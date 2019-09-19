Компании по оказанию услуг такси: устраивает ли стоимость и качество перевозок? - ИССЛЕДОВАНИЕ

Одним из комфортабельных и оперативных видов услуг по транспортировке пассажиров является служба такси. К услугам такси частенько прибегают жители крупных мегаполисов. В регионах и, особенно, на столичных улицах курсирует большое количество такси.

Визуально это так, однако статистические показатели свидетельствуют об обратном. Так, в 1990 году услугами такси пользовались 89 миллионов 400 тысяч человек, однако в 2018 году эта цифра значительно сократилась, составив 69 миллионов 328 тысяч. Хотя всего 8 лет назад эта цифра составляла 42 миллиона. Одним из ведущих факторов, приведших к снижению пользования услугами такси в стране, является значительный прирост числа легковых автомобилей, предназначенных для личного пользования. Если в 1990 году количество легковых автомобилей, предназначенных для личного пользования, составляло 246 тысяч 100, то уже в 2018 году этот показатель достиг 1 миллиона 118 тысяч 480, иными словами, прирост в 4,5 раза. Если до конца прошлого века в стране преобладали автомобили такси, то уже во втором десятилетии нового столетия в деятельности такси появились определенные новшества. С 2010 года в столице начали функционировать различные компании по оказанию услуг такси. Первой в декабре 2009 года возникла служба такси “189". Ныне в сфере пассажироперевозок действуют десятки компаний такси. Рост числа этих компаний усилил конкуренцию между ними. Именно конкурентной борьбой продиктовано проведение различных скидочных кампаний, объявляемых для завоевания своего места на рынке и привлечения клиентов. Большое число компаний по оказанию услуг такси и предлагаемые ими более выгодные цены на пассажироперевозки привели к тому, что таксисты-частники, фактически, остались на задворках. А устраивают ли пассажиров и экспертов качество оказываемых ими услуг?

ИА Report проанализировало насущные проблемы в сфере оказания услуг такси, цены, предлагаемые действующими в этой сфере компаниями, а также отношение к ним водителей такси и граждан.

Эксперт Гусейн Абдуллаев заявил Report, что низкие цена на услуги такси – не вполне здоровое явление. “На первых порах компании по указанию услуг такси, предлагали более низкие цены по сравнению с конкурентами. Это делалось для того, что попасть на рынок. Но долго данная тенденция не продержалась. Укрепившись на рынке, эти компании подняли стоимость пассажироперевозок. Несмотря на это, предлагаемые ими цены все равно ниже стоимости услуг таксистов-частников. А причиной тому является конкуренция, ввиду большой численности компаний по оказанию услуг такси".

Эксперт Гусейн Абдуллаев "По сути, стоимость услуг такси не должна быть столь низкой".

По мнению эксперта, при определении цены следует учитывать интересы не только клиентов, но и водителей:

"Из-за низких цен некоторые представители среднего класса предпочитают такси общественному транспорту. По сути, стоимость услуг такси не должна быть такой низкой, потому что водителю такси после всех вычетов остается мизер. Порой их заработок столь низок, что не приходится говорить об исправности автомобиля. Только представьте, водитель такси, сотрудничающий с подобными компаниями, должен работать бесперебойно 12-13 часов, чтобы заработать нормальные деньги. Это весьма удручающее явление. Столь низкая стоимость услуг такси не вполне здоровое явление. Мы должны думать не только о клиентах, но и о водителях. Разумеется, клиентов устраивает низкая стоимость пассажироперевозок, но эта дешевизна снижает экономическую эффективность деятельности такси. Некоторые компании, расплачивающиеся с таксистами банковскими картами, порой задерживают денежные переводы. Ну и, разумеется, установленные ими тарифы не устраивают водителей. При этом таксист остается перед выбором: либо работать частником, либо же возить клиентов по низким ценам. Водители обеих категорий зарабатывает одинаково, что вызывает недовольство их коллег, работающих с компаниями по оказанию услуг такси.Потому что они работают на износ и их автомобили тоже быстро приходят в негодность. А в результате получают столько же, сколько и частники. Если водители, работающие с компаниями по оказанию услуг такси, зарабатывают, получая большое количество дешевых заказов, то водители-частники имеют постоянных клиентов - развозят детей в школы, работают с туристами. Поэтому им незачем сотрудничать с компаниями по оказанию услуг такси.

У нас нет понятия классического облика такси, предполагающего определенный цвет и качество салона. В таких такси бывает счетчик. Так, например, такси в европейских странах имеют ряд привилегий. Они могут подвозить клиентов с остановок и с обочины дороги. Стоимость их услуг достаточно высока. В Европе предусмотрены услуги такси по вызову. Классификация таких такси и их ценовая политика совершенно различны. В ряде европейских городов предъявляются требования к моделям автомобилей такси, их техническим показателям и уровню подготовки водителей”,- отметил эксперт.

Довольно большая численность компаний по оказанию услуг такси и конкурентная среда на рынке находит отражение в ценах. В нижеприведенной таблице приведена предлагаемая различными компаниями плата за проезд от станции метро "Хатаи” до станции метро “Эльмляр Академиясы”.

Report также выяснил мнение жителей столицы. Пассажиры, участвовавшие в видеоопросе, говорили как о преимуществах, так и о недостатках предлагаемых компаниями услуг такси. А сами таксисты всё сетовали на низкую стоимость проезда...