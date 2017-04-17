Конституционная реформа в Турции: новые надежды и опасения - КОММЕНТАРИЙ - ВИДЕО

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Завершился проведенный в Турции референдум по конституционным реформам.

Как всегда за данным политическим процессом с интересом наблюдали в Азербайджане и мире.

Те, кто любит и недолюбливает Турцию как до, так и после референдума выражали различные отношения, и, безусловно, будут высказываться и впредь.

Большинство граждан Азербайджана любят Турцию и хотят, чтобы она была сильной.

Поэтому, было бы более правильно оценивать результаты с этой точки зрения.

Последний референдум мы также оцениваем с точки зрения того, что Турция cтала еще более сильной и демократической. Так как сильная Турция также означает сильный Азербайджан. Показателем этому служит тот факт, что президент Азербайджана Ильхам Алиев стал первым президентом, поздравившим турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана.

Кроме того, сильная и демократическая Турция также поможет развитию демократии, стабильности и безопасности в регионе.

Таким образом, рассмотрим некоторые связанные с референдумом статистические показатели: Согласно информации, в голосовании приняли участие 49 млн 798 тыс. 920 человек (то есть 85%) из 58 млн 365 тыс. 78 избирателей. 51,41% избирателей сказали "да" ("Evet"), 48,59% "нет" ("Hayır").

В обладающих статусом большого города 17-ти регионах, 33 из 81 провинции страны, в том числе Анкаре, Стамбуле, Измире, Мерсине, Адане и Антальи, большинство избирателей сказали "нет".

Другими словами, в 9 регионах, где на прошедших 1 ноября 2015 года парламентских выборах Партия справедливости и развития (AKP) одержала победу, она проиграла референдум. Большинство избирателей данных регионов сказали изменениям "нет".

Согласно официальным результатам Центризбиркома Турции касательно выборов 26-го созыва в Великое национальное собрание, в голосовании приняли участие 48 млн 537 тыс. 695 из 56 млн 949 тыс. 9 избирателей (то есть 85,23% от общего числа избирателей).

Согласно информации, правящая Партия справедливости и развития набрала 49,6% голосов (317 мест в парламенте), Республиканская народная партия (CHP) - 25,22% (134 места), Партия националистического движения (MHP) 11,7% (40 мест), Демократическая партия народов (HDP) 10,86% (59 мест вместе с независимыми депутатами).

Кстати, на прошедших 7 июня того же года парламентских выборах AKP набрала 40,87% голосов (258 мест), CHP - 24,95% (132 места), MHP - 16,29% (80 мест), HDP - 13,12% (80 мест) голосов. Парламент был распущен, так как коалиционное правительство не было создано.

Большинство избирателей 6-ти провинций (Анкара, Артвин, Биледжик, Ушак, Зогулдак и Ялова), поддержавших нынешнего президента Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах 10 августа 2014 года, проголосовали против изменений на референдуме.

Напомним, что 51,74% участвовавших в этой политической кампании 41 млн 026 тыс избирателей отдали голоса за лидера AKP.

После 1961 года включая и последний, в истории Турции 7 раз проводились референдумы, связанные с изменениями в конституцию. Шесть раз избиратели поддержали изменения, а один раз – проголосовали против.

Лишь во время всенародного голосования 25 сентября 1988 года 65% избирателей сказали "нет", а 35% - "да". Данный референдум проводился в связи с проведением местных выборов на год раньше.

Референдум, прошедший 16 апреля, третий по счету в период нахождения у власти Партии справедливости и развития. Первая такая кампания состоялась 21 октября 2007 года (избрание президента путем народного голосования), вторая - 12 сентября 2010 года (изменения в 26 статьях для вхождения в Евросоюз).

Последним общенародным голосованием в 18 статей конституции приняты изменения. По результатам этого референдума Турция переходит на президентскую систему управления.

В 2001 году тогдашний президент Ахмет Недждет Сезер пытался провести референдум для внесения изменений в конституцию, но не преуспел в этом.

Р.Т.Эрдоган, оценивая результаты голосования, заявил: "В истории республики впервые меняем систему управления совершенно цивилизованным политическим путем. Поэтому это очень-очень важно".

Председатель главной оппозиционной Республиканской народной партии Кямал Кылычдароглу наряду с правонарушениями в ходе референдума заявил: "Мы уважаем выбор народа, однако Центризбирком (Yüksək Seçim Kurulu) бросил на него тень".

Председатель Центризбиркома Сади Гювен отметил, что после разбора протестов окончательные результаты референдума будут обнародованы самое позднее через 11-12 дней.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и верховный представитель структуры по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан заявили по результатам референдума: "Конституционные изменения, особенно их практическое претворение в жизнь для Турции, как страны-кандидата в членство Евросоюза и члена Совета Европы, будут оцениваться по выполнению ею своих обязательств".

В Турции проведен референдум и окончательные результаты будут известны в конце апреля.

Эта политическая кампания была проведена в напряженных условиях в стране и регионе. Попытки повторить в Турции похожие ситуации, имеющие место в разрушенной, разваливающейся и разрываемой на части Сирии и Ираке, еще не прекратились. Другими словами, референдум прошел на фоне борьбы с (FETÖ), РПК и ее сторонниками, ИГИЛ.

Положение Турции таково: следует сохранять территориальную целостность, обеспечивать безопасность населения, провести демократические реформы, решить социальные проблемы, обеспечить экономическое развитие, вести борьбу с террористами в составе международной коалиции, оказать помощь прибывшим в страну более 3 млн беженцев из Сирии, выполнять обязательства, принятые перед международными организациями, предотвратить разделение общества, сохранить солидарность в стране, отвечать на уместные и неуместные претензии соседних стран, обеспечивать безопасность международных нефтегазовых и транспортных проектов, достигать целей страны на международной арене.

Как видно из перечисленного, перед лидером региона, старающейся занять передовое место на политической арене мира Турцией стоит немало задач. Подчеркивается, что все это будет претворено в жизнь правительством, избранным демократическим путем.

Несомненно, все такие политические кампании служат развитию демократии в стране. Турция показывает друзьям и врагам, что реформы можно осуществить без оружия и военного переворота.

Референдум также доказал, что общественность неравнодушна к судьбе государства.

Не исключено, что в перспективе на Турцию возрастут давления и угрозы. До референдума официальная Анкара подверглась таким нападкам. Однако не исключено, что эти силы дождутся конца референдума.

Наконец, после референдума в Турции есть три основных вопроса для опасения: нарушение унитарности страны, создание культа личности и формирование режима диктатуры.

На фоне всего этого пока результаты проведенного в истории страны референдума таковы - 6:1 в пользу "за".

ВИДЕО: турецкое бюро Report