Когда путают автомат с гаубицей: очередной шедевр от армянских СМИ по извращению фактов

Системный экономический кризис, логистические проблемы, массовая миграция и сокращение деловой активности предпринимателей уже не первый год являются печальными реалиями армянского общества.

Системный экономический кризис, логистические проблемы, массовая миграция и сокращение деловой активности предпринимателей уже не первый год являются печальными реалиями армянского общества.

Поставив во главу государственного устройства захватническую политику, разграбление ресурсов оккупированных в течение почти 30 лет территорий Азербайджана, Армения полностью изолировала себя от международных проектов, превратившись в тупиковую ветвь в регионе, испещренном логистическими маршрутами. В Армении десятилетиями так и не смогли понять безуспешность оккупационной политики, ее вред для экономического развития страны, что в итоге и привело к полному поражению во второй Карабахской войне.

И плачевные итоги поражения не могли не сказаться и на армянской экономике, которая продолжает топтаться на месте. Но, как говориться, не было бы горя, так несчастье помогло. Российско-украинская война привела к оттоку россиян в ряд стран, в том числе и в Армению. По данным российских СМИ, в 2022 году количество россиян, посетивших Армению, увеличилось на 76% в сравнении с 2021 годом, при этом порядка 40 тыс. человек осталось там на долгий период. Естественно, для маленькой Армении с населением менее 2,9 млн. человек, такой рост весьма ощутим, причем надо учесть, что большинство из этих 40 тыс. приехали и со своим капиталом.

В итоге, Статком Армении радостно рапортует, что по итогам 2022 года количество зарегистрированных работников с налоговой базой составило 708,9 тысяч человек, тогда как в июне 2021 года их было чуть больше 640 тыс. Но почему-то в Статкоме, да и в целом в СМИ Армении не стали обращать внимания на столь "незначительную" деталь в виде приехавших в Армению работать 40 тыс. россиян. Но сразу же решили показать значимость на фоне Азербайджана. "В богатом нефтегазовом Азербайджане с населением свыше 10 млн человек число зарегистрированных работников, имеющих налоговую базу, составляет 713,8 тысяч", - радостно рапортуют армянские телеграм-каналы, сравнивая эту цифру с 708,9 тыс. работников с налоговой базой в самой Армении.

Только вот неувязочка получается - показатели то совсем разные. Интересно придет ли кому в голову сравнить показатели танка Т-72 с истребителем F-16, или же автомат "Калашникова" с гаубицей? Вроде из обоих видов оружия можно воевать. Или же можно ли сравнить телекоммуникационный спутник с Международной космической станцией? Оба находятся на околоземной орбите. Любой скажет, что сравнение вообще не уместно, но только не армяне.

Поэтому для особо интересующихся состоянием азербайджанского рынка труда армян можем любезно провести ликбез. Уверены, что полноценная и достоверная информация способствует и скорейшему принятию гражданства Азербайджана со стороны лиц армянской национальности, живущих в Карабахском регионе страны, которые, к сожалению, остаются заложниками отдельных "засланных казачков".

Итак, согласно данным Государственной налоговой службы (ГНС) при министерстве экономики Азербайджана, количество активных налогоплательщиков на февраль 2023 года действительно составляет 713,8 тыс. единиц. Заметьте, не человек, а именно единиц. То есть это количество юридических и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью. Причем в одном юридическом лице может быть сотни и тысячи обеспеченных работой людей, которые зарегистрированы в базе Министерства труда и социальной защиты населения. Так, согласно данным этого ведомства, на 1 января 2023 года, количество заключенных трудовых контрактов в Азербайджане превысило 1,746 млн, при этом 831,4 тысячи трудовых контрактов приходится на долю частного ненефтяного сектора. Вот уже из этих цифр становится ясно, что показатели для сравнения абсолютно не уместны.

В свою очередь, по данным ГНС на 1 января текущего 1,1 млн человек зарегистрированы как лица, осуществляющие частную трудовую деятельность, порядка 1,6 млн человек занято в частных семейных фермерских хозяйствах и ином семейном бизнесе. Причем 97% всех зарегистрированных в базе данных ГНС субъектов предпринимательства, действующих в стране, относятся к сегменту малого и среднего, а также микро бизнеса, что свидетельствует о том, что сектор МСБ имеет большой потенциал в экономике страны.

Таким образом, по совокупности позиций деловой активности в Азербайджане вырисовывается совершенно иная картина, нежели приводит армянский телеграмм-канал. Согласно данным Госкомстата Азербайджана на конец прошлого года, численность занятого населения в республике достигла 5 млн человек, или около половины всего населения нашей страны. При этом около 1,1 млн человек трудятся в государственном секторе, а 3,9 млн работает в частном секторе. Если сравнить эти показатели с соответствующей статистикой в Армении, станет очевидным многократное преобладание азербайджанского трудового рынка, а также налогооблагаемой базы всех видов частного предпринимательства.

И все это еще без учета статистики крупных налогоплательщиков – юридических лиц и других организаций, доля которых в общей налогооблагаемой базе Азербайджана составляет 12,7%, а общее их число в базе превышает 170 тысяч.

На этом фоне любое сравнение азербайджанской налогооблагаемой базы с армянской выглядит явно не в пользу последней. Да и какое может быть сравнение, принимая во внимание тот факт, что за последние 18 лет экономика Азербайджана выросла в 3,4 раза? И по итогам 2022 года совокупный рост ВВП Азербайджана приблизился к рекордной цифре - 134 млрд манатов, что на несколько порядков выше уровня армянской экономики.

Тем не менее, имеет смысл напомнить, что в отличии от стагнирующего армянского сельского хозяйства в Азербайджане оно далеко не отсталое, "теневое" и не ограничено небольшими фермерскими хозяйствами. В частности, на 2023 год, в Азербайджане осуществляет деятельность 51 агропромышленный парк на 240 тысячах гектарах земли, совокупный объем инвестиций в эти кластеры превысил 2,4 млрд манатов. Кроме того, в республике действует свыше двух сотен крупных специализированных зерносеющих хозяйств, мясомолочных ферм, а также парниковых и садоводческих хозяйств. Причем, их число будет динамично расти, так как в целях надежного и устойчивого обеспечения продовольственной безопасности страны, в 2023 году увеличены бюджетные ассигнования отрасли в размере 1,2 млрд манатов, что на 20,5% превышает показатели предыдущего года.

Аналитическая группа Report