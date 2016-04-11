​Какое наказание предусмотрено для лиц, незаконно распространяющих фотографии других лиц в соцсетях - РАССЛЕДОВАНИЕ

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ С развитием информационных технологий в социальных сетях, интернет-ресурсах, а также онлайн-СМИ растет количество случаев нарушения прав человека. На сегодняшний день немало людей, использующих в целях шантажа распространение информации в социальных сетях. Развитие современных технологий, рост тенденций к использованию мобильных программ, слабое знание законов приводит зачастую к его множественным нарушениям. Последствия этих нарушений в большинстве случаев очень тяжелые.

Report обратился за комментарием по данному вопросу к юристу Алескеру Мамедли, который отметил, что частная информация должна быть защищена в любом пространстве: "Ни при каких обстоятельствах нельзя изменять профессионализму. Если тиражирование информации является вмешательством в частную жизнь и имеет значение с точки зрения безопасности государства, ее распространение недопустимо. Правовая ответственность установлена также за распространение частной информации ради рейтинга в социальных сетях, онлайн-ресурсах. Неприкосновенность частной жизни закреплена ст. 32 Конституции Азербайджана, а также ст. 156 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Так, согласно ст. 156.1 УК, незаконный сбор, распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, а также продажа или передача другому лицу документов, материалов видео- и фотосъемок, звукозаписей с такими сведениями - наказывается штрафом в размере от ста до пятисот манатов, либо общественными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до одного года. Согласно ст. 156.2, те же деяния, совершенные должностным лицом с использованием своего служебного положения, - наказываются лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

По словам А.Мамедли, за распространение информации о каком-либо лице без его разрешения предусмотрена правовая ответственность: "Многие СМИ ради рейтинга распространяют телефонные переговоры и переписку. В Азербайджане подобное нарушение закона, также как и в зарубежных странах, регулируется законодательством. Так, в соответствии со ст. 155 УК, нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений наказывается штрафом в размере от ста до пятисот манатов, либо исправительными работами на срок до одного года. Помимо этого, в законодательствах многих стран, в том числе и нашей, сама регистрация подобных записей является преступлением. В Турции это закреплено ст. 133, в России - ст. 138, в Германии - ст. 201, в Азербайджане - ст. 155 УК. В любом случае необходимо расследовать, есть ли состав преступления в совершенном деянии".

Отметим, что подобные отношения нашли отражение в Европейской конвенции по правам человека, вступившей в силу 3 сентября 1953 года. Так, ст. 8.1 Конвенции закрепляет право каждого человека на неприкосновенность его частной и семейной жизни, жилища и корреспонденции. В то же время, согласно ст. 13, каждый, чьи права и свободы, признанные в настоящей Конвенции, нарушены, имеет право на эффективное средство правовой защиты в государственном органе, даже если это нарушение было совершено лицами, действовавшими в официальном качестве.

Директор Центра информационных систем и технологий "Мультимедиа", президент Азербайджанского интернет-форума Осман Гюндюз в связи с данным вопросом сообщил Report, что незаконное опубликование личных данных и их использование в различных целях регулируется законодательством Азербайджана: "Каждый гражданин обладает частной информацией. При регистрации в различных социальных сетях или информационных средствах происходит утечка данных. Независимо от того, каким способом произошла утечка, данная проблема контролируется как в Азербайджане, так и в других странах. Статьи, касающиеся данного вопроса, закреплены в гражданском и уголовном кодексах. Имеются правила пользования Facebook, İnstagram, WhatsApp, социальных сервисов, интернет сетей. В них подробно изъясняется, какие шаги необходимо предпринять в случае допущения правонарушений. Хотя данный вопрос регулируется законодательством, в первую очередь, пользователи должны сами заботиться о себе, то есть следовать элементарным правилам безопасности. Следует добавить, что если граждане столкнутся с опасностью, связанной с кражей личных данных, они могут обратиться за защитой в Центр электронной безопасности при министерстве связи и высоких технологий Азербайджана".

В целом, возможности смартфонов по созданию экранной картинки (screen) создают опасность для присвоения фотографий третьими лицами. В случае, если возникнет конфликт пользователя с каким-либо лицом, данные фотографии в будущем могут быть использованы против него. В качестве примера можно привести Великобританию, где селфи во многих случаях приводили к серьезным юридическим последствиям. Член британского парламента Джим Шеннон обратился к министру культуры Эду Вайзи по вопросу предотвращения распространения фотографий без разрешения владельца.

Вайзи в своем ответе подчеркнул, что, согласно закону об авторских правах, снятие ксерокопий и распространение фотографий без разрешения владельца противоречит законодательству: "Владелец фотографий имеет право выдвинуть иск о нарушении авторских прав против допустившего противозаконное деяние лица".

Данный закон в Британии относится к данным, распространяемым на любой социальной медиа-платформе.