Koчарян арестован - это не предел - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Не скоро улягутся страсти в Армении, видимо, много еще судеб перемелют жернова мельницы перипетий в стране.

На прошлой неделе был арестован экс-президент Армении Роберт Кочарян. Ему предъявлено обвинение в свержении конституционного строя Армении. Если участие Кочаряна будет доказано, ему светит 15 лет тюремного заключения.

До ареста Кочарян выступил с громогласными заявлениями, рассчитывая завоевать симпатии армянской общественности и намекнув на радость, с которой будет воспринята весть о его аресте в Азербайджане: "Сделайте им такой подарок".

По словам Кочаряна, в Армении "наступил 37-й год". Кочарян заявлял, что его арестуют, чтобы отстранить от участия в предстоящих внеочередных парламентских выборах.

Кочарян попытался предстать в образе "радетеля нации", имеющего массу заслуг перед страной.

Однако факты – вещь упрямая. Кочарян обвиняется в организации 1 марта 2008 года захвата власти Сержем Саргсяном и подавлении митингов протеста, в которых погибли свыше 10 мирных демонстрантов. Иными словами, его руки обагрены кровью армян, тех самых, во имя которых он, якобы, трудился в поте лица.

Напомним, что в феврале 2008 года сторонники Тер-Петросяна, уверенные в его победе на президентских выборах, провели акцию протеста против подтасовки результатов. 1 марта акция протеста была подавлена силой, власти применили оружие. Народ вряд ли воспылает любовью к представителю этнический группы, которая и подавила тот самый правый голос народа. Таким в современной истории был Гитлер. Он утопил в крови не только свой народ, но и другие нации. В последнее время имя этого тирана часто муссируется, и не случайно, - мир захлестнули кровавые события. А Гитлер, как известно, вошел в историю как беспощадный и алчущий крови палач. Кочарян тоже один из основных фигур, который участвовал в оккупации азербайджанских земель и совершении Ходжалинского геноцида.

Именно он возглавил созданный на оккупированных землях Азербайджана сепаратистский режим, а уже оттуда Кочаряна "перевели" в кресло президента Армении. Видимо, он хорошо выслужился в Карабахе перед приспешниками, раз стал посаженным президентом. При нем не обошлось без крови. Пролив кровь сограждан, он передал власть своему сподвижнику Сержу Саргсяну. Последний стал президентом в 2008 году в результате захвата власти. С 4 апреля 2007 года по 9 апреля 2008 года он занимал пост премьера страны, а значит, несет ответственность и за мартовские события 2008 года. Таким образом, Саргсян должен быть привлечен к уголовной ответственности как второе лицо в руководстве страны, участвовавшее в силовом разгоне митингующих.

Кроме того, 10 лет он возглавлял захваченное правительство. Ныне раскрывается содеянное им. В период его правления были совершены преступные деяния разного рода – от присвоения госимущества до воровства пожертвований в благотворительные фонды. Серж Саргсян походит на человека, который ведет свои дела с осторожностью и наблюдает за происходящим издалека. 24 июля, за 4 дня до ареста Кочаряна, он под видом лечения махнул в Италию на 15 дней. Разумеется, его "лечение" будет отнюдь не краткосрочным. Пресс-секретарь Республиканской партии Армении, руководитель парламентской фракции республиканцев Ваграм Багдасарян так внятно и не ответил о состоянии здоровья Саргсяна.

Вероятно, спустя некоторое время, как только ситуация более-менее стабилизируется, Саргсян вернется в страну и даже даст показания следствию.

На период проведения тех акций начальником главного штаба вооруженных сил Армении был нынешний генсек ОДКБ Юрий Хачатуров. Он уже дал показания Специальной следственной службе (ССС). Официальный Ереван предложил отозвать Хачатурова с занимаемой должности и назначить другого человека. А это дает основание полагать, что будет арестован и Юрий Хачатуров.

"Это сугубо внутренний процесс, и в рамках расследуемого в Армении уголовного дела привлечен гражданин РА. Учитывая, что речь идет о деле, касающемся лица, занимающего должность Генсека ОДКБ, Армения предложила странам ОДКБ начать процедуру замены Генерального секретаря", - заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Отметим, что Специальная следственная служба Армении предъявила обвинения Юрию Хачатурову. Он обвиняется в участии в событиях 1 марта 2008 года, приведших к гибели 10 человек. Ю.Хачатурову предъявлено обвинение в соучастии в свержении конституционного строя в Армении. Ереванский суд первой инстанции выпустил его под залог.

МИД России не скрывает беспокойства по поводу Юрия Хачатурова, и говоря о процедуре его замены, считает это чуть ли невозможной. А МИД Армении заявило о том, что генерал привлечен к внутригосударственным следственным мероприятиям.

Секретарь Совета нацбезопасности Армении в 2008 году, а позже вице-премьер страны Армен Геворкян также привлечен к следствию в связи с событиями. В ходе апрельских событий 2018 года именно его вызвали в Москву для обсуждения ситуации в стране.

Что же хочет доказать этими и предстоящими арестами Никол Пашинян? Что ждет Армению после всего этого? Будет ли Москва только наблюдать за происходящим?

По прошествии 10 лет виновники мартовских событий все еще не наказаны. Кроме того, 27 октября 1999 года во время заседания Национального собрания Армении с участием членов правительства, в зал вошли неизвестные в масках, расстрелявшие спикера Карена Демирчяна, премьер-министра Вазгена Саркисяна и еще 6 человек – вице-спикеров Юрия Бахшяна и Рубена Мирояна, министра по оперативным вопросам Леонарда Петросяна, депутатов Арменака Арменакяна, Микаела Котаняна, Генриха Абраамяна. Сообщается о том, что истинные виновники происшествия так и остались безнаказанными. Тогда президентом был Роберт Кочарян.

Как видно, все арестованные или потенциальные претенденты являются ставленниками Москвы. Кочарян и Саргсян – граждане Азербайджана. Только Россия могла перетащить их из Карабаха в Ереван и усадить в президентское кресло.

В этом смысле Пашинян хочет показать себя как своим западным покровителям, так и косо поглядывающим на него в Кремле. До сих пор Пашинян неоднозначно воспринимается армянским обществом. Его авторитет в обществе не столь высок. Для завоевания этого авторитета и доказательства верховенства закона в стране он должен был добиться наказания виновников мартовских событий. Поскольку это социальный заказ. Никол Пашинян хочет повысить свой авторитет, выполнив этого заказ. Для этого потенциальные силы, препятствующие его власти в Армении, в том числе Кочарян и другие должны быть арестованы.

Тем самым Никол Пашинян пытается приструнить "реваншинстов". Высказывания Кочаряна о парламентских выборах до ареста говорили о его намерении участвовать в этой политической кампании.

Вероятно, в этом политическом действе самым сильным противником среди бывших олигархов был именно Кочарян, поскольку Саргсян уже повержен. Новые игроки пока не приняты обществом, к тому же доверие к ним пока еще не сформировано. Поэтому была вероятность возвращения Кочаряна на политическую арену. Учитывая это, Пашинян решил руководствоваться принципом "вор должен сидеть в тюрьме", посадив своего потенциального конкурента за решетку.

Поэтому не исключена волна новых арестов в Армении, поскольку правительство Никола Пашиняна и его сторонники, мобилизовав все силы, готовятся к предстоящим парламентским выборам в стране осенью.

Было бы наивно полагать, что Москва выступит в роли безмолвного статиста. Отношение к Юрию Хачатурову и Кочаряну уже высказано. Ранее Пашинян уверял в неизменности внешнеполитического курса, тем не менее Кремль все еще не считает его "своим" или не доверяет.

Российское правительство не воспринимает Никола Пашиняна, а он всячески выискивает надежных посредников для налаживания отношений с Кремлем. Правда, на минувшей неделе он встретился в Санкт-Петербурге на полях заседания глав правительств стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с российским премьером Дмитрием Медведевым, но Москва, видимо, пока не считает его деятельность удовлетворительной. И это не безосновательно.

В июле в Брюсселе после мероприятия НАТО министр обороны Армении Давид Тоноян отличился неудачным заявлением относительно российской военной базы в Ереване.

А после визита в Санкт-Петербург был арестован Роберт Кочарян.

Не исключено, что тема нормализации отношений с Россией была затронута в ходе состоявшейся 17 июля беседы между первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном и премьер-министром Николом Пашиняном. Сообщается, что Л.Тер-Петросян попросил Пашиняна поддержать на внеочередных парламентских выборах Армянский Национальный Конгресс. В обмен на это Тер-Петросян посулил Пашиняну налаживание отношений с Москвой. Пашинян, якобы, принял предложение Тер-Петросяна. Поэтому можно предположить, что Россия намерена выстраивать серьезные отношения с правительством Пашиняна после парламентских выборов.

Таким образом, Армению ожидают новые сюрпризы. При нынешнем политическом раскладе основной целью, поставленной перед Пашиняном, является победа в парламентских выборах. В противном случае, реформы в стране вряд ли возможны. Не ощущается продвижений и в инвестициях в экономику страны. Армянский премьер и ряд министров, посещая различные страны и обивая пороги армянских богачей, пытаются добиться их щедрости, призывая их активнее вкладывать в экономику Армении. Итоги выборов повлияют на реализацию этого процесса. Того требуют и условия свершенной ими революции. В противном случае, апрельская смена правительства окажется безрезультатной, "революция поглотит своих детей".