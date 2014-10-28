​Какова истинная причина резонансного убийства родной сестры? - МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ На прошлой неделе Азербайджан потрясла новость о кровавом преступлении. Все заголовки СМИ пестрили новостью - "Сестра отрезала голову сестре".

С одной стороны, в этом происшествии шокировало то, что молодая девушка с особой жестокостью убила родную сестру, а с другой стороны, то, что подобный инцидент произошел в семье известного бизнесмена. В семье, о которой писали в газетах. И только с положительной стороны...

Например, в газете “525-ci qəzet" была издана статья под названием "Большая радость семейства Нуриевых". В статье говорилось об успехах в учебе обеих сестер (одна из которых впоследствии убьет другую).

О случае убийства написали все местные СМИ, как следствие, это изменило положение данной семьи в обществе...

Тело 20-летней Гюнель Нуриевой со следами насилия было найдено по адресу ее проживания - ул. Худу Мамедова, дом 20. В последующем стало известно, что убийство совершила ее родная сестра - 19-летняя Парвана Нуриева. Это новость оставила в тени смерть одного человека и трагедию семьи в целом (сестра-убийца, родители, другие члены семьи, родственники). Многих в этом деле озадачили мотивы преступления. П.Нуриева сообщила следствию, что убила старшую сестру "по велению Аллаха". Она заявила, что слышала неведомый голос, который сказал, что "пришло время убить сестру". П.Нуриева приводит и другие аргументы...

Но какова истинная причина этой трагедии?

Бывший начальник полиции, полковник Махмуд Гаджиев в своем интервью Report рассказал, что в целом, число тяжких преступлений в Азербайджане увеличилось.

"Согласно 10-летней судебно-следственной практики, наблюдается рост тяжких преступлений, в частности убийств с особой жестокостью. Самое ужасное то, что большая часть этих убийств совершается на почве семейных конфликтов. Например, сестра убивает сестру, брат - брата, свекор - невестку, сын - отца, внук - бабушку и дедушку. В мировой практике при росте подобных преступлений существует определенное правило. Социологи, психологи и сотрудники правоохранительных органов собираются, обсуждают причины подобного явления и, после проведенных анализов и исследований приходят к общим выводам”,- подчеркнул он.

Психолог Эльнур Рустамов в своем интервью Report сообщил, что одна из основных причин подобных происшествий - нарушение психического здоровья. "Последнее событие еще раз продемонстрировало, что людям следует уделять больше внимания своему психологическому здоровью. Семьи должны быть внимательны и организованы в данном вопросе. Человек должен быть здоров как в физическом, так и в психологическом плане. Но в последнее время очевидно то, что психологическое здоровье должно превалировать над физическим. У большинства людей, совершающих преступления, нет проблем с физическим здоровьем. Но у них есть проблемы психологического характера. Семьи часто пренебрегают внутрисемейными неурядицами, оставляют их без должного внимания. "Пройдет со временем", - часто говорят в таких случаях. Иногда все "проходит" после того, как случается непоправимое - совершается преступление. Но это не является решением проблемы".

Э.Рустамов отметил, что когда в семье больше девочек, то "кодекс морали" соблюдается с особой строгостью. Семья должна учитывать, что в ней растут три девочки. Речь идет о семье, которая состоит из трех дочерей, отца и матери. В подобных семьях "моральный кодекс" должны прививать родители, в особенности матери. Вероятно, что у совершившей убийство девушки был конфликт со своей сестрой. А психологическое состояние было таким, что она не смогла контролировать свои действия и поведение. В результате было совершено данное преступление. Родители должны следить за здоровьем и психологическим состоянием своих детей и членов семьи в целом.