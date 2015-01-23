Йемен - очередная жертва "Арабской весны" - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Продолжается напряженность еще в одной стране, где произошла "Арабская весна" - в Йемене. Президент страны Абд Раббо Мансур Хади ушел в отставку.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, кроме президента в отставку ушли премьер-министр и Кабинет министров страны, хотя два дня назад между властями и движением "Ансаруллах" была достигнута договоренность.

Согласно информации, в настоящее время повстанцы-хуситы осуществляют в столице Сане меры безопасности.

После информации об отставке верные президенту силы в четырех крупных провинциях - Адан, Абьян, Лахыдж и Дали заявили о неповиновении поступающим из Сана военным приказам.

В качестве причин возникновения конфликта приводится непроведение президентом конституционных реформ, невыполнение обещаний по поводу раздела власти.

Однако в своих выступлениях лидер "Ансаруллах" Абдульмелик аль-Хуси отмечал, что президент Хади "бессилен перед западными государствами".

Отметим, что род хуситов проживает на севере страны. Они составляют треть населения страны и считаются шиитами.

С прошлого года она усилили борьбу за власть. С 2014 года между властями и хуситами не раз происходили кровавые стычки.

Кстати, чтобы разрядить обстановку в стране президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади утвердил соглашение о смене территориального строя.

Согласно документу, Йемен должен был состоять из шести округов - 4-х на севере и 2-х на юге страны.

Столица Сана не должна была входить ни в один из этих округов. Город должен был носить закрепленный Конституцией статус федерального города.

Сторонники договоренности надеялись, что соглашение покончит с вооруженным противостоянием. По мнению выступающих против этой договоренности южан, и в особенности хуситов, "гегемония севера оставлена". Они предложили сократить количество федеральных округов до 2-х.

Напомним, что в 1967-1990 гг. на территории нынешнего Йемена было два государства - на севере Йеменская Республика, а на юге Демократическая Республика Йемен. После объединения южане расценили это как "оккупацию" и приступили к сепаратистскому движению.

Что ожидает Йемен?

Как и в Египте после "Арабской весны", в этой стране, несмотря на приход к власти новых сил, руководство было вынуждено сдать власть до истечения срока полномочий. В отличие от Египта, в Йемене власть захватили действующие под именем исламистов группировки.

И в этой области ситуация в стране неоднозначна. Так, в Йемене наряду с проиранскими хуситами, есть также силы, связанные с "Аль-Каидой" и ИГИЛ.

Если в Египте к власти пришел отвечающий интересам Запада аль-Сиси, сказать то же самое о Йемене было бы сложно.

В этой стране с одной стороны стоят интересы Запада во главе с США, Саудовской Аравии и Израиля, а с противоположной стороны Ирана и связанных с "Аль-Каидой" и ИГИЛ сил.

Как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения изменения баланса сил в регионе, Запад и Израиль не заинтересованы в приходе к власти в Йемене сил, действующих под именем ислама. А поддерживаемая Саудовской Аравией команда Хади свергнута. Это, хотя и косвенно, можно расценить как уход с власти сотрудничающих с Западом сил.

С этой точки зрения можно предположить, что в Йемене обострится конфликт между силами, действующими под именем ислама. Другими словами, можно ожидать разделения власти и территории Йемена по религиозной принадлежности.

Поэтому пока трудно предположить, что происходит или произойдет в Йемене - "Иранская исламская революция", "Революция Аль-Каида" или "Революция ИГИЛ". Однако, нельзя исключить, что в сложившейся ситуации может сформироваться новое правительство во главе с руководителем йеменского парламента Яхъей ар-Раином, считающегося одним из сторонников свергнутого в результате "Арабской весны" президента Абдуллаха Салехи. Для этого существует пример Туниса, где президентом стал 88-летний Беджи Каид Эс-Себси, занимавший различные государственные посты в годы власти свергнутого в результате "Арабской весны" Зейналабдина бин Али.