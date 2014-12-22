Как повлияет нынешнее положение в России на трудовых мигрантов? - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ В последнее время падение рубля, санкции, применяемые против России из-за политики по отношению к Украине, оказали отрицательное влияние на экономику этой страны. Это повлекло за собой прекращение деятельности некоторых иностранных компаний в России. Повысились цены на ввозимые в страну товары. Приостановлена даже продажа иностранных автомобилей.

Отметим и то, что крупные зарубежные компании заявили о своем решении пересмотреть сотрудничество с Россией.

Президент России Владимир Путин, выступая на ежемесячной пресс -конференции, заявил: "Положение в экономике зависит от внешних факторов, также это связано и с тем, что не были предприняты нужные шаги по диверсификации экономики России".

По словам президента РФ, на сложившуюся ситуацию действует также падение цен на энергоносители: "Считаю, что и Центральный банк, и правительство принимают адекватные меры в сегодняшней ситуации. В этой связи собираемся использовать меры, которые мы достаточно успешно использовали в 2008 году. Естественно, если ситуация не изменится, мы вынуждены будем внести некоторые поправки и уменьшить некоторые расходы. Однако прогресс и выход из сложившейся ситуации неизбежны. Развитие мировой экономики продолжится и экономика России выйдет из этого трудного положения. В течении двух лет конъюнктура изменится".

В.Путин также отметил, что для выхода России из создавшегося положения потребуется минимум два года.

Если президент говорит о том, что положение исправится в течение двух лет, то это можно расценивать и прогнозировать как ухудшение социального положения, как граждан России, так и трудовых мигрантов за эти два года. Россия заявляет о том, что не пересмотрит политику по отношению к Украине и не собирается возвращать Крым. А это не исключает применение новых санкций. Даже самый близкий союзник России Беларусь заявила о том, что не доверяет российскому рынку, и всячески будет поддерживать Украину. Это не пройдет для России в социальной, политической и экономической сфере без последствий.

В такой ситуации начинается отток трудовых мигрантов из России. Сложившаяся ситуация больше всего влияет на трудовых мигрантов из республик бывшего Советского союза. Если раньше они различными способами пытались остаться В России, то в настоящее время начался процесс их возвращения на родину.

Этому есть несколько причин. В России зарплата этих трудовых мигрантов выплачивается рублем. Определенную часть этих денег они посылают своим близким на родину. Из-за обесценивания рубля, деньги, которые они посылают к себе домой, значительно падают в цене по сравнению с их национальной валютой. Поэтому эти трудовые мигранты или уезжают к себе на родину, или же перебираются в другие страны в поисках работы. С 1-го января 2015 года в России будет действовать новый закон, связанный с мигрантами. Согласно новому закону, лица, желающие остаться и работать в России, должны сдать экзамен по Конституции, истории и языку этой страны. Часть трудовых мигрантов по этой причине тоже может покинуть Россию. Подобная ситуация создаст проблемы не только трудовым мигрантам. Можно предположить, что Россия больше всех почувствует это на себе. Потому что благодаря этим трудовым мигрантам (количество, которых точно неизвестно) ежемесячно в бюджет России поступают миллионы рублей. Сюда входят плата за проживание, пропитание, различные налоги и другое. Иными словами, денежные средства, отправляемые ими на родину, намного меньше, чем они тратят в России.

Несомненно, что, когда трудовые мигранты уедут из страны, бюджет РФ не будет получать эти поступления. Россия является одной из немногих стран, у которой нет проблем с безработицей и которой нужны трудовые мигранты. Из-за низкой заработной платы местные жители не идут на те работы, которыми занимаются мигранты. Поэтому возникновение определенных проблем и в этой области не исключение. Отток из России трудовых мигрантов повлияет и на имидж страны. Поэтому, ожидается, что Россия больше потеряет в этом плане. Из-за того, что трудовые мигранты являются гражданами различных стран, решение их проблем тоже выпадает на долю многих стран. А это не выглядит слишком глобальной проблемой, как в плане количества, так и её решения. Однако эти освободившиеся места и проблемы останутся головной болью для России.