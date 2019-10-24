Американский эксперт: Кадровые реформы в Азербайджане послужат укреплению национальных интересов

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Проводимые в Азербайджане кадровые реформы в правительстве - это следствие дальновидной политики президента Ильхама Алиева. Об этом заявил Report американский политолог, эксперт в области международных отношений Питер Тейс.

"Нынешние изменения в кабинете министров Азербайджана - это дальновидная стратегия, которой придерживается президент Ильхам Алиев для оживления государственной службы и укрепления внешней политики страны", - заявил П.Тейс.

По его словам, Азербайджану будет не хватать "лидерства, мужества и мудрости" Рамиза Мехдиева: "Его выдающаяся и достойная служба сформировала наследие великих достижений в современной истории Азербайджана. При этом назначения молодых специалистов является доказательством продвижения молодых и динамичных государственных служащих и глубоко укоренившегося в Азербайджане стиля западно-европейского управления государством и госслужбы".

"Азербайджан находится на правильном пути экономического развития и проводит достаточно прагматичную политику. Новоназначенные кадры продолжат защищать национальные интересы, территориальный суверенитет и целостность Азербайджана", - подчеркнул американский политолог.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что "кадровые реформы необходимы, это неизбежно". Распоряжением главы государства министром экономики был назначен Микаил Джаббаров, а в само министерство экономики были включены минналогов и госкомитет по вопросам имущества. Отметим, что М.Джаббаров заменил на этом посту Шахина Мустафаева, который был назначен вице-премьером Азербайджана.

Наряду с этим Ильхам Алиев своим указом снял Рамиза Мехдиева с должности руководителя администрации президента, позже он был избран главой Национальной академии наук республики.