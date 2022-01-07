Какие экономические факторы делают Казахстан лидером Центральной Азии?

Казахстан является ведущей страной Центрально-Азиатского региона. Его площадь почти в два раза превышает площадь других стран региона. Помимо этого, казахстанская экономика является второй по величине на постсоветском пространстве и самой крупной в Центра

Казахстан является ведущей страной Центрально-Азиатского региона. Его площадь почти в два раза превышает площадь других стран региона. Помимо этого, казахстанская экономика является второй по величине на постсоветском пространстве и самой крупной в Центрально-Азиатском регионе. В 2020 году совокупный ВВП региона Средней Азии составил 290 млрд долларов США, из которых 58,62% пришлось именно на Казахстан. Страна занимает второе место в СНГ после России по объему ВВП на душу населения (10 тыс. 694 доллара США).

Страна обладает богатыми природными ресурсами, поэтому основными отраслями экономики являются добыча нефти и газа и других полезных ископаемых. Казахстан находится на 11-м месте в мире по запасам нефти (4,4 млрд. тонн) и на 22-м месте по запасам природного газа (3,8 трлн кубометров). Казахстан является крупнейшим в мире производителем урана. В 2020 году страна добыла 19,8 тыс. тонн радиоактивного металла, что составляет около 41% мировых запасов. В целом же запасы урана оцениваются в 907 тыс. тонн (15% мировых запасов). Производство урана за период независимости увеличилось более чем в 20 раз.

Модернизация и количественный рост экономики в Казахстане были главными приоритетами. За последние 30 лет добыча нефти увеличилась в 3,3, а газа - в 6,4 раза. За период независимости ВВП вырос в 17 раз, а ВВП на душу населения - в 13 раз. Торговый оборот вырос с 1,5 млрд долларов США в 1991 году до 86,5 млрд долларов США в 2020 году, экспорт достиг 47,5 млрд долларов США. За последние 20 лет количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось в 5,5 раза. Доля казахстанцев с доходами ниже прожиточного минимума, которая в 1995 году составляла 34,6% , увеличилась до 5,3% по итогам 2020 года. Уровень безработицы снизился до 4,9%. Продолжительность жизни населения достигла 73,3 года.

За прошедший период была проведена систематическая работа по обеспечению экономической безопасности и, как следствие, политической независимости. Не случайно, несмотря на соседство с двумя сверхдержавами, такими как Китай и Россия, более 50% ее экспорта приходится на страны Европейского Союза и Великобританию. На сегодняшний день из более чем 120 стран мира привлечено прямых инвестиций на сумму более 365 млрд долларов США. Крупнейшими иностранными инвесторами являются США, ЕС и Великобритания. В стране работает более 21 тысячи компаний с иностранным капиталом.

Международные резервы страны находятся в пределах 90,5 млрд долларов США. Это позволяет Казахстану создать надежную подушку безопасности для кризисных периодов. Так, в период пандемии коронавируса, охватившей весь мир, был сформирован антикризисный пакет в размере 10 млрд долларов США (6-7% ВВП) для минимизации ее последствий. Для сравнения, в Узбекистане, экономика которого является второй по стабильности в регионе, этот показатель составил 950 млн евро.