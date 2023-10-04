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Как ратификация Римского статута повлияет на отношения между Россией и Арменией?

Как ратификация Римского статута повлияет на отношения между Россией и Арменией? Антироссийская деятельность Армении продолжается. В акциях протеста в Ереване, проводимых в связи с этим, звучали лозунги "Оккупант Россия, вон из Армении!", "Россия - оккупант!". В последнее время снизилось и участие официального Еревана в мероприятиях
Аналитика
4 октября 2023 г. 19:20
Как ратификация Римского статута повлияет на отношения между Россией и Арменией?

Антироссийская деятельность Армении продолжается: в акциях протеста в Ереване звучали лозунги "Оккупант Россия, вон из Армении!", "Россия - оккупант!".

В последнее время сократилось и участие официального Еревана в мероприятиях ОДКБ, организации, где ведущей силой является Москва.

Так, Армения отказалась от участия в учениях организации, что было воспринято как неприемлемый жест в адрес России. Подобные шаги официального Еревана, рост антироссийских настроений в стране вызывают раздражение Кремля, потому что последние 200 лет истории армян и Армении напрямую связаны с покровительством, помощью России, бывшего СССР.

Фактически, ратифицировав Римский статут Международного уголовного суда, парламент Армении усугубил нынешний раскол в отношениях с Россией. Этот закон вступит в силу после одобрения президентом Армении Ваагном Хачатуряном. Ереван может отсрочить его подписание или пересмотра и выиграть время для того, чтобы пойти на определенные переговоры с Россией. Однако решительное заявление премьер-министра Никола Пашиняна по этому вопросу свидетельствует о том, что Армения не собирается этого делать.

Полное восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана стало причиной обиды Армении на Россию. Ереван считал, что другие члены ОДКБ во главе с Россией будут воевать против Азербайджана, но это было очень нелепое и нелогичное утверждение...

Отметим, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель приветствовал присоединение Армении к Римскому статуту.

В истории не было фактов, чтобы действующий президент был арестован в соответствии с этим законом. В связи с этим арест Владимира Путина в случае его визита в Армению вряд ли возможен. Главной целью Армении является попытка разорвать отношения с Россией. Это также можно считать усилиями Никола Пашиняна для проведения независимой от России внешней политики.

Вопрос статута несколько усложнил положение Армении, оставшейся на пересечении дорог между Западом и Россией. Но похоже, что Москва пытается удержать официальный Ереван от антироссийских шагов и полного разрыва отношений. В нынешних условиях она не хочет, чтобы Армения была выведена из сферы ее влияния.

В любом случае Римский статут пока не может отдалить Армению от России. Для этого важно, чтобы Запад получил большее влияние на Южном Кавказе, чем Россия. Законы обычно помогают регулировать те или иные вопросы. Однако Римский статут вносит разлад в отношения России и Армении...

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Версия на азербайджанском языке Roma statutunun ratifikasiyası Rusiya-Ermənistan münasibətlərinə necə təsir edəcək? - ŞƏRH

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