главы Корейской народно-демократической республики Ким Чен Ына. Во время первого этапа переговоров, проведенных в деревне Пханмунджом, сестра лидера Северной Кореи Ким Ё Чжон предложила ускорить объединение двух государств. Кстати, немногим ранее президент Южной Кореи Мун Чже Ин выразил желание объединить железнодорожные линии двух государств. На очередном этапе переговоров стороны обсудят улучшение отношений между Югом и Севером в южной части зоны демилитаризации Корейского полуострова, перспективы мира и объединения.

Как известно, Корейский полуостров вот уже 65 лет как является самым напряженным регионом, полным поводов, причин и аргументов для начала войны и даже мировой войны. Корейская война между Севером и Югом длилась с 25 июня 1950 года до 27 июля 1953 года. Правда, стороны до сих пор официально не объявили о прекращении войны. Два государства на этом полуострове возникли в результате противоречий между США и бывшим СССР.

Южная Корея объявила о независимости 15 августа 1945 года, а Северная – 9 сентября 1948 года. Полуостров был колонией Японской империи. Причиной начала Корейской войны указывается попытка деда нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ир Сена присоединить Южную Корею к Северной. Однако основной причиной войны, приведшей к смерти миллионов людей, возникновению беженцев и пропавших без вести считается "холодная война". 27 апреля оставшийся с "холодной войны" 65-летний конфликт, очаг напряженности находится на пороге разрешения. В прошлом году два государства в Корее чуть не стали зачинщиками третей мировой войны. События показывают, что разделившие полуостров и создавшие два государства сегодня придерживаются разных позиций в отношении Северной и Южной Корей.

Зарождающийся в Корее мир еще раз обличает попечителей и создателей любого подобного конфликта в мире. Потому что их противоречия создают проблемы для остальных. Эти трудности, испытания пережили корейцы. Установление мира в этой части материка показывает, что любую проблему человечества можно решить путем переговоров, договоренности. Безусловно, в мире всегда по той или иной причине происходили беспорядки. То есть в мире не было и дня без кровопролития и бед. Однако разрешение 65-летнего конфликта, сохранившегося, не урегулированного по завершении войны между двумя государствами, может считаться актом доброй воли в неспокойном мире.

В любом случае установление в Корее мира сможет снизить напряжение и между мировыми силами. Конечно, Россия больше не имеет силы бывшего СССР, чтобы вновь усилить или создать на полуострове напряженность. Однако на объединение Кореи, установление мира помимо России, положительно могут повлиять Китай и Япония. Главная роль в направлении нормализации ситуации на полуострове в основном принадлежит США. Это доказывает, что так же как все конфликты в мире управляются во главе с США, так же они могут быть разрешены. Потому что ключ ко всем конфликтам лежит в обеспечении интересов крупных сил или находится в их руках. Поэтому можно предположить, что конфликт в Корее больше не на руку ведущим государствам мира. Иными словами, этот очаг напряженности может в перспективе сыграть во вред этих сил. Наверно, корейцы в будущем воздержатся от истребления друг друга во имя обеспечения интересов других. Поэтому об объединении двух корейских государств уже говорится без стеснения, заявляется открыто. О нынешних событиях на полуострове лучше писать литературные эссе, чем политические анализы. Поскольку при политическом освещении этих событий по любому упоминаются неприятные события прошлого. Это же совершенно не подходит к сегодняшнему настроению.

Таким образом, Корейский полуостров сейчас - регион самых позитивных эмоций в нашем беспокойном мире.