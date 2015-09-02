​Конституционное изменение в Украине: аплодисменты, протесты, пролитая кровь - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Вооруженные столкновения на востоке Европы, в Украине продолжаются. Территория этой страны оккупирована, а на востоке каждый день слышны выстрелы.

Два дня назад парламент Украины принял в первом чтении проект изменений в Конституцию страны относительно децентрализации. Протестующая против этого группа лиц провела акцию перед зданием парламента. На этом митинге свыше 100 представителей силовых структур получили увечья различной степени тяжести. Распространена информация о гибели двух стражей правопорядка. Официальные лица страны сообщили, что один из них получил пулевое ранение в сердце. На месте проведения акции применялись взрывпакеты, а также гранаты.

США приветствовали внесение изменений в Конституцию и призвали привлечь к ответственности устроивших беспорядки перед зданием парламента.

Европейский парламент выразил сожаление по поводу насилия возле здания Верховной Рады в столь "важный день" для Украины.

Верховный комиссар ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини также выразила отношение к произошедшим событиям: "Насилие не должно повлиять на этот процесс". По ее словам, события возле Верховной Рады вызывают беспокойство.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд также приветствовал внесение изменений. Он отметил важность продолжения реформ в Украине.

Отметим, что инициатива о внесении изменений относительно децентрализации была выдвинута президентом страны Петром Порошенко. За документ проголосовали 265, против - 87 депутатов парламента. Для принятия закона достаточно было 226 голосов.

Участники акции протеста перед зданием Верховной Рады выступают против децентрализации как стремления снизить зависимость от центра. Они заявляют, что эти изменения нанесут удар унитарности Украины, потому что служат расширению полномочий регионов.

Нарушающие территориальную целостность Украины на востоке также выступили против данных изменений. Официальная Москва все еще не выразила отношение к данному документу.

Территория Украины присоединена к другому государству, а в отдельной части террористы объявили "республики". Со дня начала этих событий истекает год. Украина, территория которой расколота, а население стало жертвой вооруженного противостояния, превратилась в предмет торга политических и геополитических интересов Запада и России.

Касаясь несколько месяцев назад вопросов расширения полномочий регионов, президент Украины заявил, что они не намерены отказываться от Крыма. С этой точки зрения можно предположить, что официальный Киев не намерен жертвовать территориальной целостностью страны ради интересов Запада и России.

С другой стороны, продолжают поступать заявления об ужесточении санкций в отношении Кремля.

То, что Москву удастся "обмануть" изменениями в основном законе, не выглядит правдоподобным.

Изменения в Конституции Украины можно также расценить как подготовку к саммиту "нормандской четверки", проведение которого возможно в ближайшее время. Другими словами, Украина и Европа хотят показать, что пойдут на эту встречу "не с пустыми руками".

А Россия? Продемонстрированный вчера Москвой довольно равнодушный подход к событиям в Украине дает основание предполагать, что изменения ей не по душе.

Из-за непонимания Россией и Западом друг друга, возникшие и созданные в Украине проблемы до сих пор не нашли своего решения. Поэтому не исключается, что шаги, которые будут предприняты после обсуждения между сторонами конституционного изменения, будут более эффективными.

Незадолго до второй годовщины событий на Майдане в Киеве вновь пролилась кровь. На этот раз, вне зависимости от того, кем были совершены события в Украине, была пролита кровь защитников государства...