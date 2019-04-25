Технологии блокчейн могут стать основой создания цифровой экономики в Азербайджане - АНАЛИТИКА

Многие страны, осознавая запросы нового поколения, привыкших к быстроте и удобству, активно реформируют систему оказания госуслуг, разрабатывая при этом новые архитектуры взаимодействия между государственными органами, а последние, наиболее продвинутые начинают применять технологии блокчейн.

Для построения e-government нового образца данные о гражданах, недвижимости, компаниях, сертификатах, дипломах, правах на собственность и прочее заносятся в государственные блокчейн-реестры, которые изменить практически невозможно. Вторым преимуществом блокчейн-платформ является возможность использования механизма смарт-контрактов. В результате государство получит значительные сокращения бюрократического аппарата, устранение бумажного документооборота, полный контроль над деятельностью чиновников. В связи с этим уже появились стартапы (в Австрии, Швейцарии и Эстонии).

Проекты по внедрению технологии блокчейн в госуправлении на сегодняшний день уже находятся в развивающихся странах на стадии разработки, а в развитых странах на стадии доработки.

Очень многие государства и организации выделяют огромные средства на изучение данной технологии и способов применения блокчейн в жизни каждого человека. По данным доклада Всемирного экономического форума, 24 страны мира инвестируют в технологию распределенного реестра, более 900 центральных банков мира участвуют в обсуждении вопроса внедрения технологии, более 90 компаний образовали несколько консорциумов для ее развития. Согласно прогнозам, к 2027 году порядка 10% мирового ВВП будет создаваться при непосредственном использовании технологии блокчейн.

Отметим, что Азербайджан не остался в стороне этих инноваций. Первоочередной задачей является модернизация законодательства, чтобы эти нововведения приобрели юридическую значимость.

Применение технологии блокчейн в Азербайджане началось с использования ее в качестве базы данных, чтобы научиться с ней работать, и только после этого создавать что-то новое на основе этой технологии. Но сегодня ещё чувствуется недостаток в квалифицированных кадрах. Можно брать готовые технологии и продублировать, но в первую очередь необходимо изучить эту технологию. В сфере госуправления блокчейн может стать базой данных, которая содержит информацию о результатах всех взаимодействий граждан и госорганов.

Государственный таможенный комитет регулярно изучает различные технологии и инновационные решения и применяет их во время проведения таможенного контроля и оформления в рамках сотрудничества с другими государственными организациями и бизнес-сообществами. Что касается преимуществ применения технологии блокчейн в таможенной системе, то они, в первую очередь, способствует оптимизации расходов и ресурсов за счёт распределенной базы данных и криптографических решений, а также обеспечению прозрачности.

При министерстве транспорта связи и высоких технологий создано агентство по инновациям, перед которым поставлены ряд целей, в том числе развитие стартапов и IT- проектов, основанных на применении технологии блокчейн.

Между тем, Центробанк Азербайджана уже активно внедряет технологию блокчейн с целью обновления финансового рынка. Для этого были привлечены несколько банков страны и ряд государственных структур. Данная система позволит ускорить передачу необходимой информации о клиенте в кредитные организации и уменьшить бюрократию.

Центробанку во внедрении технологии блокчейн в экономику страны помогает корпорация IBM. Программа рассчитана на 5 лет. Речь идёт о «цифровой» трансформации экономики страны. Эта программа станет развиваться в двух направлениях: первое направление ориентировано на экономику страны и банковский сектор, второе – это развитие цифровой системы идентификации. В программе участвуют 10 коммерческих компаний и 15 государственных ведомств Азербайджана.

При внедрении технологий блокчейн в сфере недвижимости уменьшатся операционные сделки, снизятся риски мошенничества, ошибок в документах и транзакциях, делая процесс надежнее. Все это приведет к повышению привлекательности страны для привлечения инвестиций и ведения бизнеса. Госкомитет по вопросам имущества Азербайджана уже приступил к реализации проекта по применению технологии блокчейн в сфере регистрации недвижимого имущества.

Основные характеристики блокчейн - доступность и неизменность информации позволили бы внедрить ее и в сферу образования. Если учебные заведения страны будут регистрировать выданные дипломы или сертификаты по обучению в блокчейне, то такими данными могут воспользоваться работодатели, инвесторы, а также сами вузы.

Применение блокчейна в сельском хозяйстве страны позволило бы соединить в одну цепочку всех участников сельскохозяйственных корпораций. Мировая практика внедрения инновационных технологий и появление «умных» субъектов хозяйствования на уровне стартапов позволяет развивать весь комплекс циклов в сельском хозяйстве, начиная с внесения химикатов, посева, выращивания и заканчивая логистикой.

Применение технологии блокчейн сейчас апробируется также частным сектором в рамках управления торговой и снабженческой цепочками, и в логистике. Сегодня транспортно-логистические компании страны в силу своих возможностей обращаются к технологии блокчейн. Существуют множества способов ее использования в перевозках грузов. Для логистических компаний главной мотивацией оперативного внедрения блокчейн - технологий является высокий уровень защиты данных. Применение блокчейн также улучшает транзакции и защищает цепь поставок с помощью добавления тегов на каждый продукт. Это позволяет уменьшить количество краж, позволяет отслеживать потоки поставок, облегчая взаимодействие между перевозчиками, поставщиками и клиентами.

Учитывая, что в ближайшие 5 лет население Земли преодолеет 8-ми миллиардов человек, сложная продовольственная цепь, климатические условия и ограниченность водных ресурсов будут подвергаться новым испытаниям. Благодаря технологии блокчейн и искусственному интеллекту финансовые учреждения и банки могут получать данные о прогнозах урожайности, необходимые им для представления кредитов фермерам на развитие бизнеса. Благодаря новой методике, позволяющей эффективно анализировать генетику микробов, мы сможем узнавать много нового о безопасности потребляемой пищи. Утилизация мусора и создание изделий из пластика смогут полностью преобразоваться с помощью технологии блокчейн, компании-производители смогут полностью преобразить такой мусор в нечто полезное.

Технология блокчейн стремительно набирает популярность. Несмотря на высокую стоимость разработки и внедрения основанных на ней программных решений, инвестирование в блокчейн является выгодным в долгосрочной перспективе. Нынешние темпы их внедрения, позволяют предположить, что к 2023 году технологии блокчейн будут активно использоваться в сфере госуслуг.