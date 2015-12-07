​Как Саргсян пытается отвлечь внимание? - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ В Армении вновь наблюдаются беспорядки. Соседняя страна вступает в очередной напряженный этап. Сначала президент Армении Серж Саргсян повысил стоимость электроэнергии для населения, и протестующие вышли на улицы. Противостояние продолжалось неделями, вопрос чуть было не закончился революцией. А теперь, внеся конституционные поправки, Саргсян расколол армянское общество.

Согласно конституционным изменениям, Армения становится парламентской республикой. Это означает, что полномочия премьер-министра превзойдут президентские полномочия, а главу государства будет избирать парламент. Это нужно Саргсяну для того, чтобы, распрощавшись в 2018 году с президентским креслом, он смог занять еще более высокий пост - пост премьер-министра. Однако активная часть армянского общества не желает подчиняться капризным желаниям президента страны. Что же касается армянской оппозиции, выступая против конституционных изменений, она также испытывает свои силы перед предстоящими президентскими выборами и собирает вокруг себя недовольный электорат.

Каждый раз, по мере роста политической температуры в Армении, ситуация в прифронтовом регионе обостряется. Видимо, в трудные моменты Саргсян идет на диверсию в прифронтовом регионе, чтобы отвлечь внимание общества от социальных и политических проблем, и направить его на Нагорный Карабах и границу с Азербайджаном, и, тем самым, поднять национальный дух населения.

Создавая напряженность в прифронтовом регионе, он хочет также достичь еще одной цели.

Саргсян и его окружение пытаются воспользоваться напряженностью российско-турецких отношений в собственных целях.

К примеру, приближенные к Кремлю некоторые российские эксперты распространяют заявления диверсионного характера, что, якобы, Турция пытается вовлечь Азербайджан в войну с Арменией, чтобы Анкаре удалось создать проблему вне Сирии, то есть на Южном Кавказе.

Выступающие с подобными заявлениями российские эксперты приводят в качестве примера "подозрительные" визиты за короткое время в Баку министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и премьер-министра Ахмета Давутоглу. В действительности же каждый раз после выборов в Турции одержавшие победу политики совершают свой первый зарубежный визит в Азербайджан. Это исходит из стратегического партнерства.

Нарушая по инструкции Саргсяна режим прекращения огня на линии фронта, армянская армия надеется на обострение ситуации.

Цель заключается в том, чтобы показать, что, якобы, после визитов официальных лиц Турции в Баку ситуация в прифронтовом регионе обостряется. Подобным путем официальный Ереван надеется на вмешательство России в процесс со стороны Армении.

Однако "применяемая" Ереваном политика обладает эффектом бумеранга. В прифронтовом регионе Азербайджан дает достойный отпор врагу, который вынужден отступить с большими потерями. Россия же молчит, так как осознает, что в планы азербайджанской армии не входит нападение на Армению, и наша армия только лишь уничтожает посты оккупанта вокруг Нагорного Карабаха. Это также соответствует стратегии президента Ильхама Алиева касательно того, "что делает армянский солдат или офицер в Агдаме и Физули". Своей ответной атакой азербайджанская армия не только нарушает планы Сержа Саргсяна, но еще более усугубляет положение армянской армии, которая столкнулась с потерями. Матери армянских солдат не могут понять, ради кого и чего отдаются эти потери и поэтому каждый раз собираются перед Администрацией президента.

На фоне ухудшения политической и социальной ситуации в Армении, значение встречи президентов Азербайджана и Армении постепенно сокращается. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ хотели организовать в начале декабря в Париже встречу президентов. Однако по ряду объективных причин этого не произошло, так как почвы для парижской встречи не было, продвижений в переговорном процессе не наблюдалось и Саргсян не готовится освобождать территорию вокруг Нагорного Карабаха. Теперь сопредседатели говорят, что президенты встретятся в конце декабря. Кресло Саргсяна пошатнулось. Поэтому, вероятность подобной встречи невелика. Встреча необходима Саргсяну для продления статуса-кво. А нам это не нужно...

Эльхан Шахиноглу, специально для Report