Как решение ЕЦБ по процентной ставке повлияет на курс евро?

Федеральная резервная система (ФРС) накануне повысила базовую ставку на 50 базисных пунктов - до 4,25-4,5%. Ожидается, что сегодня Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии также пересмотрят процентные ставки. Все три регулятора в качестве ключевог

Федеральная резервная система (ФРС) накануне повысила базовую ставку на 50 базисных пунктов - до 4,25-4,5%. Ожидается, что сегодня Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии также пересмотрят процентные ставки. Все три регулятора в качестве ключевого ориентира при принятии решений по ставкам руководствуется показателями инфляции. Рост цен в США и Европе достиг самого высокого уровня за последние 40 лет.

Хотя инфляционное давление в Европе наблюдается с прошлого года, реакция ЕЦБ на угрозу резкого роста цен последовала намного позже, чем у ФРС. Регулятор долгое время удерживал процентную ставку на нулевом уровне. Основная цель политики дешевых денег заключалась в том, чтобы дать странам еврозоны с большей задолженностью время и возможность стабилизировать ситуацию с финансами, чтобы сократить свой государственный долг. Однако рекордно высокие цены внесли серьезные коррективы в эту политику. В конце июля ЕЦБ впервые за 11 лет повысил процентную ставку. К тому времени ФРС уже повышала процентные ставки три раза. В данном процессе инициатива в определенной степени находится в руках ФРС, и ЕЦБ в какой-то мере руководствуется ею в своих решениях.

Стоит учесть, что в прошлом месяце инфляция в еврозоне ослабла впервые за последние шесть месяцев. Это усиливает вероятность того, что регулятор пойдет на более умеренное повышение ставки. Таким образом, ожидается, что учетная ставка будет повышена на 50 базисных пунктов после двух последовательных повышений на 0,75 п.п. Ожидается, что Банк Англии примет аналогичное решение. В прошлом месяце регулятор повысил базовую ставку на 0,75 процентных пункта (самый высокий показатель с 1989 года). Это было больше похоже на экстренное вмешательство. Поэтому ожидается, что на этот раз учетная ставка банка будет увеличена на 0,50 п.п. до 3,5%, что станет самым высоким показателем с 2008 года.

Решение регуляторов по процентной ставке повлияет на обменный курс доллара США, евро и фунта. Повышение процентной ставки за океаном приведет к обесцениванию доллара США по отношению к другим ключевым валютам, включая евро. Крепкий евро удешевляет импорт энергоносителей, которые обычно продаются в долларах США и в последнее время резко подорожали. В результате это может помочь снизить инфляцию в еврозоне. Что касается фунта, то тенденция его укрепления слабее, чем у евро. Ожидается, что в следующем году эта валюта обесценится на 11% по отношению к доллару США.