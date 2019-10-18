Кому выгодны несанкционированные акции? - КОММЕНТАРИЙ

Сегодня, 18 октября, - 28-я годовщина восстановления независимости Азербайджана. Это один из самых знаменательных дней в истории страны, день, предопределивший будущность Азербайджана.

Со дня восстановления независимости Азербайджан взял курс на демократию и европейскую интеграцию. Эта тенденция прослеживается и ныне. Но, к сожалению, в Азербайджане остались проблемы, унаследованные с советских времен. И в первую очередь, это оккупация Нагорного Карабаха и прилегающих к нему районов. Это основной фактор, препятствующий реализации масштабных и всесторонних проектов. Пользуясь фактом оккупации, тайные силы и недруги извне пытаются оказать давление на Азербайджан.

Приведем пример. В последние дни в Армении звучат призывы об использовании напряженности между Турцией и Америкой вокруг ситуации в Сирии против Азербайджана. И нет никаких гарантий, что возникшей сумятицей не воспользуются для попыток нарушения территориальной целостности Азербайджана, и на то есть многочисленные причины, продиктованные региональной политикой и вопросами безопасности.

Совершенно очевидно, что дата и время, выбранные Национальным Советом для проведения митинга 19 октября с 15.00 до 17.00, оказались совершенно неудачными для самой же оппозиции, поскольку нынче нет ни эмоциональной составляющей, ни социального заказа для проведения акций протеста. О проблемах говорит власть, и сама же предпринимает шаги для их решения. Достаточно привести примеры: по распоряжению главы государства от 18 июня 2019 года, с 1 сентября минимальная заработная плата в Азербайджане возросла на 40% со 180 до 250 манатов, а зарплата работников госсектора увеличилась на 20-50%. Распоряжения охватили 1 миллион 350 тысяч человек. А с 1 октября вступил в силу закон, предусматривающий повышение трудовых пенсий...

Что касается митинга оппозиции, так согласно пункту 2 части 3 статьи 9 закона Азербайджанской Республики “О свободе собраний”, проведение собраний в охраняемых зонах метрополитена запрещено, поэтому бакинская мэрия и предложила провести его на спортивно-тренировочной базе клуба "Нефтчи" в Локбатане. Однако, вопреки букве закона, организаторы распространили в социальных сетях информацию о намерении провести акцию у станции метро "28 Мая", где всегда оживленно. Кто же будет нести ответственность за нежелательные последствия акции и возможные неприятные инциденты? То есть акция затевается вопреки закону, а значит, ответственность будут нести сами зачинщики. Как говорится, любишь кататься, люби и саночки возить…

Не исключено, что противники антитеррористической операции Турции в Сирии есть и в Азербайджане. Так чем же продиктована необходимость проведения в столь смутное время акции с недвусмысленными манифестами?! Очевидно, что цель акции - перетянуть на себя одеяло и приписать себе проводимые в стране реформы, мол, не будь нас, кто бы подстегнул власти? Так вот это набивший оскомину метод, отдающий нафталином... Популизм, да и только.

События красноречиво говорят о том, что подобные акции льют воду на мельницу внешних сил, не упускающих случая кинуть камешков в адрес Азербайджана. Это наносит серьезный ущерб экономике страны, развитию туристического потенциала и инвестиционного климата. А создание смуты призвано расколоть общество.

Азербайджан нуждается в реформах, но никак не в революционных преобразованиях. Путь реформ кропотлив и долог. Совместная деятельность в этом направлении непременно принесет успех. Разве это не лучше распрей и шума, наносящих ущерб интересам страны и приводящих к расколу общества?!