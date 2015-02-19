​Эксперт: Проведение внеочередных выборов не даст возможности "третьим силам" дестабилизировать ситуацию в Казахстане - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Перед Казахстаном стоят задачи, справиться с которыми в современных реалиях под силу только нынешнему президенту Нурсултану Назарбаеву и его команде. Об этом Report заявила кандидат политических наук, ведущий эксперт Института мировой экономики и политики Казахстана Зохра Азизова, комментируя вопрос о поддержке верхней и нижней палатой парламента проведения внеочередных выборов в Казахстане.

"Причины, озвученные в обращении Ассамблеи народов Казахстана, достаточно веские. То, что эта инициатива вложена в уста такого института нашего гражданского общества, как Ассамблея, тоже несет определенный смысл, особенно в этом году, объявленном годом Ассамблеи", - заявила З.Азизова.

Она указала, что в контексте геополитических трендов Центральная Азия сегодня подвержена потенциальным факторам риска.

"В таких условиях проведение незапланированных выборов - не по "графику", сопровождаемых фактором внезапности, не даст возможности так называемым "третьим силам" - оппонентам ныне действующей власти организовать некие действия, нацеленные на срыв электорального процесса и дестабилизацию политико-экономической ситуации в государстве", - подчеркнул кандидат политических наук.

Она не исключила в целом вмешательства "третьих сил" в ход выборов и появления преемника нынешнего президента.

"Считаю, что последнее возможно в меньшей степени: Казахстан стал неотъемлемой частью ЕАЭС, тем самым взяв на себя большую геополитическую ответственность и задачи, справиться с которыми в современных реалиях под силу только нынешнему президенту и его команде", - подчеркнула эксперт.

Комментируя вопрос о вмешательстве "третьих сил", политолог привела пример Узбекистана, где на фоне подготовки к очередным президентским выборам происходит активизация деструктивной деятельности радикальных исламистов, не исключив развития негативных сценариев.