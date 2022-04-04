Как долго рубль будет укрепляться?

В ответ на начавшуюся 24 февраля войну против Украины США и Европейский союз (ЕС) начали вводить против России жесткие санкции. Первой целью стал Центральный Банк России. Около половины его активов и международных резервов были заморожены. Речь идет о сре

В ответ на начавшуюся 24 февраля войну против Украины США и Европейский союз (ЕС) начали вводить против России жесткие санкции. Первой целью стал Центральный Банк России. Около половины его активов и международных резервов были заморожены. Речь идет о средствах, эквивалентных примерно 300 млрд долларам США. До войны за счет этих резервов регулятор поддерживал рубль.

Параллельно системно значимые банки страны были отключены от SWIFT, а ЕС полностью закрыл воздушное пространство для России. Сразу после этого рубль резко подешевел по отношению к доллару США и евро. Такой ситуации не было ни во времена кризиса 2008 года, ни после аннексии Крыма в 2014 году. Курс рубля к доллару США с довоенных 75 рублей достиг 7 марта исторического максимума в 143 рубля. На тот момент курс на “черном рынке” уже давно был выше 200 рублей. Но с середины марта российский рубль начал укрепляться перед долларом США и евро, а официальный курс на сегодня составляет около 83 и 92 рублей соответственно.

Уже идет 40-й день “спецоперации”, которую Россия проводит на суверенной территории Украины. Против нашего северного соседа были введены беспрецедентные санкции. По состоянию на 22 февраля (21 февраля Россия признала так называемые республики, созданные на суверенной территории Украины) в отношении России действовали 2 754 санкции. По состоянию на 8 марта было введено 2 778 санкций. По количеству санкций Россия обошла Иран, Сирию, Северную Корею, Венесуэлу, Мьянму и Кубу. Россия фактически оказалась вне мировой финансовой системы.

На сегодняшний день около 500 иностранных компаний объявили об уходе из страны из-за санкций. Многие из них являются компаниями, которые являются партнерами в совместных предприятиях, глубоко интегрированными в различные сектора. После начала войны еженедельная инфляция в стране составляет около 2%. С начала марта рост цен составил 5,38%. На фоне происходящего рубль день ото дня укрепляется. Основные факторы, обусловившие укрепление рубля, сформировались уже в первые дни санкций. Так, Банк России увеличил учетную ставку более чем в два раза, доведя ее до 20%. Этот шаг был направлен не только на удорожание кредитов, но и на то, чтобы сделать сбережения в национальной валюте более привлекательными. В результате в первой декаде марта средняя максимальная ставка вкладов в рублях достигла исторического максимума. С другой стороны, они заставили экспортеров продавать 80% своих валютных доходов. Хотя по объему экспорт энергоносителей снизился, высокие цены на нефть и газ по-прежнему обеспечивают страну достаточными валютными доходами. Из-за санкций импорт в марте сократился на 30%. То есть спрос на доллары и евро со стороны импортеров снизился. Таким образом, профицит торгового баланса становится дополнительным фактором поддержки национальной валюты.

Инструменты административного воздействия Банка России также играют важную роль в укреплении национальной валюты. Регулятор запретил банкам продавать населению доллары и евро, а нерезидентам продавать приобретенные ими на внутреннем рынке акции. Все это фактически привело к резкому снижению спроса на доллары и евро. Внутренней аудитории продемонстрировано, что национальная экономика не потрясена санкциями. С другой стороны, крепкий рубль позволит минимизировать резко инфляционные шоки. Но дальнейшее укрепление рубля может оказаться невозможным под влиянием ряда факторов. В основном, это может произойти в результате резкого снижения нефтегазовых доходов из-за потери традиционных рынков поставок.

Опасаясь попасть под санкции, покупатели фактически выбрали тактику держаться подальше от России. Российская нефть становится ”токсичным" топливом. Найти покупателя, даже предлагая большие скидки, становится сложно. Только за неделю (17-23 марта) экспорт нефти сократился на 26%, до 3,63 млн баррелей в сутки. В хранилищах "Транснефти" накопился большой объем нефти, поэтому компания ввела ограничения на прием сырья от добывающих компаний. Хотя Европа, основной рынок поставок российского “голубого топлива”, не полностью отказывается от российского газа, процесс развивается в этом направлении. Страны Балтии уже отказались от российского газа. Болгария и Польша не будут продлевать контракты с “Газпромом”.

Кадры массового убийства мирных жителей в освобожденном от российских военных украинском населенном пункте Буча вызвали шок у всей мировой общественности, в том числе у лидеров Германии, Италии и Франции. Эмбарго против нефтяного, а затем и газового сектора сейчас стало реальным, как никогда. Это будет иметь тяжелые последствия для России, где около 40% доходов бюджета формируется за счет нефтегазового сектора.