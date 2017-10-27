Каталонский урок - в Евросоюзе национальный вопрос не решен - КОММЕНТАРИЙ

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Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Создание Евросоюза не дешево обошлось европейцам. Они прошли через 100-летние войны, оккупацию земель друг друга. В прошлом веке на этом континенте произошли две мировые войны. После последней войны Европа слегка угомонилась и начала заниматься созданием большой семьи под названием Евросоюз.

Основу этого союза, который формально был создан 1 ноября 1993 года Маастрихтским договором, заложило создание Бельгией, Германией, Францией, Нидерландами, Люксембургом и Италией 18 апреля 1951 года Парижским договором Европейского объединения угля и стали.

Сейчас этот союз, членами которого являются 28 стран, представляет собой критерий, пример в мире успехами в защите прав человека, уважении к демократическим ценностям и их реализации, экономическом развитии, системе социальной справедливости, в высоких науке и технологиях и других сферах.

После завершения Второй мировой войны, устранения тяжелых последствий конфликта и укрепления Евросоюза стали полагать, что на этом континенте больше не будет попыток создания новых государств. Правда, Ирландская республиканская армия, Баскская организация ЭТА напоминали, что в Европе не завершился процесс образования государств, а национальный вопрос не решен. Вместе с тем, из-за поддержки сепаратистов в той или иной форме в Азербайджане, России, Турции, Ираке и Сирии можно было понять, что попытки ирландцев, басков и других не будут успешными и вскоре проблема решится.

К сожалению, Европа огорчила тех, кто в этом вопросе хотел брать с нее пример. Становится ясно, что в самых ведущих государствах Евросоюза - Испании, Италии, Германии, Франции, Британии национальный вопрос также не нашел решения. Необходимы реформы в сфере прав, предоставляемых автономным регионам.

То есть вопрос создания рано или поздно в Европе новых государств остается на повестке. Также стало известно, что желающие независимости или требующие более расширенной автономии выплачивают центральной власти больше налогов, но взамен получают меньше средств из госбюджета.

После Второй мировой войны раскол в Европе начался с распада Социалистической Федеративной Республики Югославия. Во время этого раскола на континенте, который мир хотел сделать для себя примером, произошли самые трагические драмы человечества. Одно воспоминание о пролитой в регионе Боснии и Герцеговины Сребренице крови позволяет представить трагедию, ее масштабы.

Отметим, что военнослужащие из Голландии служили в миротворцах ООН в регионе Боснии и Герцеговины Сребреница. Они обвинялись в убийстве 300 боснийских мусульман. До резни 5 тысяч мирных боснийских жителей – женщины, дети, мужчины нашли убежище в штабе голландских миротворцев. Однако в 1995 году сербские военнослужащие взяли штаб в осаду и, забрав 300 боснийских мусульман в неизвестном направлении на автомобилях, убили их. Те голландские солдаты были обвинены в сотрудничестве с сербскими военнослужащими. Голландский суд вынес решение о выплате Амстердамом компенсации семьям 300 убитых боснийцев.

В 1993 году ООН объявил Сребреницу безопасным регионом для боснийцев.

Напомним, что 11 июля 1995 года в этот город под надзором ООН под руководством Ратко Младича вошли тяжелая техника и большое количество живой силы сербской армии, был совершив геноцид. За два дня было убито 8 372 боснийских мусульман. Все они были мужчинами. С тех пор прошло 20 лет, до сих пор похоронено 6 241 человек. По сей день найдено 7000 трупов, нет никакой информации о 1372 людях.

В Совбезе ООН обсудили принятие правового документа о геноциде в Сребренице. 10 из 15 членов совета проголосовали за это. Из-за наложения вето Россией документ не был принят.

До сражений 1991-1995 года в Югославии в Сребренице проживало 36 666 человек. Сообщается, что сейчас там проживает около 10 тыс. человек. До резни 78% населения были боснийцы, 9% - сербы. Сейчас мусульман около 5 тысяч. Остальное население города сербы.

Все это пережили в культурной и ставящейся в пример Европе 22 года назад.

1 октября этого года в испанской провинции Каталонии спустя 11 лет вновь провели референдум. В этот раз на голосование был выдвинут вопрос о выходе из состава королевства. Ни одно государство мира не поддержало "референдум" по инициативе правительства автономной провинции Каталония и его результаты, голосование назвали незаконным и сообщили, что этот вопрос является внутренним делом Испании.

Правительство Испании 21 октября приняло решение о применении в отношении автономной провинции Каталония 155-й статьи конституции страны. Согласно этой статье, все руководство Каталонии может быть отстранено от власти, все полномочия могут перейти к назначенным Мадридом представителям и после этого в Каталонии могут пройти внеочередные выборы в парламент.

Правительство Испании требует от местного руководства Каталонии принять категоричное решение о признании или непризнании независимости.

Решение правительства Испании должно быть утверждено на Сессии сената 27 октября.

Пока что руководство провинции не ответило на вопросы официального Мадрида. Вчера руководитель автономной провинции Каталония Карлос Пучдемон заявил, что в регионе не будут проведены внеочередные парламентские выборы.

По его словам, причиной этого является то, что правительством Испании не даются гарантии об отмене решения о ликвидации автономии Каталонии.

К.Пучдемон выделил, что парламент примет решение об отделении Каталонии от Испании.

Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис Кеседо отметил, что представляемое им правительство не рассматривает вопрос о введении войск в Каталонию для урегулирования конфликта.

Так, Каталония после "референдума" не предприняла очередной шаг. Не видно особо серьезной деятельности и центральной власти Испании. Иными словами, такое поведение сторон напоминает, в основном, выжидательную позицию.

Кто и чего ждет? Ряд стран уже высказался по данной ситуации. Решение проблемы возложено на правительство Испании. Пока что идут только разговоры о международных посредниках. Руководство провинции своими заявлениями старается успокоить сторонников "независимости", пытается предотвратить изменение ими своей позиции.

Дело в том, что правительство Каталонии на перепутье. Оно должно либо отступить, либо начать переговоры о расширении существующей автономии. Из позиции правительства Каталонии можно сделать вывод, что есть те, кто пообещали им поддержку "независимости". Однако они пока не проявляют себя. Карлос Пучдемон побывал с визитом в ряде стран мира в связи с вопросом о независимости. Хотя и нет информации об обещаниях этих государств каталонцам, наличие таковых не исключается.

Таким образом, желанный, приводимый в пример Евросоюз попал в яму, которую копал для других. Британский Brexit был первым. Не исключено продолжение.

Интересно, будет ли Евросоюз вновь поддерживать сепаратизм после событий в Каталонии? В любом случае в последние два года Каталония после Британии должна считаться для союза вторым сюрпризом или проблемой.