​Конкуренция внутри ОПЕК тянет вниз цены на нефть - МНЕНИЕ

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Среди стран, входящих в Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), разгорелась конкуренция. Если в период высоких цен на нефть страны-участники ОПЕК вместе регулировали цены, то на фоне их резкого падения они стараются сохранить свою долю за счет дополнительных скидок и демпингования.

Как сообщает Report, последний отчет консалтинговой компании Energy Aspects посвящен ситуации вокруг ОПЕК.

В последнем отчете компании говорится: "Идет борьба не только со странами, не входящими в организацию (такими как Россия, Бразилия и США), но и полномасштабная война внутри ОПЕК. Основные бои развернулись в азиатско-тихоокеанском регионе".

По данным последнего отчета Международного энергетического агентства (İEA), в 2015 году на долю этого региона приходится 34% мирового спроса на нефть. Один только Китай отвечает за 25% роста потребления в этом году. Согласно прогнозам агентства, азиатско-тихоокеанский регион в 2016 году станет лидером по темпам роста спроса на нефть. В настоящее время Ирак продает барсанскую тяжелую нефть на 3,70 доллара дешевле аналогичного сорта нефти Саудовской Аравии. Катар продает нефть на 1,20 долларов дешевле, чем нефть сорта мурбан из Абу-Даби (ОАЭ). Страны ОПЕК за счет скидок стремятся закрепить долгосрочные отношения с потребителями. Они опасаются выхода на рынок иранской нефти после отмены санкций и снижения спроса на нефть из-за замедления мировых экономик во главе с Китаем.

По данным британской консалтинговой компании KBC Advanced Technologies, Иран увеличит объем добычи на 800 тыс. баррелей в день в течение шести месяцев после снятия ограничений, и начнет снижать цены, чтобы привлечь клиентов. К 2020 году Иран может увеличить объем добычи до 4,5 млн. баррелей в день. Страны Среднего Востока продолжают искать новые рынки. Так, Саудовская Аравия, демпингуя, старается вытеснить Россию с польского рынка. Европейские трейдеры отмечают, что арабская нефть предлагается по цене намного дешевле российской.

Отметим, что в 1970-х годах Саудовская Аравия продавала половину добываемой ею нефти в Европу. Затем с ростом спроса на нефть в странах Азии основной рынок арабской нефти сменился. Если в 2009 году доля Саудовской Аравии на рынках Европы составляла 5,9%, в 2013 году этот показатель вырос на 8,6%.

По прогнозам аналитической группы Report, колебания цен на нефть будут зависеть от темпов роста китайской экономики и даты выхода на рынок иранской нефти. ОПЕК, не сокращая объемы добычи, снизил цены на нефть, добившись сокращения добычи американскими производителями сланцевой нефти. Однако страны Среднего Востока стремительно наращивают нефтедобычу. ОПЕК производит около 31,6 млн. баррелей в день, превысив лимит в 30 млн. баррелей/день. При такой тенденции в ближайшие месяцы стоимость нефти марки WTI превысит цены на Brent. В ближайшие 2-3 года цены на нефть сохранятся в диапазоне 30-60 долларов/баррель.