Мировой рынок мобильной связи в ожидании 5G - АНАЛИТИКА

Вероятно, многим пользователям современных смартфонов приходят текстовые сообщения от их оператора связи, что можно переключиться на 4G технологию (G –это начальная буква английского слова generation (поколение) с наиболее распространенного сегодня в Азербайджане стандарта 3G. Услуги мобильного интернета 4 поколения предлагаются абонентам сотовых операторов в нашей стране уже несколько лет, но большого охвата по тем или иным причинам она не получила.

Между тем, в мире обещают революцию в области передачи данных уже к 2020 году, когда планируется развернуть сети пятого поколения. И революционность не только в скорости передачи данных в сетях 5G, которая увеличится в разы, но и новые решения, которые это привнесет в жизнь человечества.

5G - это не просто следующий шаг в развитии быстрого мобильного интернета, как это было до сих пор, это выход на совершенно новый уровень.

От аналоговых сетей 80-х до ....

Начиная с аналоговых сетей 1G, впервые внедренных в 1984 году, каждая технология следующего поколения – 2G, 3G и 4G могла претендовать на революционность. Улучшалось качество, становилось меньше ошибок при передаче данных и росла скорость. Уже связь второго поколения цифрового бума 90-х смогла полноценно конкурировать с кабельной. Следующее десятилетие, когда был внедрен формат 3G, ознаменовалось скоростью передачи данных до 2 МБит/сек. И не только, стало возможным одновременно говорить по телефону и просматривать сайты, проверять почту и пр.

На внедрение очередного поколения связи потребовалась также декада, сети 4G (также называемые LTE) были развернуты в 2010 году, по крайней мере в развитых странах. Основным преимуществом 4G стала скорость, превышающая показатели 3G в 200-500 раз. Кроме того, сети четвертого поколения работают только с цифровыми данными и осуществляют звонки и в целом передачу звука через VoIP (англ. Voice over IP).

И вот мы на пороге развертывания сетей последующего 5 поколения, обещанного миру в 2020 году. Формат активно тестируется многими провайдерами мобильной связи и другими компаниями во многих странах.

Первыми тесты начались в Швеции, где был установлен рекорд скорости в 15 Гбит/с, что в 40 раз быстрее действующих беспроводных сетей. Разработчики считают, это не предел, можно довести ее и до 20 Гбит/с, что позволит, например, транслировать онлайн-видео в разрешении 8K (Ultra HD).

В США в тестовом режиме 5G работает в нескольких городах и регионах, в Южной Корее уже начато коммерческое использование. В Великобритании американская компания Cisco совместно с государственным инновационным центром сельскохозяйственного машиностроения тестирует технологию на одной из животноводческих ферм (Reuters). Коров из 50 стад оснастили ушными бирками с датчиками 5G, чтобы отслеживать их местоположение и здоровье в режиме реального времени. А подключенные к сети ошейники обеспечивают более точную работу автоматических доильных машин. Устройство распознает корову, позволяет точно захватить вымя и награждает животное едой. Китай, Россия, Индия, страны Европы и др., словом, практически все стараются не отстать и провести подготовительные работы.

Специалисты-скептики правда утверждают, что 2020 год вряд ли станет реальным началом для коммерческого запуска 5G, понадобится еще несколько лет для этого. Во-первых, требуются миллиардные инвестиции на инфраструктуру (базовые станции для сетей нового поколения требуют более плотного размещения). Так, согласно отчету Международного телекомуникационного союза (МТС), стоимость развертывания готовой к использованию сети 5G с малыми сотами, при условии, что волоконно-оптические транзитные линии рентабельны, может составить от $6,8 млн. в небольшом городе до $ 55,5 млн. в большом с высокой плотностью населения. Только для стран ЕС стоимость развертывания сетей 5G оценивается в $63,1 млрд.

Лидеры в сфере телеинноваций видят ситуацию по-другому. «Внедрение 5G будет даже быстрее, чем то, что мы видели при 4G, что само по себе было довольно быстрым», - считает Игнасио Контрерас, директор по маркетингу по 5G Qualcomm, американской компании, лидирующей в области беспроводных технологий и инноваций в мире за последние 30 лет.

«5G станет эпохой пост-смартфона, - отмечает Роберт Дж. Топол, генеральный менеджер Intel по бизнесу и технологиям 5G. - Телефоны - это первое место для запуска, потому что [они] являются своеобразным якорем в нашей жизни с точки зрения подключения».

Его коллега, вице-президент по глобальному маркетингу Intel Джули Коппернолл говорит, что когда человек смотрит на смартфон, он думает: «Он мобильный, все остальное – стационарно или привязано». В эпоху 5G это определение будет неточным, так как «мобильным» станет практически все.

По прогнозам Ассоциации GSM (GSMA), к 2025 году количество подключений к 5G достигнет 1,1 млрд., что составит примерно 12 процентов от общего количества подключений к подвижной связи. Она также прогнозирует, что при совокупном среднегодовом темпе роста в 2,5 процента, совокупные доходы операторов связи вырастут к 2025 году до 1,3 трлн. долл. США.

Новый сетевой стандарт - это не просто более быстрая связь и новые возможности смартфонов при сокращении энергопотребления. Более высокие скорости и меньшая задержка передачи данных также сделают возможными новые впечатления в дополненной и виртуальной реальности, безопасное использование беспилотных легковых авто и грузовиков, Интернет вещей выйдет уже на совершенно новый уровень, «умные» дома, города, а может и страны - возможности практически бесконечны в любой сфере, где машинам необходимо общаться друг с другом постоянно и без задержек. При этом обработка больших данных будет происходить с невероятной скоростью.

Удаленное обучение, телемедицина, которая может предоставить даже хирургические операции на расстоянии, производство с быстродействующими роботами и унификация инфраструктуры, удаленное управление сельхозтехникой, мониторинг полей и скота. А о развлечениях и говорить не надо – фантазия позволит представить, насколько улучшиться со скоростью и снизившейся до миллисекунд задержкой передачи данных виртуальная реальность, игры, просмотр онлайн-контента в высоком разрешении.

Станут ли 5G фактором улучшения качества жизни людей? Безусловно. Но и коммерческие и социальные возможности очень велики. Например, предполагается, что к 2035 году инфраструктура 5G-сетей будет поддерживать 22 млн рабочих мест по всему земному шару, а ее вклад в глобальный ВВП за период с 2020 по 2035 год окажется сопоставим с нынешним размером экономики Индии, который равняется $2,4 трлн. С развитием 5G значительно возрастут доходы Интернета вещей, в 2020 году они могут достигнуть отметки в $1,7 трлн.

Есть конечно и опасения. Например, в отчете телекоммуникационного союза говорится о возможном углублении цифрового разрыва между богатыми и бедными, городами и сельской местностью. И даже предлагается не торопиться со следующим поколением связи, а сосредоточиться на более широком распространении того, что есть – 3G и 4G.

Где находимся мы

Основной предпосылкой для запуска новых технологий является наличие доступных частот. То есть сегодня нужно уже анализировать, какие частоты можно будет выделять для сетей нового поколения.

Специалисты говорят, что технически перепрыгнуть 4G практически невозможно, новые сети будут строиться на ее базе и на первых порах функционировать параллельно - совершенно очевидно, что сделать охват 5G повсеместно не получится нигде в мире. Учитывая эту особенность, операторы продолжают строить сеть 4G и выполняют модернизацию существующей, закладывая основу для дальнейшей миграции в 5G.

Самый крупный мобильный оператор Азербайджана Azercell по итогам прошлого года заявил, что число пользователей 4G в сети Azercell за год увеличилось в 3 раза и превысило 1 миллион абонентов. Azercell, первым предоставивший услугу 4G в Азербайджане имеет 5889 радио базовых станций, из которых 828 относятся к 4G. Другой провайдер Nar Mobile имеет полмиллиона пользователей в этом сегменте.

Третий GSM оператор, работающий на рынке, Bakcell в марте этого года заявил, что предоставляет услуги LTE (4G) по всей стране, за исключением Нахчыванской АР и оккупированных территорий. Компания создала сеть четвертого поколения, состоящую из более 1700 базовых станций при общем количестве станций свыше 7 тыс.

Значит, разворачивание формата LTE должно продолжиться, чтобы в дальнейшем создавать параллельную архитектуру сетей пятого поколения. При этом, если делать это, закладывая технический базис для последующего внедрения 5G, то дальнейшие инвестиции будут меньше. Также операторам нужно будет решить, будут ли оставаться только провайдерами, или планируют создавать и продавать приложения и сервисы, базирующиеся на огромных возможностях 5G.

Конечно, стоит сказать, чтобы почувствовать все удовольствие от сетей 5G придется раскошелиться на новый смартфон. Стоит добавить, что покупка будет стоить недешево – как-никак последние технологии и прорыв в новую реальность.

Хотя производители уже объявляют предпродажи смартфонов нового 5 поколения, которые позволят пользоваться новыми сетями, есть и те, кто утверждает конец эпохи смартфонов. Их заменят умные очки или какие- то другие возможные гаджеты. Но радует то, что аппараты нового поколения позволят пользоваться параллельно сетями 5G и 4G, смогут переключаться на LTE там, где еще не развернута сеть последнего поколения.

А пока технологии и инновации не стоят на месте, это можно проследить на примере только двух-трех декад, даже не целой жизни одного поколения. Специалисты уже говорят о следующем поколении, и это не звучит как фантастика. Согласно «правилу 10 лет» (то есть переход к следующему поколению связи, которое до сих пор занимало около декады) появление сетей 6G следует ожидать к 2030 году.

Кямаля Мустафаева