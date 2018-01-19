Кандидат в президенты Армении от правящей партии - Саргсян уступает место Саркисяну - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ После долгих предположений, гипотез и прогнозов в Армении обнародовали кандидата в президенты от правящей Республиканской партии. Президент Серж Саргсян 19 января объявил, что от руководимой им партии на пост выдвигается кандидатура посла Армена Саркисяна.

Отметим, что А.Саркисян родился в 1953 году в Ереване. Окончил физико-математический факультет Ереванского государственного университета. С декабря 1996 года по февраль 1997 года был премьер-министром Армении. Являлся послом страны в Бельгии, Нидерландах, Люксембурге и Ватикане, а в 1995-1996 годах занимал позицию постоянного представителя Армении в Евросоюзе. С 2013 года является послом страны в Великобритании. Он владеет холдингом Knightsbridge Group, который объединяет 15 компаний, осуществляющих деятельность в сфере энергетики в Европе, России, Китае, Монголии, Индии и Казахстане. У 64-летнего А.Саркисяна есть бизнес в Туркменистане и Узбекистане. Распространена информация, что у него есть хорошее окружение на Ближнем Востоке и в Британии.

Согласно новой конституции, принятой 6 декабря 2015 года, с 2018 года Армения перейдет на парламентскую форму управления республикой. Новый президент будет избираться в парламенте на 7-летний срок. Один и тот же человек не может дважды подряд избираться на пост главы государства. Кандидаты будут выдвигаться в парламенте с 19 февраля. В первую декаду марта состоятся выборы.

Срок полномочий действующего президента Сержа Саргсяна завершается 9 апреля. Новый президент приступит к выполнению полномочий после этой даты. В первом туре кандидат в президенты должен набрать 75% голосов депутатов. Если он не будет избран, с участием всех кандидатов первого тура проводится второй тур. Кандидат становится президентом, набрав 60% голосов депутатов. Если избрать президента не удалось и во втором голосовании, проводится третий тур. В последнем этапе принимают участие кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов, и в результате пост занимает кандидат, набравший большее число голосов.

При нынешнем раскладе велика вероятность, что выдвинутый Сержем Саргсяном кандидат будет избран в первом туре. По итогам выборов прошлого года, в парламенте из 105 мест правящая партия занимает 58. Кажущийся оппозиционным, но считающийся приближенным к Сержу Саргсяну блок "Царукян" занимает 31 место. Союзник Республиканской партии - "Дашнакцутюн" представлен 7 депутатами. Оппозиционному блоку "Выход" принадлежат 9 мест. Так, Армен Саргсян в первом туре может потенциально набрать 96 голосов. Некоторое время назад Гагик Царукян заявил, что они не будут предлагать кандидата и согласятся с правящей партией.

В то же время в оккупировавшей азербайджанские земли стране в этом году сформируется новое правительство. Имя человека, который возглавит правительство, также упоминается. Нынешний премьер-министр Карен Карапетян также член правящей партии. Он считается государственным чиновником, который стал миллиардером за счет России. Так что не исключено, что в вопросе премьер-министра основная роль будет у Москвы. И Серж Саргсян и Карен Карапетян отвечают критериям России.

На самом деле, можно предположить, что между диаспорой, лобби, армянскими властями и Россией достигнуто соглашение в вопросе кандидата в президенты. Пост президента выпал на долю диаспоры и лобби, а должность премьер-министра – правящей партии Армении и России. При таком раскладе с большой долей вероятности обе стороны больше удовлетворит Серж Саргсян. 9 апреля действующее правительство уйдет в отставку. С той же даты начнется процесс формирования нового правительства. Согласно процедуре, этот процесс должен завершиться 1-10 мая. В противном случае, будут проведены новые парламенсткие выборы. Вероятнее всего, этого тоже не произойдет, т.е. правительство сформируют до установленного срока. Ожидается, что при таких условиях действующий премьер-министр Карен Карапетян займет пост первого вице-премьера, или одного из заместителей.

Жизненный путь Армена Саркисяна показывает, что он владеет миллионами как и Карен Карапетян. Но по закону, президент не может заниматься предпринимательской деятельностью. Не исключено, что это тоже будет временным и формальным явлением. Вместе с тем, можно предположить, что в Армении власть передают в руки миллиардеров. Нельзя упускать из виду, что все эти деньги не были заработаны за счет ресурсов Армении. Помогающие сколотить такое состояние однажды сделают свой заказ. Развитие событий позволяет говорить, что этот день постепенно приближается. Пока что в Армении проясняются кажущиеся закрытыми намерения относительно власти. На прошлогодних парламентских выборах диаспора была недовольна безучастием в управлении. Теперь в управлении государством будут участвовать диаспора и лобби. На самом деле эта страна существует за счет России, церкви и диаспоры. Если Армен Саркисян станет президентом, получается, что Москва берет диаспору в компаньоны в управлении Арменией.

В конце будет уместным отметить, что ни один из предыдущих президентов Армении не был рожден в этой стране. Левон Тер-Петросян родился в Сирии, Роберт Кочарян и Серж Саргсян – в нагорно-карабахском регионе Азербайджана. Ни один из последних двух президентов не был гражданином Армении. С этой точки зрения Армен Саркисян может стать первым президентом, рожденным в Армении.