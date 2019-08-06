Как неумёха-Пашинян надумал Москву одурачить – КОММЕНТАРИЙ

5 августа в оккупированном Нагорном Карабахе армянский премьер Никол Пашинян и его сподвижники залихватски отплясывали азербайджанский "Кочери" и глубокомысленно рассуждали о проблемах, стоящих перед мировым армянством. Глава правительства Армении призвал армян объединиться.

В последнее время в Армении все чаще звучат протесты в адрес правительства, возглавляемого Николом Пашиняном. Экс-президент Армении Роберт Кочарян и вовсе назвал Пашиняна “неумехой-популистом", подчеркнув, что исход новых выборов будет предрешен на улицах, пообещав оживленную на события осень. В одном из недавних интервью Кочарян, чьи руки обагрены кровью безвинных ходжалинцев, признался в наличии проблем между ереванскими и карабахскими армянами. Официальный Ереван стремится усадить в оккупированном Нагорном Карабахе своих ставленников, чего всячески противятся Кочарян, Саргсян и их соратники. Очевидно, тем и продиктованы пламенные речи Пашиняна в Ханкенди, а уж говорить-то он мастак, не зря ведь баррикадное прошлое за плечами. По его словам, объединение армян должно стать ответом на старания внешних сил вмешаться во внутриполитическую обстановку в стране.

По сути, этот тезис характеризует нынешнее состояние армянских властей. Выходит, армяне не контролируют ситуацию ни в своей стране, ни в оккупированном Карабахе. Кроме того, среди армян, живущих на этих территориях, существуют серьезные разногласия, которые они решить не в состоянии. Ими управляет умелая рука кукловода. Так кто же этот закулисный кукловод - Москва, Париж, Вашингтон, армянское лобби или диаспора? Мы убеждены, что все они. Если сторонние силы стремятся решить внутриармянские проблемы, значит, правительство Пашиняна либо утрачивает авторитет среди своих, либо вовсе им не обладает.

Говоря о планах на 2050 (!) год, Пашинян своими популистскими заявлениями вновь решил одурачить армянский народ. Он обещал повысить заработную плату в 7 раз, вывести армянскую сборную в чемпионы мира и даже повысить рождаемость, доведя численность населения Армении до 5 миллионов, и это в то время, как за минувшие полгода численность постоянно проживающего в Армении населения сократилась на 3,5 тысячи. И еще армянский премьер посулил открытие 1, 5 миллиона рабочих мест. Как тут ни вспомнить пословицу "Любит кошка молоко, да рыльце коротко". В принципе, политическим лидерам свойственно озвучивать предстоящие цели, но Пашинян в порыве домчал аж до 2050 года. Даже советскому планированию такого размаха не снилось. Очевидно, что Пашинян лелеет планы остаться у власти без малого тридцать лет, что просто смехотворно. В своем выступлении Пашинян назвал Карабах "армянской землей", пообещал объединить Армению с Карабахом, что говорит о его популизме и авантюризме. Подобными обещаниями он, очевидно, стремится заручиться поддержкой диаспоры и внешних сил, в глазах которых стремительно утрачивает остатки уважения.

После упразднения министерства по работе с диаспорой, Пашинян поручил работу целого ведомства комиссару по делам диаспоры. Поскольку структуры по работе с диаспорой, ранее учреждавшиеся армянскими властями, были уличены в мошенничестве, доверия к официальному Еревану в этом деле не осталось. Поэтому Пашинян назначил на должность комиссара по делам диаспоры гражданина США по имени Заре Синанян, за плечами которого опыт работы мэром Глендейла. Совершив свой первый после назначения визит в Россию, Синанян встретился с авторитетными бизнесменами и общественными деятелями армянского происхождения, попытавшись обратить их взор на Армению.

Таким образом, выступая в Ханкенди, Пашинян попытался убедить мировое армянство и международную общественность в том, что способен решить проблемы Армении и Карабаха, но умолчал о финансовой стороне вопроса. Многочисленные обещания и словоблудие - конек Пашиняна. Однако он неизменно замалчивает о средствах, на которые собирается претворить в жизнь обещанное. Возникает резонный вопрос: есть ли у Армении средства на выполнение обещаний Пашиняна? За последний год в страну не поступают доходы от туризма. Ряд государств отговаривают своих граждан ездить в Армению. В прошлом году Армению не посетил ни один грузинский турист, что само по себе весьма показательно.

Пританцовывая "Кочери", армянские лидеры агитировали посещать достопримечательности оккупированного Нагорного Карабаха. Но кто и зачем приедет в регион, где в любой момент может начаться операция по деоккупации земель?! В этом плане Карабах, оккупированный, но не контролируемый Арменией, становится опасной зоной.

Очевидно, что Пашинян, как и его предшественники, пытается разыграть карабахскую карту, стремясь заработать очки на политическом, социальном и экономическом поприще, повысить авторитет, собрать финансовые средства и привлечь инвестиции. Однако события показывают, что карабахский вопрос может не только возвести на престол, но и с треском низвергнуть оттуда, как это было с Тер-Петросяном, Кочаряном и Саргсяном. Следующий в очереди, по всей видимости, Пашинян.

Пашинян мечется между Западом и Россией. Угождая той и другой стороне, он с присущим армянам плутовством и лицемерием, пытается извлечь побольше дивидендов для себя. До сих пор Пашинян, точно флюгер поворачивающийся в зависимости от дуновения ветра, никак не определится, чьи миротворцы будут присутствовать в буферной зоне. Будут ли это силы НАТО, или российский контингент? Неопределенность скользкого, как уж, Пашиняна, говорит о безволии и слабости армянских властей. И как тут не вспомнить ненасытного пса из басни, гонявшегося за собственными иллюзиями, но в итоге прошляпившего всё.

Вот уж точно грош цена миру, уверовавшему в ложь неугомонного сказочника Пашиняна.