Как повлияют санкции Запада на экономику России?

В ответ на войну, развязанную Россией против Украины, США и Европейский союз (ЕС) одновременно ввели новые санкции против нашего северного соседа. 3-й пакет антироссийских санкций ЕС является крупнейшим среди введенных на сегодняшний день и будет распрост

В ответ на войну, развязанную Россией против Украины, США и Европейский союз (ЕС) одновременно ввели новые санкции против нашего северного соседа. 3-й пакет антироссийских санкций ЕС является крупнейшим среди введенных на сегодняшний день и будет распространяться на финансовый, энергетический и технологический сектора. Санкции охватывают 70% банковского сектора России и ведущих госкомпаний.

США и ЕС заморозили валютные резервы Центрального банка России. Речь идет о средствах, эквивалентных 460-630 миллиардам долларов США. Это одна из самых жестких финансовых санкций в мировой финансовой истории. На сегодняшний день подобные санкции были применены к ряду стран, в том числе к Ирану и Северной Корее. С начала войны российский рубль уже потерял 40% своей стоимости. Если Банк России не сможет обменять свои валютные резервы на рубли для стабилизации курса национальной валюты, рубль обесценится еще больше. В результате это приведет к росту цен на импорт.

Учитывая, что многие товары российского производства зависят от иностранных компонентов, падение курса рубля негативно отразится на внутренних розничных ценах. Для укрепления рубля и предотвращения инфляции Центробанк России вчера повысил учетную ставку более чем в два раза. Некоторые эксперты сходятся во мнении, что это решение не может существенно изменить ситуацию в положительную сторону. От последствий этого в большей степени пострадает население. Сложившаяся ситуация негативно отразится на темпах роста заработной платы, создании новых рабочих мест, расширении бизнеса и создании новых предприятий. Ипотека и потребительские кредиты значительно подорожают. Банк ВТБ, уже попавший под санкции, резко повысил ставки по ипотеке. Другие ведущие банки либо сделали это, либо собираются это сделать. По прогнозам, на фоне повышения учетной ставки регулятора ипотечное кредитование может сократиться в 5-10 раз. Нетрудно догадаться, на каком уровне могут быть проценты в данном случае. При такой процентной ставке значительно снизится желание граждан приобретать автомобиль или жилье.

Евросоюз принял решение о полном прекращении поставок и лизинга в Россию самолетов, вертолетов и другой авиатехники. Ввиду того, что ЕС запретил поставки запчастей, техническое обслуживание и страхование, авиакомпании не смогут использовать даже те самолеты, которые находятся в их собственности. По словам экспертов, поскольку речь идет о магистральном парке воздушных судов, в краткосрочной перспективе практически не будет найдено самолетов для полетов. Если отношения между Западом и Россией наладятся, ни одна лизинговая компания не будет поставлять самолеты таким авиакомпаниям.

Ожидается, что вслед за ЕС аналогичные ограничения примут и США. Параллельно 27 стран Евросоюза закрыли свое воздушное пространство для России. Такой же шаг сделали Британия, Северная Македония, Норвегия, Исландия и Канада. Закрытие воздушного пространства ЕС сделало экономически невыгодными полеты в популярные у российских туристов страны Латинской Америки. Из-за закрытого воздушного пространства десятки тысяч российских туристов остались за границей. С наиболее серьезной проблемой могут столкнуться те, кто находится в странах ЕС, Карибского бассейна и США.

На фоне санкций крупнейший в мире производитель чипов TSMC объявил о прекращении поставок в Россию. В то же время компания прекратила производство в России фирменных чипов "Эльбрус". Вслед за TSMC аналогичные шаги предприняли и крупнейшие производители - AMD и Intel.

Следует иметь в виду, что TSMC производит 80% электронных комплектующих для России. Процессоры, карты памяти, микросхемы во всех компьютерах, используемых в этой стране, производятся на заводах TSMC. Считается, что организация альтернативного производства в России требует длительного времени, больших инвестиций, создания оборудования, которое больше не поставляется в эту страну. По самым оптимистичным прогнозам на это потребуется 10-15 лет.

На сегодняшний день наиболее реальной альтернативой является Китай. Учитывая текущий дефицит на мировом рынке чипов, кажется менее убедительным, что Россия может даже частично удовлетворить свой спрос за счет южного соседа. Эксперты считают, что глобальные компании сами откажутся от поставок комплектующих в Россию, чтобы не рисковать своим бизнесом. Поскольку российский рынок составляет очень незначительную долю мирового рынка, их потери будут не столь значительными. Предполагается, что сбои будут более долгосрочными и устойчивыми. Сбои возможны не только в автомобильной и электронной промышленности, но и в электротехническом, машиностроительном производстве. США и Евросоюз, похоже, не собираются останавливаться и готовятся к дополнительным санкциям. Представляется, что российская экономика, по крайней мере в ближайшей перспективе, будет подвергаться международному давлению, аналогов которому на сегодняшний день нет.