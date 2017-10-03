Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Руководитель компании Hed Academy, член Комиссии дорожной безопасности Германии Джанкат Хурмоглу в интервью Report рассказал о предотвращении дорожных аварий и решении проблем с пробками в Баку.

Как можно решить проблему пробок в Баку?

Дж. Хурмоглу отметил, что сейчас в Баку всего 750 тыс. автомобилей и это небольшая цифра: "Потому что на каждые 1000 человек населения приходится всего 250 автомобилей. В Германии этот показатель составляет 675. То есть на каждые 1000 человек приходится 675 автомобилей. Можно в таком случае сказать, что в Баку много машин?

В мире очень мало таких новых дорог, как строятся в Баку, и они очень широкие. Таких дорог нет даже в Стамбуле, в большинстве городов Германии. Но в больших городах Германии нет таких пробок, как в Баку. Одна из причин пробок в неправильном управлении транспортными средствами. Потому что на 4-полосной дороге автомобили никогда не едут по 4 полосам. Я неоднократно видел, как на 4-полосной дороге автомобили ехали в ряд в 8 полос. Если водители будут следовать требованиям дорожных полос, в Баку пробок не будет".

Аварии также происходят из-за таких нарушений правил.

Количество дорожных аварий можно сократить на 90%

Член Комиссии дорожной безопасности Германии отметил, что вождение автомобиля, следование правилам дорожного движения – это культура: "У каждой страны есть присущая ей культура. И ПДД такие же. Люди должны научиться следовать правилам на дорогах. То есть недостаточно просто знать законы, главное условие - не нарушать их. За рулем никто не должен ущемлять права других. Если все будут следовать правилам, тогда в Азербайджане количество дорожных аварий можно сократить на 90%".

Дорожные аварии в Европе и Азербайджане

Дж. Хурмоглу напомнил, что до изобретения автомобилей люди пользовались лошадьми: "Но лошади никогда не ударялись друг о друга, потому что видели друг друга, двигались упорядоченно, один уступал дорогу другому. Сейчас люди думают, что автомобили тоже будут "убегать" друг от друга. Но это невозможно. Человек должен видеть опасность и предотвращать аварию. Здесь все зависит от человека.

Порой говорят, что если нельзя водить автомобиль на скорости выше 120 км в час, то почему в Европе, США, Японии автомобильные заводы производят машины, способные развивать скорость 200-250 км в час. Но это неверный подход. Например, завод при производстве автомобиля устанавливает скорость 120 км в час. Но можно ли водить автомобиль внутри города, на повороте на такой скорости?"

Выход в просвещении или в ужесточении наказания?

По мнению Дж. Хурмоглу, важны обе составляющие: "Человеку невозможно что-то объяснить простым выписыванием штрафа. Завтра он оплатит штраф и будет управлять автомобилем как раньше. Этот водитель через 10 минут может повторить свою ошибку. При выписывании штрафа нарушившему правила человеку нужно объяснить, чего мы хотим от него.

В Азербайджане есть закон "О дорожном движении", правила, наказания, административный арест и др., однако количество дорожных аварий и погибших в них не сокращается. Ежегодно в Баку прибывает 5 тыс. новых автомобилей. Это означает потенциальное увеличение ежегодно дорожных аварий, погибших и раненых в авариях.

Поэтому граждан нужно заранее готовить к следованию правилам дорожного движения. Большое значение в этом имеет этап выдачи водительских прав. Не получившему серьезное образование в автошколе человеку нельзя выдавать водительские права. Учитель должен обстоятельно объяснять логику запретов".

В какие дни водитель не должен управлять автомобилем?

Эксперт подчеркнул, что в мире есть опыт отказа водителей от вождения в определенные дни: "В реализуемых проектах мы уделяем этому особое внимание. Мы говорим людям, что если, проснувшись утром, вы себя плохо чувствуете, то в этот день за руль не садитесь. Если воспользоваться один день общественным транспортом, ничего с человеком не случится. Секундная невнимательность водителя, который не может сосредоточиться из-за плохого самочувствия, может привести к большим трагедиям. Порой водители говорят, что управляют автомобилем в плохом самочувствии, ощущая долгое время боли в сердце, суставах, мышцах. Но это не значит, что этот водитель каждый раз будет доезжать до места назначения живым и здоровым.