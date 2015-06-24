Казахский политолог: Серж Саргсян - живой политический труп - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ "Президент Армении Серж Саргсян - живой политический труп, и его уход, скорее всего, дело ближайшего времени".

Об этом Report заявил казахский политолог, эксперт по странам СНГ Айдос Сарым, комментируя акцию протеста в Ереване против подорожания тарифов на электроэнергию.

"После вчерашнего силового разгона демонстрантов для политического маневра у него почти не остается пространства", - считает казахский политолог.

Отвечая на вопрос по поводу того, смогут ли манифестанты достичь своих целей, А.Сарым считает, что сейчас еще есть возможность завершить конфликт на уровне требований населения по электроэнергии. "Но чем дольше будет власть молчать, чем больше она будет использовать силу, тем больше вероятность, что требования манифестантов перерастут в нечто большее, например, досрочную отставку президента и правительства. Полагаю, что второе вероятнее".

Политолог также назвал интересным реакцию, которую проявят в этой ситуации российские войска, расквартированные в Армении: "Вчера, полагаю, телефонные линии между Москвой и Арменией просто горели от напряжения".

А.Сарым также считает, что С.Саргсян может прибегнуть к различным действиям, чтобы отвлечь внимание общественности от проблем внутри страны: "Опасно также и то, что загнанный в угол Саргсян дабы отвлечь население от реальных проблем может начать эскалацию в Карабахе. Но это тоже ничего не даст. Военное поражение или затяжной военный конфликт еще более опасны".