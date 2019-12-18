Когда восточная волна бьётся о западную скалу - СТАТЬЯ

Стамбул…

Когда восточная волна бьётся о западную скалу

Вечное биение восточной волны о западную скалу

Сюзан Муди

Английская писательница

30 января 2009-го года в Стамбульском аэропорту имени Ататюрка, премьер министра Турции Реджепа Тайипа Эрдогана встречали как героя. Тысячи людей приветствовали любимого лидера размахивая турецкими и палестинскими флагами. Чуть ранее на Давосском Экономическом Форуме Эрдоган резко осудил 9-го президента Израиля Шимона Переса за смерть ни в чём не повинных палестинцев. Осуждение это прошло под молчаливым наблюдением многих арабских стран. Только генеральный секретарь Арабской Лиги, бывший Министр Иностранных Дел Египта отметил, что "можно понять беспокойство" Эрдогана.

После этого глава Палестинской автономии Махмуд Аббас успел "поблагодарить" Эрдогана заявив, что "страдания армян в период Османской Империи сродни сo страданиями палестинцев под Израильской оккупацией". А власти Израиля пошли ещё дальше, запретив не только палестинцам, но и христианам, проживающим в секторе Газа, посещать Вифлеем и Иерусалим для Рождественских празднований.

Тем временем турецко-израильские отношения развиваются не в лучшую сторону. Турция не проявляет прежнего интереса к оружию израильского производства, теряет значимость сотрудничество в области разведки против Сирии.

В таких вот условиях 12-го декабря 2019-го года была принята резолюция о "геноциде армян". До этого, 29-го октября резолюция была принята в Конгрессе. Хоть Турция и надеялась, что сенаторы не проголосуют за принятие резолюции, инициатива сенатора Роберта Менендеса из Нью-Джерси и Теда Круза, представляющего штат Техас, была поддержана единогласно.

Xотя, после встречи Трамп-Эрдоган 13-го ноября в Овальном кабинете Анкаре казалось, что Белому дому удастся разъяснить сенату важность национальных интересов. Республиканцы Дейвид Пердъю (Джорджия), Кевин Крамер (Северная Дакота) и Линдсей Грехем (Южная Каролина) приостановили инициативу Менендеса после разъяснений из Белого Дома. А безоговорочно поддерживающий Турцию по всем вопросам сенатор Митч МкКоннел (Республиканец- Кентакки) обратил внимание на то, что любые санкции в первую очередь лягут тяжёлым бременем на турецкий народ.

Eщё один факт обращает на себя внимание. Линдсей Грехем участвовал на встрече Трамп-Эрдоган 13-го ноября. Во время встречи сенатор выразил несогласие с оккупацией Сирийской территории турецкими войсками. Эрдогану же не понравилось слово "оккупация" и он стал рассказывать о бесчинствах курдских формирований. "Вы хотите чтобы мы и курдов выслушали?"- спросил сенатор. После встречи Грехем заявил, что приостановил инициативу Менендеса из-за звонка из Белого Дома. "Я сделал это потому как Эрдоган находился в Вашингтоне, но в следующий раз не буду выступать против",- сказал он.

После встречи с президентом Эрдоган встретился с сенаторами-республиканцами, но как отметил директор Турецкой Программы Ближневосточных Исследований Вашингтонского Института Сёнер Чагаптай встреча прошла "очень жарко".

Таким образом, на этот раз ни AIPAC и AJC, ни сенаторы, процентный паритет которых сохраняется в сенате (сенаторы еврейского происхождения составляют не менее 15 сенаторов), не приложили серьёзных усилий для приостановления резолюции. Ведь известно, что еврейское лобби в нужный момент может воздействовать на Белый Дом, Госдепартамент, Конгресс, Пентагон и Совет Национальной Безопасности.

Эта тема всегда будет подниматься как метод воздействия на Турцию. Ясно, что люди лоббирующие принятие резолюции о военных событиях 104-х летней давности и представляющие их как геноцид делают это не для того, чтобы всё это оставить на бумаге.

Дело не заканчивается одной резолюцией. Ещё один опасный тренд. Задача Штатов в Сирии заключалась в недопущении потерь в Американской армии, ослаблении режима Асада посредством турецкой армии и ослаблении влияния Ирана на Сирию и Америка частично добилось этой цели. До достижения этой цели Турция играла роль важного форпоста на Ближнем Востоке. Сейчас же наступило время наказать Турцию за военные операции в Сирии и за купленные у России S-400.

Международные отношения далеки от мироустройства, представляемым конструктивистами и либералами. Они основаны на реалиях. А реалии таковы, что Турции угрожают санкциями.

Турция стоит перед серьёзным испытанием. Даже богатые нефтью Иран и Россия с каждым днём всё больше ощущают воздействие санкций на экономику. Экспорт овощей и текстиля или же сезонные туристы не выведут экономику страны на должный уровень при наличии санкций. В случае если Турция подвергнется какому-либо риску, это отразится и на Азербайджане.

Сейчас резолюция будет представлена Белому Дому для подписания президентом. Традиционно в отличии от конгрессменов и сенаторов, больше угождающим избирателям, Администрация придерживается национальных интересов. Но как говорил Киссинджер в своём интервью CBS News от 18-го декабря 2016-го года, "Трамп - это феномен с которым иностранные государства не сталкивались."

Таир Керимов

переводчик Общенационального лидера Гейдара Алиева

Выпускник Гарвардского Университета