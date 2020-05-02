Карабахский вопрос - старая карта снова в деле или "игры за престол" - КОММЕНТАРИЙ

Лето нынешнего года выдастся для Армении жарким. Уже сейчас в этой стране кипят нешуточные страсти. Сменяющие друг друга общественно-политические события последних двух дней красноречивее всяких слов обрисовали беды, которые неминуемо обрушатся на голову Никола Пашиняна в посткороновирусный период.

28 апреля в Гаваре произошла стрельба, в результате которой погибли двое, несколько человек получили ранения. Один из погибших – следователь военной полиции. Братья Армен и Хачик были убиты с истинно армянской жестокостью - им перерезали горло. Состав участников перестрелки и совершенное нападение на больницу говорят о том, что это не банальный криминальный случай, а подлинная вендетта по-армянски. По словам губернатора Гнела Саносяна, в больницу вторглись около 500 человек.

А на следующий день – 29 апреля произошла драка в Ереване – схлестнулись вице-спикер парламента Армении Ален Симонян и члены общественно-политической организации "Aдекват". Один из членов этой организации - Константин Тер-Накалян выложил в социальной сети фотографию своего шефа Артура Даниеляна с изрядно покореженным носом. По словам автора публикации, нападение было совершено А.Симоняном. Между тем, 39-летний А.Симонян в эфире армянского бюро радиостанции "Свобода" обвинил в случившемся А.Даниеляна и его сообщников. "У Даниеляна сломан нос, а я ушиб голову", - посетовал армянский вице-спикер.

Чрезвычайное положение в Армении, введенное в связи с пандемией коронавируса, воспрепятствовало проведению в стране массовых акций протеста, иначе каждое из этих событий вылилось бы в широкомасштабные антиправительственные пикеты.

Так кто же такие эти "Адекваты", адекватны ли они и кто стоит за ними... Эта группировка, считающая правительство Пашиняна угрозой для армян и развернувшая поначалу свою деятельность в социальных сетях, функционирует с мая 2019 года. С первых дней активисты этой организации обрушились с критикой на армянского премьера, прозвав его Лже-Николом. Летом минувшего года правоохранительные органы страны задержали группу молодых людей, разрисовывавших стены домов в Ереване лозунгами #SutNikol (Лже-Никол). Были задержаны девять активистов. После выхода на свободу молодые люди заявили, что их инициативные группы действуют в семи регионах Армении. Они заявили, что это первая акция в череде предстоящих. Инициативная группа действует как общественная организация и позиционирует себя противницей Пашиняна. Члены организации убеждены, что армянский премьер подрывает национальные ценности. Некоторые международные организации обвиняют группировку в распространении дезинформации и нечистоплотной деятельности.

По информации Азербайджанской службы Би-би-си, "Адекват" была сколочена после бархатной революции в Армении, и в настоящее время насчитывает порядка 28 тысяч подписчиков. Лидеры группы убеждены, что Пашинян не в состоянии решить проблемы во внутренней и внешней политике, а также в экономической, военной, социальной и правовой сферах. Активисты группы уверены, что обучение армянской молодежи в США подобно "второму геноциду". "Адекват" противится ассимиляции армян: "Несмотря на то, что на этой планете с 8-миллиардным населением мы составляем меньшинство, нам не следует приспосабливаться. Приспосабливающиеся обречены на исчезновение. У меньшинства нет иного выбора - либо доминировать, либо не жить вовсе".

Для преображения Армении в "неприступную крепость" они предлагают следующее:

- боеспособную многоуровневую оборонную инфраструктуру;

- положительную демографическую динамику;

- хорошее образование;

- выстраивание отношений с иностранными субъектами, имеющими общие с армянами интересы.

Основатели этой организации два блогера - Артур Даниелян и Нарек Малян. Изначально Артур Даниелян входил в партию Никола Пашиняна, однако впоследствии покинул ее ряды ввиду расхождения взглядов.

Нарек Малян был советником экс-начальника полиции Армении Владимира Гаспаряна. После отстранения от занимаемой должности он проводит регулярные акции перед офисом общественной организации "Гражданское общество" в Ереване и ратует за закрытие фондов, особенно Сороса, под диктовку которых и действуют нынешние власти страны. Наиболее часто правительство Пашиняна критикуют в социальных сетях активисты партии Константин Тер-Накалян, Азат Адамян и Самвел Тадевосян. К их рядам примкнула и бывший заместитель директора армянского общественного радио Лилит Туманян.

В прошлом году американская международная организация Digital Forensic Research назвала выдвинутые ими обвинения в адрес Пашиняна необоснованными и неправдоподобными. Эксперты Atlantic Council тоже склоняются к мнению о том, что "Адекват" распространяет порочащую армянского премьера необоснованную информацию. В прошлом году армянское издание "Грапарак" сообщило о возбуждении уголовного дела против отца Артура Даниеляна, 10 лет назад задолжавшего государству, а затем заявившего о банкротстве. Согласно распространенной информации, семья Даниеляна финансирует "Адекват" за счет средств зарубежных бизнесменов. Таким образом, выступая против Запада, в частности, против Фонда Сороса, "Адекват" показал свои предпочтения в сторону севера. И название выбрано отнюдь не случайно. Никол Пашинян может получить адекватный ответ за содеянное два года назад.

Ален Симонян - представитель правящей фракции "Мой шаг", неоднократно отмечавшийся выступлениями против миллиардера Гагика Царукяна. Он осуждал армянского католикоса Гарегина II за его призыв к властям об изменении меры пресечения в отношении экс-президента Роберта Кочаряна. Ален Симонян - один из ярых сторонников изменений в конституции Армении. В этом контексте весьма показателен его рукопашный бой с представителями организации, вектор которой общеизвестен. Это можно расценивать и как ответ правительства Пашиняна "Адеквату".

События в Гаваре создали предпосылки для антиправительственных выступлений. Характеризуя случившееся, экс-глава Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян заявил, что кровавый инцидент является следствием управленческой политики Пашиняна. Он назвал противостояние логическим итогом некомпетентного и беззубого управления Пашиняном правоохранительными органами.

Заявления Ванецяна являются продолжением его конфронтации с Пашиняном, берущей начало с сентября 2019 года. До инцидента в Гаваре пресс-секретарь главы правительства Мане Геворкян подчеркнула, что Артур Ванецян владеет долей в Зангезурском медно-молибденовом комбинате. Она также отметила, что зять Сержа Саргсяна, экс-посол Армении в Ватикане Микаэль Минасян приобрел долю в этом комбинате, превысив свои полномочия. Пресс-секретарь главы армянского правительства также отметила, что отец Ванецяна владеет в Армении крупной компанией, занимающейся грузоперевозками. Ответ Ванецяна не заставил себя ждать. Он назвал обвинения в свой адрес ложью и измышлениями Пашиняна. Желая уклониться от упреков он, что называется, взяв на вооружение девиз "лучшая защита – это нападение", бросился огульно хаять Пашиняна. По словам Ванецяна, общественность все еще ждет от главы правительства ответа на вопрос о том, будет ли урегулирован нагорно-карабахский вопрос поэтапно, или комплексно.

Пашинян видит в Ванецяне возможного соперника. Как известно, Ванецян сколотил партию, однако учредительное заседание было отложено ввиду чрезвычайного положения в стране. По сообщению местных СМИ, в его партию желают вступить более 2 тысяч человек.

Заявление временно исполняющего обязанности директора Службы национальной безопасности Армении Эдуарда Мартиросяна о том, что "мы очистим власть от предателей", косвенно указывают на то, что Ванецяна попросту изгнали из властных кругов. Почему именно его? Кто его покровители?

Жизненный путь Ванецяна дает основание судить о том, что его предпочтения склоняются к северу. Артур Ванецян, 1979 года рождения, в 2016-2018 годах работал заместителем начальника Ереванского управления Службы национальной безопасности, а с 10 мая 2018 года занимал пост главы Службы национальной безопасности Армении. В 1999 году окончил армянскую сельскохозяйственную академию, а впоследствии Санкт-Петербургский институт международных отношений и Академию Федеральной службы безопасности России. Несмотря на российское образование, он всячески позиционировал себя как верного служителя правительства Пашиняна.

Мать Ванецяна Маргарита Азарян тоже привержена северных взглядов. Деятельность их семьи – наглядное подтверждение их предпочтений.

В происшествии с "Адекватом" упоминалось в том числе имя Микаэла Минасяна. Зять Сержа Саргсяна разразился гневными обвинениями в адрес Пашиняна на пространстве социальной сети Facebook. Он обвинил главу армянского правительства в растрате бюджетных средств и согласии на поэтапное решение нагорно-карабахского конфликта.

"Примите во внимание, что Вы, Никол Воваевич Пашинян, лично ответите за согласие на поэтапный план на тайных переговорах по Карабаху и предварительное согласие вернуть Азербайджану освобожденные земли в обмен на удержание власти ", - написал Минасян.

В этой связи отнюдь неслучайно упоминание его имени пресс-секретарем Пашиняна Мане Геворкян.

Становится очевидно, что Никол Пашинян так и не смог консолидировать армянское общество и обеспечить населению своей страны благополучную, безоблачную жизнь, о которой талдычил с баррикад. И тут всему виной не только и не столько политическая безграмотность и близорукость Пашиняна, сколько абсолютная зависимость Армении от России. Как ни пыталась Америка перетащить одеяло на себя, как это случилось в Грузии, с Арменией такой сценарий разыграть не удалось. Пока Америка видится отвечающей на выпады "Адеквата", и не более того. Не исключено, что Пашиняна постигнет участь Левона Тер-Петросяна, некогда согласившегося на поэтапное решение нагорно-карабахского конфликта. Во всяком случае, аргументы противников налицо. Очевидно, что Ванецян и Минасян через "Адекват" готовят почву для свержения Пашиняна. Вырисовывается силуэт противоборствующих правительству Пашиняна сил, которые, пустив в ход карабахскую карту в посткороновирусный период, будут пытаться смести его с вершины политической власти в Армении. До сих пор у власти в стране были представители карабахского клана, а ереванские армяне находились в оппозиции. Ныне же тактика поменялась. И у власти, и в оппозиции - ереванские армяне. Ведется подготовка к новым политическим реалиям. Нарастающие антипашиняновские настроения в стране дают основание утверждать о том, что главу армянского правительства будут склонять к освобождению Кочаряна, если же он окажется несговорчивым, то инициативу возьмут на себя его противники.

С этой точки зрения идет подготовка к новым политическим условиям. А Кочарян, как известно, воплощение северных, то бишь, российских интересов.

Между тем, ереванское издание "Иратец" сообщило о готовности России ввести санкции в отношении некоторых армянских прокуроров и судей, участвовавших в разбирательствах по делу Кочаряна. Месть, очевидно, будет жестокой…